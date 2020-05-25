Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 25 мая

Источник: РИА "Новости"

Хабиб отказался проходить обследование на коронавирус

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался проходить обследование на коронавирус после выявления заболевания у его отца и тренера Абдулманапа.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Он был госпитализирован с пневмонией, но позже перенес инсульт и неделю находился в коме. Он подключен к аппарату искуственной вентиляции легких.

Баскетбольная Евролига завершила сезон досрочно

Сезон 2019/2020 баскетбольной Евролиги завершен досрочно и не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

Турнир был прерван после 28 туров регулярного чемпионата из 34. Также досрочно завершен сезон баскетбольного Еврокубка, второго по значимости европейского клубного турнира. Победители в обоих турнирах не будут определены.

«Без сомнения, это самое трудное решение, которое нам пришлось принять за 20-летнюю историю, — заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу. — По независящим от нас причинам мы были вынуждены прервать самый успешный и захватывающий сезон в истории баскетбола в Европе».

Леонид Федун выписан из больницы

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы.

Напомним, что 64-летний бизнесмен был госпитализирован 7 мая с коронавирусом.

«Выписался, но еще не все хорошо, — приводит ТАСС слова Федуна. — Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще, думаю, две недели».

Глава Ла Лиги назвал желаемую дату возобновления чемпионата

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что чемпионат может быть возобновлен 11 июня.

«Мы хотим, чтобы Ла Лига вернулась в четверг, 11 июня, в десять вечера c севильским дерби “Севилья” — “Бетис”», — заявил он.

При этом 23 мая правительство Испании объявило, что национальный чемпионат возобновится 8 июня.

Игроки сборной России по футболу оказали помощь больницам Дагестана

Футболисты сборной России Георгий Джикия, Алексей и Антон Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана в борьбе с коронавирусом.

Спортсмены закупили для больниц трех населенных пунктов региона медицинское оборудование.