Российские флаги запретили проносить на олимпийские объекты

На Олимпийских играх в Италии введены ограничения на использование национальной символики стран, чьи спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Под запрет попали современные и исторические флаги, а также другие предметы, которые могут быть ассоциированы с Россией и Беларусью. Запрет будет действовать на соревновательных площадках, в медиацентре и олимпийской деревне.

Кроме того, под запрет на объектах Олимпиады-2026 попали велосипеды, самокаты, роликовые коньки, гироскутеры, ховерборды, складные стулья, коврики, палатки и фрисби.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе выступят 13 российских и семь белорусских спортсменов. В случае их победы будет подниматься флаг AIN и исполняться гимн индивидуальных нейтральных спортсменов. Аналогичные меры применялись в отношении россиян и белорусов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо.