Самые дешевые и дорогие виды спорта: бюджет на занятия может отличаться в разы

Осторожно: интересно и дорого!
Для начала поговорим именно о том, что точно потребует немаленьких вложений. Экипировка, платные тренировки, дополнительные занятия и даже техника — вот неполный список того, за что будут платить родители, если хобби ребенка окажется не самым стандартным.
Автогонки
Если ваш сын или дочь любит Формулу-1, ралли, или другие гоночные серии, скорее всего вам придется неслабо вложиться в его занятия. Покупать придется примерно все: от формы, до самого транспорта. Даже подержанная боевая модель карта может стоить более 2 тысяч евро, а новая — существенно больше. Даже если в вашем городе имеются специализированные площадки, где спортивной машиной можно пользоваться или брать в аренду — платить все равно придется за посещения и обслуживание техники.
Ко всему этому плюсуется форма, обязательная защита в виде шлема. А самое главное — участие в соревнованиях и стоимость проживания в других городах, если турниры проходят за территорией вашего города, тоже лягут на плечи родителей. Таким образом, в год может набежать сумма, превышающая 100 тысяч евро и это далеко не предел, все зависит от частоты занятий и количества соревнований.
Конный спорт
Этот вид спорта также нельзя назвать общедоступным. Но если душа ребенка требует — готовьтесь. Здесь самым дорогим пунктом также будет лошадь. Скорее всего, ее нужно будет приобрести, и уж точно необходимо осуществлять за ней уход, кормить животное. Конечно же, стоимость коня будет варьироваться от возраста, здоровья и его породы, но максимальная сумма прямо сейчас может достигать невероятных для простых смертных сумм (более миллиона рублей). Бюджетные варианты — порядка 200 тысяч. Можно обратиться на популярные маркетплейсы, где животное продают «с рук». Это намного выгоднее.
Кроме того, необходимо приобрести седло, портупею, краги (ездовую обувь), шлем, специальные бриджи и куртку (причем для конкура и выездки форма может отличаться), хлыст и шпоры. Все это также может стоить очень разных денег, но в сумме вероятно дойдет до 100 тысяч рублей. Только на обувь вы можете отдать 5 и более тысяч, еще 6 — защитный жилет.
Хоккей
Переходим к более популярным видам спорта, но все же достаточно дорогим. Экипировка для юного хоккеиста может стоить от 40 до 100 тысяч рублей. Если повезет, сможете перекупить форму у тех, кто перестал заниматься хоккеем и немного сэкономить. Но не забывайте, что дети быстро растут. Что означает практически ежегодное обновление формы: шлема, клюшек, коньков, защиты.
Тренировки в этом случае могут быть и бесплатными. В других случаях занятие может стоить 1500 рублей в час. Также очень дорогая статья расходов для юного хоккеиста — сборы и выезды на соревнования. За год можно отдать порядка 100 тысяч рублей.
Фигурное катание
Там, где лед — там и большие траты. Такие выводы напрашиваются сами собой. Форма здесь будет стоить меньше чем в хоккее, но все равно дорого — можно уложиться в 30 тысяч рублей. При этом хорошие профессиональные коньки могут стоить 20 тысяч, дополнительно к ним нужно докупить лезвия, термобелье и форму для выступлений.
Это еще не все. Во многих городах есть бесплатные секции по фигурному катанию. Вот только чтобы прогрессировать, времени на льду ребенку все равно будет не хватать. Поэтому, скорее всего, родителям придется платить за дополнительные тренировки. Час на льду может стоить в Москве от 1500 рублей. Речь может идти о 3−5 дополнительных занятиях в неделю. Сюда же плюсуйте участие в турнирах и разъезды.
Теннис
Ракетка, кроссовки для тенниса, форма, напульсники и виброгасители для ракетки — минимальные затраты для тех, кто хочет заниматься именно этим спортом. Только ракетка может стоить от 12 до 40 тысяч рублей. Подходящие кроссовки по минимальному прайсу — 10 тысяч.
