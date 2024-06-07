Глава оргкомитета Игр дружбы-2024 анонсировал их перенос

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин анонсировал информацию о переносе турнира на более поздний срок.

«По поводу переноса Игр дружбы информация появится в ближайшее время. Когда они состоятся, сообщит руководство страны», — приводит слова Сорокина РИА Новости.

1 июня «Спорт-Экспресс» писал, что Всемирные игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год. По данным источника, подобная инициатива обсуждается с высшим руководством Российской Федерации и в ближайшем будущем она получит поддержку. Отмечалось, что такое решение не связано с давлением со стороны Международного олимпийского комитета.

В марте МОК опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы. Ранее директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод сообщил, что МОК просит НОК различных стран «проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы». Глава WADA Витольд Банька отмечал, что возможное участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы может повлечь за собой последствия.