В Германии скрыли имена 76 нарушителей антидопинговых правил

С марта 2020 года NADA прекратило публиковать собственные решения о санкциях. Статистические данные собираются только один раз в год, обычно в июне, и в них также указывается количество положительных результатов допинг‑тестов в Германии, однако в течение пяти последних лет имена понесших наказание не разглашаются.
Как признало NADA после публикации ARD, 76 имен нарушителей не были обнародованы c 2020 года. Поскольку данные с 2024 года еще не опубликованы, их может быть больше. Атлеты, уличенные в нарушении антидопинговых правил, представляют как минимум 18 олимпийских видов спорта.
Отмечается, что журналисты узнали о положительной допинг‑пробе чемпиона мира и Европы по гребле на байдарках Мартина Хиллера, однако NADA об этом официально не объявляло, спортсмен был дисквалифицирован на четыре года.
Всемирный антидопинговый кодекс требует публикации информации о юридически оформленных случаях нарушений правил, в том числе указания имени виновного лица и других подробностей.