Дегтярев считает, что возвращение России на мировую арену затянулось без оснований

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что процесс восстановления российского спорта в правах затягивается без каких-либо оснований.
Ранее в четверг Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о сохранении приостановки членства ОКР и рекомендаций по санкциям в отношении российских спортсменов, ссылаясь, в том числе, на «озабоченность» проверкой Всемирного антидопингового агентства (WADA) российской антидопинговой системы. При этом ограничения для белорусских атлетов были сняты.
«Напомню, что ОКР давно предоставил МОК исчерпывающий пакет документов, подтверждающих устранение всех юридических оснований для дальнейшего бана. Наши адвокаты направили в МОК запрос о статусе этих материалов. Решение о дальнейших шагах примем в зависимости от комментария МОК. Связывать восстановление ОКР с любыми вопросами, не относящимися к делу, неприемлемо. Процесс явно затянулся, и оснований для этого мы не видим», — написал Дегтярёв в телеграм.
Он отметил, что восстановление особенно важно на фоне позитивной динамики в допуске российских юниоров более чем в 20 видах спорта, а также пловцов, дзюдоистов, кикбоксеров, борцов самбо и ММА и других дисциплин всех возрастных категорий под флагом и с гимном России. С начала 2026 года российский флаг поднимался более 80 раз на мировых и европейских чемпионатах, кубках и первенствах. «Минспорт и ОКР продолжат активную дипломатическую и юридическую работу по полноценному восстановлению в правах всех российских спортсменов», — добавил он.
Ранее российских взрослых спортсменов допустили к соревнованиям с национальной символикой Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).