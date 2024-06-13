Синхронистка Колесниченко завоевала первое золото на Играх БРИКС
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко завоевала первую золотую награду для сборной России на Играх БРИКС.
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко завоевала первую золотую награду для сборной России на Играх БРИКС.
Колесниченко заняла первое место по итогам технической программы сольных выступлений. Она набрала 313,6900 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Василина Хандоженко (296,4750 балла), третье — Диана Онкес из Узбекистана (229,9334).
«Я всегда к себе скептически отношусь, нет предела совершенству. Для меня самое лучшее всегда — это похвала тренера. Сегодня все удалось, оценки об этом свидетельствуют, результатом я довольна.
Я люблю что-то новое. Казань стала для меня вторым домом, сюда всегда приятно возвращаться. В Деревне спортсменов царит невероятная атмосфера. Я была на Универсиаде в 2013 году, и как будто окунулась в ту Универсиаду. Я обожаю такую атмосферу, когда представители разных стран ходят, улыбаются друг другу. Это реально праздник, и спасибо Казани и Играм БРИКС за то, что они существуют и проходят в нашей стране», — приводит слова Колесниченко ТАСС.
Кроме трех золотых наград, завоеванных на Олимпийских играх, в активе 30-летней Светланы Колесниченко 16 медалей высшей пробы с чемпионатов мира и 11 — с чемпионатов Европы.
Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.