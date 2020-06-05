Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 5 июня

Источник: РИА "Новости"

Семак: Риск заразиться на стадионе не больше, чем в магазине

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возобновление сезона в российской премьер-лиге с болельщиками. Напомним, что на стадионы будут допускать болельщиков в количестве не более 10% от вместимости арены.

«Риск есть всегда. Но он не больше, чем в больших продуктовых магазинах, где собирается большое количество людей. Мы уже открываем парки, где люди на таком же расстоянии гуляют на свежем воздухе. Поэтому данное решение выглядит логичным на фоне того, какие ограничения уже были сняты», — рассказал Семак в большом интервью.

РФС закупил экспресс-лаборатории для выявления коронавируса

Российский футбольный союз (РФС) закупил экспресс-лаборатории для тестирования на коронавирус. Об этом заявил президент организации Александр Дюков.

«Лаборатории позволяют в течение часа проводить диагностику команды, у нас в стране действуют сотни лабораторий. Что касается тренировочного процесса, не все могут обеспечить полную изоляцию и обсервацию игроков, они уезжают и приезжают на базы. Применение таких экспресс-лабораторий сделают территории чистыми от COVID-19, хотел бы порекомендовать эти мини-лаборатории другим федерациям», — сказал Дюков.

Клубы НХЛ возобновят тренировки с 8 июня

Руководство НХЛ объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона, который предполагает проведения индивидуальных тренировок команд.

Тренировки начнутся 8 июня, занятия будут проходить на добровольной основе. Хоккеисты будут тренироваться группами максимум из шести человек и только на территории баз клубов.

«Переход во вторую стадию предназначен для того, чтобы дать хоккеистам безопасную и контролируемую среду, в которой они смогут подготовиться к возобновлению сезона. Отметим, что данные меры не являются заменой тренировочным лагерям», — говорится в сообщении лиги.

Решение по Играм должно быть принято к весне 2021 года

Окончательное решение о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летом 2021 года должно быть принято к весне следующего года. Об этом заявил заместитель председателя организационного комитета игр Тосиаки Эндо.

«К марту будущего года станет понятно, состоялся ли отбор спортсменов. Это тоже важный момент. Исходя из такой ситуации на тот момент, организационный комитет должен будет принять решение», — заявил Эндо.

Команды российской премьер-лиги (РПЛ) утвердили регламент проведения тренировок и матчей.

В одном из пунктов регламента обозначен недопуск болельщиков команды гостей на трибуны.