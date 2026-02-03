На олимпийские объекты запретили проносить фрисби и вувузелы

Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Церемония открытия состоится 6 февраля.
По данным ТАСС, на соревновательных площадках, в медиацентре и олимпийской деревне запрещено пользоваться велосипедами, самокатами, роликовыми коньками, гироподами и ховербордами. Также не разрешается использовать складные стулья, коврики и палатки.
На соревнованиях выступят 13 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус. Фигуристы Петр Гуменник и Алелия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова и саночники Дарья Олесик и Павел Репилов приняли приглашение от Международного олимпийского комитета.