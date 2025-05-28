Что съесть перед пляжем, чтобы живот остался плоским — еда, вода и простые лайфхаки

Пляж — это про легкость, удовольствие и свободу. И еда в день выхода к морю должна поддерживать этот настрой, а не мешать ему. Пара простых правил — правильно сбалансированный завтрак, мягкий перекус, вода глотками, а не залпом помогают избежать вздутия, тяжести и отеков. Эти простые лайфхаки помогут чувствовать себя уверенно, ведь настоящий комфорт начинается не с фигуры, а с ощущения в теле.