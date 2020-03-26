Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 26 марта
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 26 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 26 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Бразильский стадион «Маракана» передан под госпиталь. В нем размещают больных коронавирусом. Сообщается, что больше половины клубов высшего дивизиона Бразилии передали свои стадионы местным органам здравоохранения для организации полевых госпиталей.
Стадион «Маракана» расположен в
Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии подтвердился в
Первый выявленный в Татарстане зараженный коронавирусом пациент, волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, выздоровел. Он выписан из больницы и чувствует себя хорошо.
«Его выписали. Он чувствует себя хорошо, уже улыбается, благодарит врачей, которые оказали ему помощь», — сказала заместитель
Футболисты каталонской «Барселоны» недовольны просьбой от отказе о части зарплаты
Недовольные игроки считают, что клуб сам загнал себя в непростую финансовую ситуацию неудачными трансферами, на которые были потрачены миллионы евро.
Казанские «Ак Барс» и «Рубин» изменили свои логотипы
Таким образом клубы поддержали челлендж «оставайся дома», который призван мотивировать людей не выходить из дома во время пандемии коронавируса.
Розыгрыш чемпионат Англии, приостановленного
Ожидается, что новая дата возобновления будет объявлена на следующей неделе. Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи сезона могут быть проведены в течение шести недель начиная с 1 июня. При этом предполагается, что новый сезон начнется 8 августа.