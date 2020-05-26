Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 26 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 26 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 26 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Чемпионат России был остановлен 17 марта после 22 сыгранных туров
«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны», — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.
Форвард сборной России и испанской «Сельты» Федор Смолов считает поспешным решение возобновить сезон российской
Турнир должен возобновиться 21 июня.
«По поводу России у меня есть впечатление, что немного поспешным выглядит решение. Потому что вроде как есть пример Германии, Италии и Испании, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ тоже выступила, что, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдем. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов по заболеваниям, и в России пока на снижение ситуация не идет, к сожалению», — рассказал Смолов.
Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан заявил, что НБА не может назначить дату возобновления сезона, так как в некоторых штатах США наблюдается нехватка тестов на коронавирус.
«Насколько я понимаю и судя по тому, что слышу, единственное, чего мы ждём, — это повсеместное наличие тестов на коронавирус для всех. В некоторых штатах очень легко пройти тестирование. В других — нет. Мы не хотим, чтобы вышло так, что НБА заберёт тесты у американцев, которые в них нуждаются», — заявил Кьюбан.
НХЛ опубликовала правила возвращения команд к тренировкам. Сообщается, что хоккеисты смогут тренироваться уже в начале июня.
За две недели до возобновления тренировок все игроки и персонал клубов уйдут на карантин, за двое суток до начала занятий все они пройдут тестирование на коронавирус. После возобновления тренировочного процесса тесты на коронавирус будут проводиться два раза в неделю.
Тренироваться хоккеисты смогут только в группах не больше шести человек и только на территории клубной базы.
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что она и Анна Щербакова уже сдали тесты на коронавирус.
Ранее сообщалось, что ведущие российские фигуристы начали съезжаться на базу в Новогорске, чтобы начать тренировки и подготовку к новому сезону.
«Мы уже заселились в Новогорск, теперь ждем результатов тестов. Скоро сможем приступить к тренировкам.