Советские спортсмены на обложке культового Sports Illustrated: фото

Журнал предлагает читателям широкий спектр материалов: от новостей и аналитических статей до интервью со спортсменами и репортажей с соревнований.
Одной из особенностей журнала является его внимание к деталям и высокому качеству представленных материалов. Фотографии в Sports Illustrated часто становятся культовыми и запоминаются надолго.
На обложке Sports Illustrated побывали многие легендарные спортсмены, в том числе и советские. Их появление в журнале стало символом выдающихся достижений и признания таланта на мировом уровне. Посмотрите, какие атлеты попали на обложку.
Василий Кузнецов
Первым советским спортсменом на обложке Sports Illustrated стал десятиборец Василий Кузнецов. Он появился в выпуске от 20 июля 1959 года в преддверии матчевой встречи США и СССР. На соревнованиях Кузнецов опередил американских спортсменов, который считались лидерами мирового десятиборья.
Кузнецов дважды установил мировой рекорд по очкам. В 1959 году Василий получил награду «Приз Хелмса», как лучший атлет года в мире. На его счету две бронзы Олимпийских игр и три золота с чемпионатов Европы.
Геннадий Воронин
В номере от 15 февраля 1960 года на обложке появился конькобежец Геннадий Воронин. На Олимпиаде в Скво-Вэлли он занял 12-е место. Два золота на тех Играх взял другой советский конькобежец Евгений Гришин, у которого ранее уже были две медали высшей пробы с Олимпиады 1956 года.
Спустя несколько лет Воронин получил известность отнюдь не благодаря спортивным достижениям. В январе 1966 года спортсмен зарезал свою 29-летнюю жену Ингу Артамонову, которая хотела развестись с ним. Воронин был приговорен к 10 годам лишения свободы, но провел в местах заключения полтора года и три на вольном поселении, после чего вышел на свободу.
Валерий Брумель
Олимпийский чемпион и многократный рекордсмен в прыжках в высоту Валерий Брумель впервые появился на обложке журнала в выпуске от 17 июля 1961 года. За три дня до этого легкоатлет установил мировой рекорд, прыгнув на 223 см. 18 июля того же года Брумель побил свое достижение на матчевой встрече СССР — США, которая прошла в Лужниках. Он взял высоту 224 см. Также в 1961 году Брумель был признан лучшим спортсменом мира.
Второй раз Валерий Брумель стал героем обложки в 1963 году. Его нарисованный портрет украсил номер от 4 февраля. В этом же году 21 июля Брумель установил новый мировой рекорд (228 см). Он сделал это на матчевой встрече СССР — США в Лужниках. Этот рекорд продержался восемь лет.
Игорь Тер-Ованесян
Двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный победитель чемпионатов Европы по прыжкам в длину Игорь Тер-Ованесян попал на обложку выпуска от 16 июля 1962 года.
Незадолго до того, как появится на обложке Sports Illustrated советский спортсмен установил мировой рекорд (8.31 м). Тер-Ованесян стал первым европейским прыгуном, преодолевшим отметку в восемь метров. Он долгое время конкурировал с американскими прыгунами, в частности с олимпийским чемпионом Ральфом Бостоном.
Леонид Микитенко
Призер чемпионата Европы на дистанции 10 000 м Леонид Микитенко попал на обложку журнала в августе 1970 года. На фото Микитенко и американский стайер Фрэнк Шортер в Ленинграде на матчевой встрече СССР — США. Шортер стал победителем забега на 10 000 м.
Ольга Корбут
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут появилась на обложке в номере от 19 марта 1973 года. После Игр 1972 года в Мюнхене о Корбут заговорил весь мир. На соревнованиях она завоевала три золота и серебро. Спортсменка была приглашена на турне в США и даже побывала в Белом доме на приеме у президента Ричарда Никсона.
Василий Алексеев
Легендарный советский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира и Европы Василий Алексеев попал на обложку номера от 14 апреля 1975 года. В журнале его назвали «самым сильным человеком в мире». За карьеру Алексеев установил 79 мировых рекордов и 81 рекорд СССР.
Вячеслав Фетисов и Сергей Стариков
Советские хоккеисты Вячеслав Фетисов и Сергей Стариков попали на обложку номера от 9 октября 1989 года. Их появление было связано с переходом в НХЛ. В тот год кроме Фетисова и Старикова контракты с клубами лиги заключили Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Владимир Крутов и Алексей Касатонов.