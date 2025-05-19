Топ-12 лучших замков для велосипеда в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Прочный U-образный замок, разработанный для защиты велосипедов в условиях высокого риска кражи. У него двойная защита от взлома, его можно использовать для фиксации байка в общественных местах, на парковках, возле дома. Замок выполнен из каленой стали с антикоррозийной защитой и закрывается на ключ. Его конструкция с Z-образным цилиндром и защита от распила и отмычек делают его отличным выбором для тех, кто ищет долговечную и безопасную защиту для своего байка.