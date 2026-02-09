Число африканцев-участников Зимней Олимпиады выросло в 2,5 раза

«С началом Зимних Олимпийских игр мы чествуем 15 африканских спортсменов из восьми стран: ЮАР, Кении, Мадагаскара, Марокко, Нигерии, Гвинеи-Бисау, Бенина и Эритреи. В этом году африканских участников значительно больше по сравнению с Зимними Олимпийскими играми в Пекине, прошедшими в 2022 году, где соревновались лишь шесть африканских спортсменов из пяти стран», — говорится в заявлении пресс-службы Африканского союза.