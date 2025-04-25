10 документальных фильмов про спорт

Сенна (Senna)
Год: 2010
Фильм о карьере бразильского гонщика Айртона Сенны, начиная от картинга до успехов в «королевских гонках». Сенна по прозвищу «Волшебник» и «Человек дождя» стал трехкратным победителем «Формулы-1». Он выиграл титулы в 1988, 1990 и 1991 годах. Бразилец считается одним из лучших гонщиков в истории «Ф-1». Айртон Сенна погиб в 1994 году на Гран-при Сан-Марино в Имоле.
Качая железо (Pumping Iron)
Год: 1977
Фильм о молодых бодибилдерах, которые готовятся к главному конкурсу «Мистер Олимпия». Одним из героев является пятикратный чемпион турнира Арнольд Шварценеггер, который хочет завоевать шестой титул и завершить карьеру.
Когда мы были королями (When We Were Kings)
Год: 1996
Фильм о противостоянии одного из величайших боксеров в истории Мохаммеда Али и Джорджа Формана. В картине раскрывают подробности подготовки к бою, который прошел под дождем в Африке 30 октября 1974 года и получил название «Грохот в джунглях». Работа режиссера Леона Гаста была удостоена премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».
Бобби Фишер против всего мира (Bobby Fischer Against the World)
Год: 2011
Фильм рассказывает о скандальном чемпионе мира по шахматам американце Роберте Фишере. После того, как Фишер завоевал титул, он перестал выступать на официальных турнирах. Позднее гроссмейстер решил провести матч за звание чемпиона мира на своих условиях, которые ФИДЕ сочла неприемлемыми и лишила американца титула.
Объявление (The Announcement)
Год: 2012
Фильм об игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджике Джонсоне. На пике карьеры Джонсон был вынужден покинуть НБА из-за заболевания ВИЧ. В картине Джонсон вспоминает, через что ему пришлось пройти, как он поделился новостью со своими близкими, а потом и со всем миром.
Класс 92 (The Class of «92)
Год: 2013
В фильме рассказывается о легендарных игроках “Манчестер Юнайтед”: Дэвиде Бекхэме, Райане Гиггзе, Поле Скоулзе, Ники Батте и братьях Невилл, которые в сезоне-1998/99 завоевали первый в истории Англии требл. Команда под руководством сэра Алекса Фергюсона выиграла чемпионат страны, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Футболисты собираются спустя долгие годы и вспоминают события тех лет.
Не останавливаться ни перед чем: История Лэнса Армстронга (Stop at Nothing: The Lance Armstrong Story)
Год: 2014
Фильм рассказывает историю велогонщика Лэнса Армстронга. Армстронг в конце 1990-х и начале 2000-х семь раз подряд выиграл самую престижную веломногодневку «Тур де Франс». В 2012 году выяснилось, что спортсмен систематически применял допинг. Его достижения были аннулированы, а самого Армстронга дисквалифицировали пожизненно.
Охотники на лис (Team Foxcatcher)
Год: 2016
Фильм о мультимиллионере Джоне Дюпоне, который увлекался борьбой. Он построил на ранчо в Пенсильвании комплекс для тренировок, куда приглашал спортсменов и сам выступал в качестве тренера. У Дюпона была команда — «Охотники на лис». Позднее на тренировочной базе Дюпон застрелил лучшего борца в истории США Дэйва Шульца.
Хиллсборо (Hillsborough)
Год: 2016
Фильм рассказывает о трагедии, которая произошла 15 апреля 1989 года и о долгой борьбе семей погибших за справедливость. Во время матча Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» на стадионе «Хиллсборо» произошла давка. Из-за халатности органов правопорядка погибли 97 человек.
Русская пятерка (The Russian Five)
Год: 2018
Фильм о «русской пятерке» из клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз». Советские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Владимир Константинов, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов помогли клубу завоевать два Кубка Стэнли подряд впервые за 42 года.