Другие затраты идут на тренера. Не везде можно заниматься теннисом бесплатно. Если говорить о Москве, то одно занятие с арендой корта может стоить 4 тысячи. Месяц нормальных регулярных занятий обойдется в 60 и более тысяч рублей. И это без гарантии достичь каких-либо высот в спорте.
То, что по карману практически каждому
А теперь можно немного выдохнуть. Не всякий спорт готов вогнать родителей в долговую яму. Иногда достаточно просто прийти в секцию с минимальными вложениями. Приведем список популярных и не очень видов, которые могут принести ребенку пользу и массу удовольствия.
Лапта
Очень интересная дисциплина, в которой игроки одной из команд пытаются послать мяч с одной половины поля как можно дальше и добежать до противоположного угла площадки. В это время другая команда выбивает мячом бегущих соперников.
Самый русский вид спорта с битой и мячом сейчас не является слишком популярным, однако, во многих школах страны дисциплина введена в учебный план. Что является большим плюсом для родителей. Все что нужно для игры в лапту — это биты, мячи (чаще всего теннисные), кроссовки, шорты и футболка. Инвентарь предоставляют школы. А уж спортивная форма для урока физкультуры есть у каждого ребенка.
Футбол
Правила самого популярного вида спорта объяснять не нужно. Каждый второй ребенок, увлеченный спортом, будет рад начать играть именно с мячом. Плюсом футбола является его абсолютная доступность. Для занятий нужны шорты, футболка, гетры, щитки и бутсы (или же кеды, если тренировки проходят в зале). Бутсы — самая дорогая часть экипировки, но их можно купить за 5−10 тысяч, что более чем достаточно для первых тренировок.
Неплохо бы приобрести также мяч, чтобы ребенок мог играть не только на занятиях, но эта покупка вполне уместится в бюджет 3 тысяч рублей.
Баскетбол
Все, что сказано о футболе, применимо и к баскетболу. Форма и мяч, конечно, отличаются, но базово в стоимости суммы сопоставимые. За сами занятия платить, скорее всего, не придется, возможны варианты с арендой зала при наличии дополнительных тренировок (в футболе можно найти площадку даже на улице).
Волейбол
Игровые виды спорта вообще являются очень доступными в нашей стране. Во многом из-за их популярности, мест, где можно оттачивать свое мастерство более чем достаточно. Волейбольные секции есть практически в каждом городе. И тут затраты совсем не такие большие, как в автогонках или хоккее. Да, вашему ребенку потребуется майка и шорты, наколенники, носки и кроссовки. Все это можно уместить в 15−20 тысяч рублей, а то и в более скромную сумму.
Плавание
Плавки, шапочка, очки для глаз — вот и вся форма для занятий плаванием. Основные затраты — это платные тренировки, если нет бесплатных, да аренда дорожек в бассейнах. Абонемент на месяц может стоить 5 тысяч рублей. А вот эмоции ребенка от радости после занятий бесценны.
Настольный теннис
Шорты и футболка с кроссовками — база. Теннисная ракетка может стоить 4 тысячи, плюс набор мячиков. Как правило, занятия пинг понгом не стоят невероятных денег.
Шахматы
Наверное, самый бюджетный вариант спорта для ребенка, доступный абсолютно для каждого. Шахматная доска может стоить чуть более 500 рублей. А других вложений то и нет. Тренировки у каких-то частных тренеров, конечно, могут опустошить кошелек, но в нашей стране достаточно бесплатных шахматных секций, которые могут сделать из вашего ребенка гроссмейстера.
Легкая атлетика
Обширный пласт дисциплин, на самом деле. Но на первых порах под легкой атлетикой чаще всего подразумевается бег, иногда прыжки в длину. Для этого хватит специализированной обуви (до 10 тысяч рублей) и обычной удобной спортивной формы. Бегать можно на любом стадионе, изначально даже без тренера. Если же тренировки нужны профессиональные, то легко можно записаться на бесплатные занятия, которые есть практически в любой школе.