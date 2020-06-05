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21:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 5 июня

Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости пятницы 5 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 05.06
Инфицировано449 834+8 726
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
23.055.06
Скончалось5 528+144
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
23.055.06
Выздоровело212 680+8 057
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
23.055.06
Инфицировано6 699 358+126 072
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось393 205+5 307
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
23.055.06
Выздоровело2 904 828+66 873
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
23.055.06
Источник: РИА "Новости"

Семак: Риск заразиться на стадионе не больше, чем в магазине

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возобновление сезона в российской премьер-лиге с болельщиками. Напомним, что на стадионы будут допускать болельщиков в количестве не более 10% от вместимости арены.

«Риск есть всегда. Но он не больше, чем в больших продуктовых магазинах, где собирается большое количество людей. Мы уже открываем парки, где люди на таком же расстоянии гуляют на свежем воздухе. Поэтому данное решение выглядит логичным на фоне того, какие ограничения уже были сняты», — рассказал Семак в большом интервью.

РФС закупил экспресс-лаборатории для выявления коронавируса

Российский футбольный союз (РФС) закупил экспресс-лаборатории для тестирования на коронавирус. Об этом заявил президент организации Александр Дюков.

«Лаборатории позволяют в течение часа проводить диагностику команды, у нас в стране действуют сотни лабораторий. Что касается тренировочного процесса, не все могут обеспечить полную изоляцию и обсервацию игроков, они уезжают и приезжают на базы. Применение таких экспресс-лабораторий сделают территории чистыми от COVID-19, хотел бы порекомендовать эти мини-лаборатории другим федерациям», — сказал Дюков.

Клубы НХЛ возобновят тренировки с 8 июня

Руководство НХЛ объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона, который предполагает проведения индивидуальных тренировок команд.

Тренировки начнутся 8 июня, занятия будут проходить на добровольной основе. Хоккеисты будут тренироваться группами максимум из шести человек и только на территории баз клубов.

«Переход во вторую стадию предназначен для того, чтобы дать хоккеистам безопасную и контролируемую среду, в которой они смогут подготовиться к возобновлению сезона. Отметим, что данные меры не являются заменой тренировочным лагерям», — говорится в сообщении лиги.

Решение по Играм должно быть принято к весне 2021 года

Окончательное решение о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летом 2021 года должно быть принято к весне следующего года. Об этом заявил заместитель председателя организационного комитета игр Тосиаки Эндо.

«К марту будущего года станет понятно, состоялся ли отбор спортсменов. Это тоже важный момент. Исходя из такой ситуации на тот момент, организационный комитет должен будет принять решение», — заявил Эндо.

Гостевых болельщиков не пустят на матчи РПЛ

Команды российской премьер-лиги (РПЛ) утвердили регламент проведения тренировок и матчей.

В одном из пунктов регламента обозначен недопуск болельщиков команды гостей на трибуны.

«Болельщики смогут посещать матчи при разрешении региональных властей, болельщики гостевых команд на игры допускаться не будут», — сообщается в заявлении лиги.

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