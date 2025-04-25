10 документальных фильмов про спорт

Фильм о карьере бразильского гонщика Айртона Сенны, начиная от картинга до успехов в «королевских гонках». Сенна по прозвищу «Волшебник» и «Человек дождя» стал трехкратным победителем «Формулы-1». Он выиграл титулы в 1988, 1990 и 1991 годах. Бразилец считается одним из лучших гонщиков в истории «Ф-1». Айртон Сенна погиб в 1994 году на Гран-при Сан-Марино в Имоле.