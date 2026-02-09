Число африканцев-участников Зимней Олимпиады выросло в 2,5 раза

Количество африканских спортсменов на Зимних Олимпийских играх 2026 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.
«С началом Зимних Олимпийских игр мы чествуем 15 африканских спортсменов из восьми стран: ЮАР, Кении, Мадагаскара, Марокко, Нигерии, Гвинеи-Бисау, Бенина и Эритреи. В этом году африканских участников значительно больше по сравнению с Зимними Олимпийскими играми в Пекине, прошедшими в 2022 году, где соревновались лишь шесть африканских спортсменов из пяти стран», — говорится в заявлении пресс-службы Африканского союза.
В рамках Зимней Олимпиады ЮАР будут представлять пять спортсменов, Мадагаскар, Марокко и Кению — по два, Бенин, Гвинею-Бисау, Нигерию и Эритрею — по одному. Африканские участники Олимпийских игр выступят в таких дисциплинах, как горнолыжный спорт, лыжные гонки, фристайл и скелетон.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.