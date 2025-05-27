В Германии скрыли имена 76 нарушителей антидопинговых правил

С марта 2020 года NADA прекратило публиковать собственные решения о санкциях. Статистические данные собираются только один раз в год, обычно в июне, и в них также указывается количество положительных результатов допинг‑тестов в Германии, однако в течение пяти последних лет имена понесших наказание не разглашаются.