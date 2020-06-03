Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 3 июня
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости среды 3 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости среды 3 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о том, как он переболел коронавирусом. Заболевание было выявлено у футболиста 22 мая, вскоре он был госпитализирован.
«Что касается самочувствия, то
Минздрав Испании рассматривает возможность возвращения болельщиков на стадионы после возобновления чемпионата страны по футболу. Об этом заявил координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Симон.
Сезон в чемпионате Испании должен возобновиться 11 июня.
По словам Симона, регионы Испании, которые скоро войдут в третий этап снятия ограничений, могут начать проводить матчи со зрителями, но, скорее всего, им это будет запрещено по спортивному принципу.
Руководство испанской «Барселоны» снова попросило игроков пойти на сокращение зарплат на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Срок первоначальной договорённости между клубом и игроками подходит к концу. В течение трёх месяцев футболисты «сине-гранатовых» недополучали более чем 17% своих окладов.
Сообщается, что в этот раз игроков пытались уговорить на менее серьезное понижение зарплат, но игроки отказались.
Российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын не могут присоединиться к сборной Болгарии по биатлону. Команда в настоящий момент начала подготовку к новому сезону.
Специалисты пока даже не могут подписать контракты, так как не могут приехать в Болгарию
Предполагается, что тренеры смогут присоединиться к команде в середине июня.
Футболисты «Ростова» в среду приступили к тренировкам на поле после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Игроки занимались в группах не более 15 человек, строго соблюдая все предписанные меры по защите здоровья в условиях пандемии коронавируса.