Топ-15 трюков на фингерборде: верните свой 2007-й

По одной из версий популяризация фингерборда ускорилась из-за скейтера Стивена Эшера, который остался дома в один из дождливых калифорнийских вечеров. Он смастерил себе фингерборд из того, что было под рукой и начал занятия. Отец мальчика был занят в индустрии игрушек. Он взял в работу идею сына, итогом чего стало появление досок «Teach Deck», которые и обрели популярность в 90-е, а в «нулевые» это увлечение стало массовым (как не так давно попиты).