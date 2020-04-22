Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 22 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среда 22 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среда 22 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Уточняется, что Арривабене присоединился к директору компании «Пирелли» Марио Изоле, который стал
Один из сотрудников организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио заболел коронавирусом.
Болезнь выявлена у 30-летнего мужчины, который работал в секретариате. В настоящий момент он лечится дома.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
КХЛ ждут перемены после окончания пандемии коронавируса. Эксперты предсказывают лиге уменьшение количества участников и рост интриги. Также предполагается, что зарплаты станут ниже, что повлечет отток легионеров и увеличение числа молодых российских хоккеистов в составах команд.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, как проводит время дома во время самизоляции. Хоккеист старается поддерживать себя в форме.
«У нас тут проверили всех людей, у всех отрицательный тест, поэтому открыли бассейн. Это хорошо для ребенка. Зал закрыт, так что я тренируюсь на балконе. Это сложно все, не так много упражнений выполнить можно. Я работаю по видео с тренером и много времени на беговой дорожке провожу», — рассказал Малкин.
Чемпионат Нидерландов по футболу 2019/2020 завершен досрочно, турнир не будет возобновлен.
Во вторник
До приостановки турнира в турнирной таблице лидировал амстердамский «Аякс».