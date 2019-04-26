Топ-10 недорогих кроссовок на замену брендам

Яркие и заметные кроссовки, которые не дадут вам затеряться в толпе.
Что пишут те, кто уже купил: Отлично смотрятся (разноцветные), не уверен, сколько времени прослужат или как будут дышать, но они очень легкие.
Классические кроссовки в простом белом или черном варианте, которые легко комбинировать с любой одеждой.
Что пишут те, кто уже купил: Прекрасные кроссовки! Размер подошёл. Брала 12 на 41 (26,5). Можно было чуть меньше, но на лето как раз. Пришли быстро. Ничего не помято хотя и без коробки. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Большие и внушительные — практически те самые страшно модные «уродливые» кроссовки.
Что пишут те, кто уже купил: Отличные кроссы, даже не ожидала такого качества за такую цену, боялась, что размер не подойдет, но 6 на 36 подошел идеально. Лёгкие, удобные, прострочены аккуратно, просто восторг. Правда, цифры на носу не вышивка, а краска, думаю, сотрутся со временем. Никакого запаха, пришли в воздушном пакете, с пенопластовыми колодками внутри, поэтому не помялись, состояние идеальное. Доставка до Москвы 17 дней.
Легкие, мягкие, дышащие и комфортные — в самый раз для тех, кто больше всего в обуви ценит комфорт. Подойдут и мужчинам и женщинам. Цена сейчас на 66 центов выше минимальной, но что поделать, сезон.
Что пишут те, кто уже купил: Отличные кроссовки. Соответствуют картинкам, не пахнут. Для спортзала нормуль. В них не жарко, лёгкие, устойчивые.
Четкость линий и ничего лишнего. Цена, правда, тоже выросла к сезону, но сто рублей от минимальной — это не так уж и много, ведь модель действительно интересная.
Что пишут те, кто уже купил: Размер совпадает! Качество хорошее, цене соответствует. Отправили на следующий день после заказа. Доставка чуть более 2 недель.
Неплохие беговые кроссовки от известного азиатского бренда, специализирующегося на спортивной экипировке.
Что пишут те, кто уже купил: Уже мои третьи лининги и как всегда они офигенны. Хоть и недорого, но ощущения в ногах очень приятные.
Кроссовки от известного китайского производителя электроники Xiaomi с чипом, который заменит фитнес-браслет — необходимая штука для любителей спорта.
Что пишут те, кто уже купил: Кроссовки пришли в идеальном состоянии, все работает. В чипе не было батарейки. Вставил батарейку, чип работает отлично.
Кроссовки Xiaomi уже собрали свою армию фанатов, но споры о том нужен ли чип не утихают. Для тех, кому удобнее с фитнесс-браслетом или вообще не нужны эти «зожные прибамбасы» следующая ссылка. Цена сейчас на пару баксов выше минимальной.
Что пишут те, кто уже купил: Кроссовки просто бомба! По качеству реально можно сравнить с Nike, Reebok в ценовой категории 5−7 т.р. Неприятного запаха у кроссовок нет. Долго не мог определиться с размеров, так как все отзывы разные. Решил заказать строго по размеру в таблице! Я обычно ношу 41 редко 42 размер. Заказал 43 европейский и не прогадал!
Спокойные и универсальные кеды на каждый летний день.
Что пишут те, кто уже купил: Простые, но классные кеды. Стоят своих денег. Ношу уже неделю, получил несколько комплиментов, подумываю заказать вторую пару.
Светящиеся кроссовки, ну какой ребенок не хочет такие?
Что пишут те, кто уже купил: Клевые, легкие, яркие, дышащие и заряжаются! Ребёнок в восторге! Размер по стельке померяла, угадала. Рекомендую, не пожалеете!