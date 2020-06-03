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20:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 3 июня

Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости среды 3 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 03.06
Инфицировано432 277+8 536
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
21.053.06
Скончалось5 215+178
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
21.053.06
Выздоровело195 957+8 972
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
21.053.06
Инфицировано6 445 457+120 154
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
21.053.06
Скончалось382 451+4 991
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
21.053.06
Выздоровело2 764 915+37 236
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
21.053.06
Источник: РИА "Новости"

Погребняк сравнил коронавирус с тюрьмой

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о том, как он переболел коронавирусом. Заболевание было выявлено у футболиста 22 мая, вскоре он был госпитализирован.

«Что касается самочувствия, то наконец-то  я на свободе! Можно сказать, что 14-дневный срок отмотал. Чувствую себя хорошо. Конечно, условия не самые шикарные, но этому есть объяснение: больных очень много, нагрузка на больницы, конечно, серьезная. Хотел бы сказать спасибо всем медицинским работникам, которые следили за мной и борются с этой мерзкой болезнью», — заявил футболист.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Испании рассматривают возможность возвращения фанатов на стадионы

Минздрав Испании рассматривает возможность возвращения болельщиков на стадионы после возобновления чемпионата страны по футболу. Об этом заявил координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Симон.

Сезон в чемпионате Испании должен возобновиться 11 июня.

По словам Симона, регионы Испании, которые скоро войдут в третий этап снятия ограничений, могут начать проводить матчи со зрителями, но, скорее всего, им это будет запрещено по спортивному принципу.

Футболисты «Барселоны» отказались идти на повторное снижение зарплат

Руководство испанской «Барселоны» снова попросило игроков пойти на сокращение зарплат на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Срок первоначальной договорённости между клубом и игроками подходит к концу. В течение трёх месяцев футболисты «сине-гранатовых» недополучали более чем 17% своих окладов.

Сообщается, что в этот раз игроков пытались уговорить на менее серьезное понижение зарплат, но игроки отказались.

Российские тренеры не могут попасть в сборную Болгарии

Российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын не могут присоединиться к сборной Болгарии по биатлону. Команда в настоящий момент начала подготовку к новому сезону.

Специалисты пока даже не могут подписать контракты, так как не могут приехать в Болгарию из-за запрета на посещение страны во время пандемии коронавируса гражданами государств, не входящих в Евросоюз.

Предполагается, что тренеры смогут присоединиться к команде в середине июня.

Футболисты «Ростова» возобновили тренировки на поле

Футболисты «Ростова» в среду приступили к тренировкам на поле после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игроки занимались в группах не более 15 человек, строго соблюдая все предписанные меры по защите здоровья в условиях пандемии коронавируса.

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