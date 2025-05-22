Первая «Олимпиада на стероидах» пройдет в Лас-Вегасе в 2026 году

Турнир будет включать соревнования по легкой атлетике, плаванию и силовым видам спорта. Состязания пройдут на специально построенных площадках в Resorts World, одном из многоэтажных казино‑курортов Лас‑Вегаса.
«Спортсмены мирового класса в легкой атлетике, водных видах спорта и силовых видах спорта будут соревноваться за рекорды, выигрывать призы до миллиона долларов и переосмысливать пределы человеческих возможностей», — говорится в тексте пресс‑релиза соревнований.
Организаторы мероприятия заявили, что спортсмены, которым будет разрешено использовать допинг, будут находиться под наблюдением независимых медицинских специалистов.
Автор проекта доктор Арон Д’Суза утверждает, что Enhanced Games значительно больше отвечают духу честной спортивной борьбы, нежели Олимпийские игры и другие крупнейшие старты. По его мнению, на Олимпиадах более 40% участников употребляют допинг и не попадаются, получая заведомое преимущество над остальными.
«Стероидные Игры» уже получили многомиллионные инвестиции. Например, один из спонсоров — сооснователь платежной системы PayPal Питер Тиль. А в феврале к проекту присоединился сын президента США Дональд Трамп-младший (в качестве партнера венчурной компании 1789 Capital).
По оценкам организаторов, на турнире в Лас-Вегасе ожидается не менее 50 спортсменов-участников предыдущей Олимпиады 2024 года в Париже. Но представлять они будут не страны, а самих себя. И россияне тоже смогут выступать без каких-либо ограничений. На данный момент в списке спортсменов, подтвердивших участие в проекте, числится трехкратный чемпион мира и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию австралиец Джеймс Магнуссен.
Представители WADA выступили против «Олимпиады на стероидах» и надеются, что все последуют его примеру.
«Мы безоговорочно осуждаем Enhanced Games как небезопасный и безответственный проект. Будь то WADA, международные федерации, правительства, национальные антидопинговые организации или спортсмены, все в мировом антидопинговом сообществе должны решительно высказаться и выступить единым фронтом против этого опасного эксперимента. Проведение этого мероприятия подвергнет здоровье спортсменов и целостность спорта серьезному риску», — говорится в заявлении организации.