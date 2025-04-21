Самые дешевые и дорогие виды спорта: бюджет на занятия может отличаться в разы

Этот вид спорта также нельзя назвать общедоступным. Но если душа ребенка требует — готовьтесь. Здесь самым дорогим пунктом также будет лошадь. Скорее всего, ее нужно будет приобрести, и уж точно необходимо осуществлять за ней уход, кормить животное. Конечно же, стоимость коня будет варьироваться от возраста, здоровья и его породы, но максимальная сумма прямо сейчас может достигать невероятных для простых смертных сумм (более миллиона рублей). Бюджетные варианты — порядка 200 тысяч. Можно обратиться на популярные маркетплейсы, где животное продают «с рук». Это намного выгоднее.