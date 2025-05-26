Советские спортсмены на обложке культового Sports Illustrated: фото

Олимпийский чемпион и многократный рекордсмен в прыжках в высоту Валерий Брумель впервые появился на обложке журнала в выпуске от 17 июля 1961 года. За три дня до этого легкоатлет установил мировой рекорд, прыгнув на 223 см. 18 июля того же года Брумель побил свое достижение на матчевой встрече СССР — США, которая прошла в Лужниках. Он взял высоту 224 см. Также в 1961 году Брумель был признан лучшим спортсменом мира.