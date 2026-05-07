Дегтярев считает, что возвращение России на мировую арену затянулось без оснований

Он отметил, что восстановление особенно важно на фоне позитивной динамики в допуске российских юниоров более чем в 20 видах спорта, а также пловцов, дзюдоистов, кикбоксеров, борцов самбо и ММА и других дисциплин всех возрастных категорий под флагом и с гимном России. С начала 2026 года российский флаг поднимался более 80 раз на мировых и европейских чемпионатах, кубках и первенствах. «Минспорт и ОКР продолжат активную дипломатическую и юридическую работу по полноценному восстановлению в правах всех российских спортсменов», — добавил он.