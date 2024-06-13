Синхронистка Колесниченко завоевала первое золото на Играх БРИКС

«Я всегда к себе скептически отношусь, нет предела совершенству. Для меня самое лучшее всегда — это похвала тренера. Сегодня все удалось, оценки об этом свидетельствуют, результатом я довольна.



Я люблю что-то новое. Казань стала для меня вторым домом, сюда всегда приятно возвращаться. В Деревне спортсменов царит невероятная атмосфера. Я была на Универсиаде в 2013 году, и как будто окунулась в ту Универсиаду. Я обожаю такую атмосферу, когда представители разных стран ходят, улыбаются друг другу. Это реально праздник, и спасибо Казани и Играм БРИКС за то, что они существуют и проходят в нашей стране», — приводит слова Колесниченко ТАСС.