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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия пока не выплатила взнос в WADA за 2023 год

Россия осталась единственным крупным плательщиком Всемирного антидопингового агентства (WADA), который не выплатил взнос за 2023 год. В министерстве спорта это объяснили тем, что страна более не входит в Совет Европы.

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Источник: AFP 2023

У восьми стран мира размер ежегодного взноса в WADA превышает один миллион долларов, среди которых находится и Россия. Ее взнос составляет 1,267 млн долларов. Самыми крупными плательщиками WADA являются США (3,419 млн), Канада (1,709 млн) и Япония (1,502 млн).

44 из 50 европейских стран Европы полностью или практически выплатили полностью свои взносы в WADA. Вместе с Россией свою взносы в организацию не внесли Беларусь (46 тыс.), Грузия (15,8 тыс.), Исландия, Монако (обе — по 13,4 тыс.) и Сан-Марино (3,7 тыс.).

В Министерстве спорта РФ ТАСС сообщили, что более не намерены платить взносы в WADA на прежних условиях.

«Российская Федерация является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета Всемирного антидопингового агентства.

В настоящее время отсутствует общая утвержденная государствами формула финансирования WADA. Ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. При этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат.

В соответствии с решением исполнительного комитета WADA в 2023 году ежегодный взнос Российской Федерации должен составить $1 267 023. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы. В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности, Совета Европы.

Для этого Минспорт РФ инициировал вопрос о выработке универсальной формулы финансирования WADA на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте — конвенции ЮНЕСКО (193 государства-участника). По инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования WADA включен в проект повестки 9-й сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО, которая пройдет 25—27 октября 2023 года во Франции.

Ожидается, что по итогам рассмотрения данного вопроса будет определен общий порядок выплат в регулярный бюджет WADA со стороны государств. В случае принятия единого согласованного подхода в рамках конвенции ЮНЕСКО российская сторона перечислит взнос в регулярный бюджет WADA», заключили в пресс-службе Минспорта РФ.

WADA основано в 1999 году с целью продвигать, координировать и мониторить борьбу с допингом в спорте во всех его формах на международном уровне. В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и наложило четырехлетние санкции на российский спорт. Позднее дисквалификация была сокращена до двух лет. В течение этого периода российские спортсмены не имели права выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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Россия пока не выплатила взнос в WADA за 2023 год
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