Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 25 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 25 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 25 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался проходить обследование на коронавирус после выявления заболевания у его отца и тренера Абдулманапа.
Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Он был госпитализирован с пневмонией, но позже перенес инсульт и неделю находился в коме. Он подключен к аппарату искуственной вентиляции легких.
Сезон 2019/2020 баскетбольной Евролиги завершен досрочно и не будет доигран
Турнир был прерван после 28 туров регулярного чемпионата из 34. Также досрочно завершен сезон баскетбольного Еврокубка, второго по значимости европейского клубного турнира. Победители в обоих турнирах не будут определены.
«Без сомнения, это самое трудное решение, которое нам пришлось принять за 20-летнюю историю, — заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу. — По независящим от нас причинам мы были вынуждены прервать самый успешный и захватывающий сезон в истории баскетбола в Европе».
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы.
Напомним, что 64-летний бизнесмен был госпитализирован 7 мая с коронавирусом.
«Выписался, но еще не все хорошо, — приводит ТАСС слова Федуна. — Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще, думаю, две недели».
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что чемпионат может быть возобновлен 11 июня.
«Мы хотим, чтобы Ла Лига вернулась в четверг, 11 июня, в десять вечера c севильским дерби “Севилья” — “Бетис”», — заявил он.
При этом 23 мая правительство Испании объявило, что национальный чемпионат возобновится 8 июня.
Футболисты сборной России Георгий Джикия, Алексей и Антон Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана в борьбе с коронавирусом.
Спортсмены закупили для больниц трех населенных пунктов региона медицинское оборудование.
На 25 мая в Дагестане было зафиксировано 4205 случаев заболевания коронавирусом. Это пятый по количеству заболевших регион страны.