Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 5 июня
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости пятницы 5 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости пятницы 5 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Главный тренер
«Риск есть всегда. Но он не больше, чем в больших продуктовых магазинах, где собирается большое количество людей. Мы уже открываем парки, где люди на таком же расстоянии гуляют на свежем воздухе. Поэтому данное решение выглядит логичным на фоне того, какие ограничения уже были сняты», — рассказал Семак в большом интервью.
Российский футбольный союз (РФС) закупил
«Лаборатории позволяют в течение часа проводить диагностику команды, у нас в стране действуют сотни лабораторий. Что касается тренировочного процесса, не все могут обеспечить полную изоляцию и обсервацию игроков, они уезжают и приезжают на базы. Применение таких
Руководство НХЛ объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона, который предполагает проведения индивидуальных тренировок команд.
Тренировки начнутся 8 июня, занятия будут проходить на добровольной основе. Хоккеисты будут тренироваться группами максимум из шести человек и только на территории баз клубов.
«Переход во вторую стадию предназначен для того, чтобы дать хоккеистам безопасную и контролируемую среду, в которой они смогут подготовиться к возобновлению сезона. Отметим, что данные меры не являются заменой тренировочным лагерям», — говорится в сообщении лиги.
Окончательное решение о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летом 2021 года должно быть принято к весне следующего года. Об этом заявил заместитель председателя организационного комитета игр Тосиаки Эндо.
«К марту будущего года станет понятно, состоялся ли отбор спортсменов. Это тоже важный момент. Исходя из такой ситуации на тот момент, организационный комитет должен будет принять решение», — заявил Эндо.
Команды российской
В одном из пунктов регламента обозначен недопуск болельщиков команды гостей на трибуны.
«Болельщики смогут посещать матчи при разрешении региональных властей, болельщики гостевых команд на игры допускаться не будут», — сообщается в заявлении лиги.