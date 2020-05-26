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20:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 26 мая

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 26 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 550 399+87 007
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось348 302+3 769
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 269 880+74 555
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
Источник: РИА "Новости"

Все иностранные игроки и тренеры РПЛ вернулись в Россию

Пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги объявила, что все иностранные игроки и тренеры вернулись в Россию.

Чемпионат России был остановлен 17 марта после 22 сыгранных туров из-за пандемии коронавируса. Турнир должен возобновиться 21 июня. 17 мая правительство РФ разрешило иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию.

«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны», — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Смолов назвал решение возобновить РПЛ поспешным

Форвард сборной России и испанской «Сельты» Федор Смолов считает поспешным решение возобновить сезон российской премьер-лиги в июне.

Турнир должен возобновиться 21 июня.

«По поводу России у меня есть впечатление, что немного поспешным выглядит решение. Потому что вроде как есть пример Германии, Италии и Испании, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ тоже выступила, что, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдем. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов по заболеваниям, и в России пока на снижение ситуация не идет, к сожалению», — рассказал Смолов.

НБА не может возобновить сезон из-за нехватки тестов на коронавирус

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан заявил, что НБА не может назначить дату возобновления сезона, так как в некоторых штатах США наблюдается нехватка тестов на коронавирус.

«Насколько я понимаю и судя по тому, что слышу, единственное, чего мы ждём, — это повсеместное наличие тестов на коронавирус для всех. В некоторых штатах очень легко пройти тестирование. В других — нет. Мы не хотим, чтобы вышло так, что НБА заберёт тесты у американцев, которые в них нуждаются», — заявил Кьюбан.

Игроки НХЛ будут сдавать тесты на коронавирус два раза в неделю

НХЛ опубликовала правила возвращения команд к тренировкам. Сообщается, что хоккеисты смогут тренироваться уже в начале июня.

За две недели до возобновления тренировок все игроки и персонал клубов уйдут на карантин, за двое суток до начала занятий все они пройдут тестирование на коронавирус. После возобновления тренировочного процесса тесты на коронавирус будут проводиться два раза в неделю.

Тренироваться хоккеисты смогут только в группах не больше шести человек и только на территории клубной базы.

Косторная рассказала о тестировании на коронавирус

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что она и Анна Щербакова уже сдали тесты на коронавирус.

Ранее сообщалось, что ведущие российские фигуристы начали съезжаться на базу в Новогорске, чтобы начать тренировки и подготовку к новому сезону.

«Мы уже заселились в Новогорск, теперь ждем результатов тестов. Скоро сможем приступить к тренировкам. Наконец-то этот долгий карантин закончился», — отметила Косторная.

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