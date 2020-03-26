Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 26 марта

Источник: AFP 2020

Стадион «Маракана» стал госпиталем для больных коронавирусом

Бразильский стадион «Маракана» передан под госпиталь. В нем размещают больных коронавирусом. Сообщается, что больше половины клубов высшего дивизиона Бразилии передали свои стадионы местным органам здравоохранения для организации полевых госпиталей.

Стадион «Маракана» расположен в Рио-де-Жанейро и является крупнейшим в стране и вмещает 79 тысяч человек. Свои домашние матчи на нем проводят «Фламенго» и «Флуминенсе».

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии подтвердился в Сан-Паулу 26 февраля.

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Первый выявленный в Татарстане зараженный коронавирусом пациент, волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, выздоровел. Он выписан из больницы и чувствует себя хорошо.

«Его выписали. Он чувствует себя хорошо, уже улыбается, благодарит врачей, которые оказали ему помощь», — сказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Футболисты «Барселоны» взбунтовались после просьбы об отказе о части зарплаты

Футболисты каталонской «Барселоны» недовольны просьбой от отказе о части зарплаты из-за пандемии коронавируса. Руководство клуба предложило игрокам понизить зарплаты из-за приостановки чемпионата Испании и снижения заработка клуба. Часть футболистов отказались от предложения.

Недовольные игроки считают, что клуб сам загнал себя в непростую финансовую ситуацию неудачными трансферами, на которые были потрачены миллионы евро.

«Ак Барс» и «Рубин» поменяли логотипы из-за коронавируса

Казанские «Ак Барс» и «Рубин» изменили свои логотипы из-за коронавируса. На новой эмблеме «Ак Барса» изображен талисман команды барс Барсик, сидящий дома на карантине. Аналогичные изменения появились и на логотипе «Рубина».

Таким образом клубы поддержали челлендж «оставайся дома», который призван мотивировать людей не выходить из дома во время пандемии коронавируса.

Чемпионат Англии не будет возобновлен 30 апреля

Розыгрыш чемпионат Англии, приостановленного из-за вспышки коронавируса, не возобновится 30 апреля, как было запланировано ранее.

Ожидается, что новая дата возобновления будет объявлена на следующей неделе. Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи сезона могут быть проведены в течение шести недель начиная с 1 июня. При этом предполагается, что новый сезон начнется 8 августа.