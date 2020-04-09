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9 апреля, источник: Sportmail.ru

Тренируйся, как звезда: что подсмотреть у спортсменов

Пока мир сидит на карантине или в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, профессиональные спортсмены продолжают поддерживать себя в форме в домашних условиях и ждать возобновления соревнований.

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А значит у многих из нас появилась возможность почувствовать себя настоящим спортсменом. Всего-то надо сидеть дома, и повторять за профессионалами. А уж звездные спортсмены не оставят вас без тренировок, ведь они активно выкладывают свои занятия в социальных сетях.

Игрок «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду известен своей отличной физической формой. А вот так футболист качает пресс. И вы тоже можете!

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Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук показал, как можно тренироваться со своей второй половинкой. Правда для такого вы должны быть реально подготовленным спортсменом. Но можете попробовать.

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Бывший фигурист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко тренируется вместе с сыном. Отличный вариант, если вам надо как-то занимать и развлекать детей. Но если вы давно не прыгали со скакалкой и у вас нет собственного газона — лучше обойтись без коньков.

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Еще один вариант тренировки с ребенком можно подсмотреть у российского теннисиста Карена Хачанова. Но подумайте как следует перед тем, как повторять такое, если вашему ребенку больше четырех лет.

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А французская теннисиста Ализе Корне в своем твиттере рассказала, что делать, если у вас дома нет гантелей, а тренироваться все равно хочется. Можно использовать подручные предметы!

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Фигуристка Алина Загитова показала целую полноценную тренировку в домашних условиях. Оказывается, как следует позаниматься спортом можно и на очень ограниченном пространстве и с очень небольшим количеством инвентаря. А если привлечь к занятиям собаку — будет веселей.

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Пловчиха Юлия Ефимова раскрыла секрет: плавать можно и у себя на кухне, без воды. Это реально интересно, и отличный способ держать себя в форме. Но первый раз лучше не забирайтесь так высоко, как это делает Юлия на видео.

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Серебряный призер Олимпиады-2002 канадский хоккеист Джереми Реник уже завершил карьеру, но спорт по-прежнему важная часть его жизни. Если карантин застал вас на даче — попробуйте вот такую полосу препятствий. Нам особенно понравился самый последний этап.

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