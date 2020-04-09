Тренируйся, как звезда: что подсмотреть у спортсменов
Пока мир сидит на карантине или в самоизоляции
Пока мир сидит на карантине или в самоизоляции
А значит у многих из нас появилась возможность почувствовать себя настоящим спортсменом.
Игрок «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду известен своей отличной физической формой. А вот так футболист качает пресс. И вы тоже можете!
Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук показал, как можно тренироваться со своей второй половинкой. Правда для такого вы должны быть реально подготовленным спортсменом. Но можете попробовать.
Бывший фигурист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко тренируется вместе с сыном. Отличный вариант, если вам надо
Еще один вариант тренировки с ребенком можно подсмотреть у российского теннисиста Карена Хачанова. Но подумайте как следует перед тем, как повторять такое, если вашему ребенку больше четырех лет.
А французская теннисиста Ализе Корне в своем твиттере рассказала, что делать, если у вас дома нет гантелей, а тренироваться все равно хочется. Можно использовать подручные предметы!
Фигуристка Алина Загитова показала целую полноценную тренировку в домашних условиях. Оказывается, как следует позаниматься спортом можно и на очень ограниченном пространстве и с очень небольшим количеством инвентаря. А если привлечь к занятиям собаку — будет веселей.
Пловчиха Юлия Ефимова раскрыла секрет: плавать можно и у себя на кухне, без воды. Это реально интересно, и отличный способ держать себя в форме. Но первый раз лучше не забирайтесь так высоко, как это делает Юлия на видео.
Серебряный призер Олимпиады-2002 канадский хоккеист Джереми Реник уже завершил карьеру, но спорт