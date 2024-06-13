12:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Синхронистка Колесниченко завоевала первое золото на Играх БРИКС

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко завоевала первую золотую награду для сборной России на Играх БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

Колесниченко заняла первое место по итогам технической программы сольных выступлений. Она набрала 313,6900 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Василина Хандоженко (296,4750 балла), третье — Диана Онкес из Узбекистана (229,9334).

«Я всегда к себе скептически отношусь, нет предела совершенству. Для меня самое лучшее всегда — это похвала тренера. Сегодня все удалось, оценки об этом свидетельствуют, результатом я довольна.

Я люблю что-то новое. Казань стала для меня вторым домом, сюда всегда приятно возвращаться. В Деревне спортсменов царит невероятная атмосфера. Я была на Универсиаде в 2013 году, и как будто окунулась в ту Универсиаду. Я обожаю такую атмосферу, когда представители разных стран ходят, улыбаются друг другу. Это реально праздник, и спасибо Казани и Играм БРИКС за то, что они существуют и проходят в нашей стране», — приводит слова Колесниченко ТАСС.

Кроме трех золотых наград, завоеванных на Олимпийских играх, в активе 30-летней Светланы Колесниченко 16 медалей высшей пробы с чемпионатов мира и 11 — с чемпионатов Европы.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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