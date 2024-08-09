Снуп Догг открыл первые в истории ОИ соревнования по брейк-дансу

Американский рэпер Снуп Догг открыл первые олимпийские соревнования по брейк-дансу. Он трижды ударил о помост деревянным посохом официально запуская турнир — старинная театральная традиция, которой отдали дань уважения на Играх в Париже.

Брейк-данс дебютирует на Олимпийских играх в качестве нового вида спорта. Соревнования в столице Франции проходят среди мужчин и женщин с 9 по 10 августа. Участники выступают в формате сольных баттлов.

Снуп Догг продал более 23 миллионов альбомов в Соединенных Штатах и 35 миллионов альбомов по всему миру. Его награды включают American Music Awards, премию «Эмми Прайм-Тайм» и 17 номинаций на премию «Грэмми».

Снуп Догг, а также Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. А голливудский актер Том Круз исполнит трюк в стиле «Миссия невыполнима». Также в рамках церемонии закрытия состоится передача флага мэру Лос-Анджелеса Карен Басс.