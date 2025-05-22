Первая «Олимпиада на стероидах» пройдет в Лас-Вегасе в 2026 году

По оценкам организаторов, на турнире в Лас-Вегасе ожидается не менее 50 спортсменов-участников предыдущей Олимпиады 2024 года в Париже. Но представлять они будут не страны, а самих себя. И россияне тоже смогут выступать без каких-либо ограничений. На данный момент в списке спортсменов, подтвердивших участие в проекте, числится трехкратный чемпион мира и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию австралиец Джеймс Магнуссен.