Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 мая
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости среды 27 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости среды 27 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Депутат от КПРФ Тамара Плетнева выступила против возобновления сезона российской футбольной
Сообщается, что депутат обратилась к к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата. По ее мнению, решение о возобновлении первенства было принято преждевременно. Также она считает, что таким образом государство показывает намерение помочь не экономике, предпринимателям и безработным, а футбольному бизнесу и
Руководство НХЛ определилось с форматом возобновления сезона. Регулярный чемпион не будет доигран и объявлен завершенным досрочно. Сезон возобновится в формате
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Защитник казанского «Рубина» Николай Поярков сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила
Первый анализ игрок сдал 18 мая в Казани. Тест был отправлен на дополнительную проверку в лабораторию города Новосибирск, где 21 мая положительный результат подтвердился.
Сейчас футболист находится дома на самоизоляции.
Ранее положительный тест сдал защитник «Рубина» Константин Плиев.
Руководство английской
Клубы сами проголосовали за это решение единогласно. Также это решение было согласовано с правительством Великобритании.
С 19 мая командам разрешены индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции. Предполагается, что сезон в АПЛ может возобновиться во второй половине июня.
На исполкоме Российского футбольного союза (РФС) обсуждался вариант возобновления сезона российской
За такой вариант выступили «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и другие клубы.
Сообщается, что вариант, при котором болельщиков пустят на стадионы в матчах РПЛ сезона 2019/2020, прорабатывается. Однако вряд ли это будет возможным в первом туре после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Решение по этому вопросу остаётся за Роспотребнадзором и правительством.
Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 юня.