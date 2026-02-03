Российские флаги запретили проносить на олимпийские объекты

Под запрет попали современные и исторические флаги, а также другие предметы, которые могут быть ассоциированы с Россией и Беларусью. Запрет будет действовать на соревновательных площадках, в медиацентре и олимпийской деревне.
Кроме того, под запрет на объектах Олимпиады-2026 попали велосипеды, самокаты, роликовые коньки, гироскутеры, ховерборды, складные стулья, коврики, палатки и фрисби.
На зимних Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе выступят 13 российских и семь белорусских спортсменов. В случае их победы будет подниматься флаг AIN и исполняться гимн индивидуальных нейтральных спортсменов. Аналогичные меры применялись в отношении россиян и белорусов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо.