Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 мая

Источник: РИА "Новости"

Депутат от КПРФ Тамара Плетнева выступила против возобновления сезона российской футбольной премьер-лиги.

Сообщается, что депутат обратилась к к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата. По ее мнению, решение о возобновлении первенства было принято преждевременно. Также она считает, что таким образом государство показывает намерение помочь не экономике, предпринимателям и безработным, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам.

Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд

Руководство НХЛ определилось с форматом возобновления сезона. Регулярный чемпион не будет доигран и объявлен завершенным досрочно. Сезон возобновится в формате плей-офф с участием 24 команд. Об этом заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

В плей-офф примут участие по 12 лучших комад из двух конференций. На проведение игр претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. Окончательное решение о месте проведения матчей будет принято позднее.

Еще один футболист «Рубина» заболел коронавирусом

Защитник казанского «Рубина» Николай Поярков сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Первый анализ игрок сдал 18 мая в Казани. Тест был отправлен на дополнительную проверку в лабораторию города Новосибирск, где 21 мая положительный результат подтвердился.

Сейчас футболист находится дома на самоизоляции.

Ранее положительный тест сдал защитник «Рубина» Константин Плиев.

Футбольным клубам Англии разрешили контактные тренировки

Руководство английской премьер-лиги (АПЛ) разрешило командам проводить контактные тренировки.

Клубы сами проголосовали за это решение единогласно. Также это решение было согласовано с правительством Великобритании.

С 19 мая командам разрешены индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции. Предполагается, что сезон в АПЛ может возобновиться во второй половине июня.

«Спартак», «Зенит» и ЦСКА выступили за возобновление сезона со зрителями

На исполкоме Российского футбольного союза (РФС) обсуждался вариант возобновления сезона российской премьер-лиги со зрителями.

За такой вариант выступили «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и другие клубы.

Сообщается, что вариант, при котором болельщиков пустят на стадионы в матчах РПЛ сезона 2019/2020, прорабатывается. Однако вряд ли это будет возможным в первом туре после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Решение по этому вопросу остаётся за Роспотребнадзором и правительством.