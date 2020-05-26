Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 26 мая

Источник: РИА "Новости"

Все иностранные игроки и тренеры РПЛ вернулись в Россию

Пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги объявила, что все иностранные игроки и тренеры вернулись в Россию.

Чемпионат России был остановлен 17 марта после 22 сыгранных туров из-за пандемии коронавируса. Турнир должен возобновиться 21 июня. 17 мая правительство РФ разрешило иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию.

«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны», — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Смолов назвал решение возобновить РПЛ поспешным

Форвард сборной России и испанской «Сельты» Федор Смолов считает поспешным решение возобновить сезон российской премьер-лиги в июне.

Турнир должен возобновиться 21 июня.

«По поводу России у меня есть впечатление, что немного поспешным выглядит решение. Потому что вроде как есть пример Германии, Италии и Испании, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ тоже выступила, что, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдем. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов по заболеваниям, и в России пока на снижение ситуация не идет, к сожалению», — рассказал Смолов.

НБА не может возобновить сезон из-за нехватки тестов на коронавирус

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан заявил, что НБА не может назначить дату возобновления сезона, так как в некоторых штатах США наблюдается нехватка тестов на коронавирус.

«Насколько я понимаю и судя по тому, что слышу, единственное, чего мы ждём, — это повсеместное наличие тестов на коронавирус для всех. В некоторых штатах очень легко пройти тестирование. В других — нет. Мы не хотим, чтобы вышло так, что НБА заберёт тесты у американцев, которые в них нуждаются», — заявил Кьюбан.

Игроки НХЛ будут сдавать тесты на коронавирус два раза в неделю

НХЛ опубликовала правила возвращения команд к тренировкам. Сообщается, что хоккеисты смогут тренироваться уже в начале июня.

За две недели до возобновления тренировок все игроки и персонал клубов уйдут на карантин, за двое суток до начала занятий все они пройдут тестирование на коронавирус. После возобновления тренировочного процесса тесты на коронавирус будут проводиться два раза в неделю.

Тренироваться хоккеисты смогут только в группах не больше шести человек и только на территории клубной базы.

Косторная рассказала о тестировании на коронавирус

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что она и Анна Щербакова уже сдали тесты на коронавирус.

Ранее сообщалось, что ведущие российские фигуристы начали съезжаться на базу в Новогорске, чтобы начать тренировки и подготовку к новому сезону.