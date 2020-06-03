Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 3 июня

Источник: РИА "Новости"

Погребняк сравнил коронавирус с тюрьмой

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о том, как он переболел коронавирусом. Заболевание было выявлено у футболиста 22 мая, вскоре он был госпитализирован.

«Что касается самочувствия, то наконец-то я на свободе! Можно сказать, что 14-дневный срок отмотал. Чувствую себя хорошо. Конечно, условия не самые шикарные, но этому есть объяснение: больных очень много, нагрузка на больницы, конечно, серьезная. Хотел бы сказать спасибо всем медицинским работникам, которые следили за мной и борются с этой мерзкой болезнью», — заявил футболист.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--67728727e1b59be47830" data-vnd="67728727e1b59be47830" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=67728727e1b59be47830" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В Испании рассматривают возможность возвращения фанатов на стадионы

Минздрав Испании рассматривает возможность возвращения болельщиков на стадионы после возобновления чемпионата страны по футболу. Об этом заявил координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Симон.

Сезон в чемпионате Испании должен возобновиться 11 июня.

По словам Симона, регионы Испании, которые скоро войдут в третий этап снятия ограничений, могут начать проводить матчи со зрителями, но, скорее всего, им это будет запрещено по спортивному принципу.

Футболисты «Барселоны» отказались идти на повторное снижение зарплат

Руководство испанской «Барселоны» снова попросило игроков пойти на сокращение зарплат на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Срок первоначальной договорённости между клубом и игроками подходит к концу. В течение трёх месяцев футболисты «сине-гранатовых» недополучали более чем 17% своих окладов.

Сообщается, что в этот раз игроков пытались уговорить на менее серьезное понижение зарплат, но игроки отказались.

Российские тренеры не могут попасть в сборную Болгарии

Российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын не могут присоединиться к сборной Болгарии по биатлону. Команда в настоящий момент начала подготовку к новому сезону.

Специалисты пока даже не могут подписать контракты, так как не могут приехать в Болгарию из-за запрета на посещение страны во время пандемии коронавируса гражданами государств, не входящих в Евросоюз.

Предполагается, что тренеры смогут присоединиться к команде в середине июня.

Футболисты «Ростова» возобновили тренировки на поле

Футболисты «Ростова» в среду приступили к тренировкам на поле после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.