Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 22 апреля

Источник: AFP 2020

Бывший босс «Феррари» стал водителем скорой помощи

Экс-глава команды Формулы-1 «Феррари» Маурицио Арривабене стал водителем скорой помощи в Италии. Он работает водителем почти с самого начала распространения коронавируса в стране.

Уточняется, что Арривабене присоединился к директору компании «Пирелли» Марио Изоле, который стал волонтером-медиком и тоже работает в скорой помощи.

Сотрудник оргкомитета Олимпиады в Токио заразился коронавирусом

Один из сотрудников организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио заболел коронавирусом.

Болезнь выявлена у 30-летнего мужчины, который работал в секретариате. В настоящий момент он лечится дома.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

КХЛ ждут перемены после окончания пандемии коронавируса. Эксперты предсказывают лиге уменьшение количества участников и рост интриги. Также предполагается, что зарплаты станут ниже, что повлечет отток легионеров и увеличение числа молодых российских хоккеистов в составах команд.

Что полезно знать Если сидишь дома

Плей-офф КХЛ был приостановлен после первого раунда. Два клуба, «Йокерит» и «Барыс» уже отказались от продолжения борьбы за Кубок Гагарина после возобновления турнира.

Малкин рассказал, как проводит время на самоизоляции

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, как проводит время дома во время самизоляции. Хоккеист старается поддерживать себя в форме.

«У нас тут проверили всех людей, у всех отрицательный тест, поэтому открыли бассейн. Это хорошо для ребенка. Зал закрыт, так что я тренируюсь на балконе. Это сложно все, не так много упражнений выполнить можно. Я работаю по видео с тренером и много времени на беговой дорожке провожу», — рассказал Малкин.

Чемпионат Нидерландов по футболу завершен досрочно

Чемпионат Нидерландов по футболу 2019/2020 завершен досрочно, турнир не будет возобновлен.

Во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что крупные массовые мероприятия в стране, в том числе и спортивные, будут запрещены до 1 сентября из-за пандемии.