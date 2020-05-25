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19:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 25 мая

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 25 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:33 MSK, 25.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
12.0525.05
Скончалось3 633+92
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
12.0525.05
Выздоровело118 798+5 499
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
12.0525.05
Инфицировано5 463 392+87 744
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
12.0525.05
Скончалось344 533+812
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
12.0525.05
Выздоровело2 195 325+45 913
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
12.0525.05
Источник: РИА "Новости"

Хабиб отказался проходить обследование на коронавирус

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался проходить обследование на коронавирус после выявления заболевания у его отца и тренера Абдулманапа.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Он был госпитализирован с пневмонией, но позже перенес инсульт и неделю находился в коме. Он подключен к аппарату искуственной вентиляции легких.

Баскетбольная Евролига завершила сезон досрочно

Сезон 2019/2020 баскетбольной Евролиги завершен досрочно и не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

Турнир был прерван после 28 туров регулярного чемпионата из 34. Также досрочно завершен сезон баскетбольного Еврокубка, второго по значимости европейского клубного турнира. Победители в обоих турнирах не будут определены.

«Без сомнения, это самое трудное решение, которое нам пришлось принять за 20-летнюю историю, — заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу. — По независящим от нас причинам мы были вынуждены прервать самый успешный и захватывающий сезон в истории баскетбола в Европе».

Леонид Федун выписан из больницы

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы.

Напомним, что 64-летний бизнесмен был госпитализирован 7 мая с коронавирусом.

«Выписался, но еще не все хорошо, — приводит ТАСС слова Федуна. — Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще, думаю, две недели».

Глава Ла Лиги назвал желаемую дату возобновления чемпионата

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что чемпионат может быть возобновлен 11 июня.

«Мы хотим, чтобы Ла Лига вернулась в четверг, 11 июня, в десять вечера c севильским дерби “Севилья” — “Бетис”», — заявил он.

При этом 23 мая правительство Испании объявило, что национальный чемпионат возобновится 8 июня.

Игроки сборной России по футболу оказали помощь больницам Дагестана

Футболисты сборной России Георгий Джикия, Алексей и Антон Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана в борьбе с коронавирусом.

Спортсмены закупили для больниц трех населенных пунктов региона медицинское оборудование.

На 25 мая в Дагестане было зафиксировано 4205 случаев заболевания коронавирусом. Это пятый по количеству заболевших регион страны.

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