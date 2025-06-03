Топ-15 трюков на фингерборде: верните свой 2007-й

Что такое фингерборд
Фингербордом называют миниатюрную точную копию скейтборда. На такой игрушечной модели можно очень точно воспроизводить все трюки на доске, используя указательный и средний пальцы. Стандартный фингерборд достигает в длину 100 миллиметров, его ширина — от 26 до 34 миллиметров. Примерное соотношение к оригиналу — 1:8. При этом модель скейта имеет те же элементы: деку, шкурки, колеса и подвески.
История появления игрушки имеет полумифическую основу. С одной стороны, первые модели начали появляться еще в 60-х годах прошлого века. Но изначально такой девайс больше воспринимался, как аксессуар.
По одной из версий популяризация фингерборда ускорилась из-за скейтера Стивена Эшера, который остался дома в один из дождливых калифорнийских вечеров. Он смастерил себе фингерборд из того, что было под рукой и начал занятия. Отец мальчика был занят в индустрии игрушек. Он взял в работу идею сына, итогом чего стало появление досок «Teach Deck», которые и обрели популярность в 90-е, а в «нулевые» это увлечение стало массовым (как не так давно попиты).
Кроме того, прообразы досок описывали в журналах и документальных фильмах еще в 80-е, тогда же бренд «Fingerbord» запустила компания «Sommerville International». За использование этого названия потом судились многие компании-производители. Влет популярности доски привел к появлению соревнований, где спортсмены могли неплохо заработать. Участие в них принимал даже сам Тони Хоук.
Одним словом, мини-доски шли к сердцу подростков долгим путем для того, чтобы остаться там навсегда.
Основы фингербординга: что нужно знать перед началом тренировок
И давайте сразу к делу: вам нужны базовые правила для того, чтобы тренировки были продуктивными, и вы понимали, как делать трюки на фингерборде.
- Во время исполнения трюка разрешается использовать 2 (реже — 3) пальца: указательный и средний или указательный, средний и безымянный. Логично, ведь у человека две ноги, а мини-скейт копирует основной вид спорта.
- Использовать большой палец во время прыжка запрещено.
- Ловить доску в полете, а потом приземляться тоже нельзя.
- Еще есть запрет на приземление ладонью, кулаком.
- Помните правило про большой палец для прыжков? Им можно ловить доску в воздухе для выполнения «грэбов» (что и означает захват скейта рукой в традиционном варианте спорта).
- Прежде чем приступить к трюкам, запомните, как называются части фингерборда. Тейлом называют заднюю часть скейта, она обычно сильнее загнута, нос — это передняя часть. Когда вы выполняете трюки (их большую часть), тейл (хвост) находится справа, если вы правша.
Топ-5 легких трюков на фингерборде
Теперь вы можете перейти к обучению своим первым трюкам на «игрушечной» доске. Ниже мы расскажем вам, как делать трюки на фингерборде, которые отлично подойдут для начинающих спортсменов. Эти элементы можно выучить за несколько дней.
1. Олли
Для большинства скейтеров олли является одним из первых выученных трюков. По-простому, это прыжок на доске. Руки при выполнении элемента не используются. С фингербордом, все иначе, но внешне выглядит точно также.
Техника выполнения
Сначала вам нужно выполнить стойку: указательный палец поставить на ноуз, а средний — на тейл (с самого края). Далее средним пальцем нужно выполнить «щелчок» — удар по доске. В момент щелчка указательный палец необходимо переносить по доске вперед, таким образом доска будет выравниваться. Руку при этом нужно оторвать от поверхности, приподнять вверх. Приземление осуществляется на кончики пальцев.
Частые ошибки при выполнении трюка
Главное в этом трюке — делать щелчок и движение указательного пальца одновременно. Часто новички пренебрегают этим правилом. Приземление не менее важная часть. Запрещено делать его на ладонь или кулак.
Посмотрите видео, как правильно выполнять олли и делать это красиво:
2. Нолли
Еще один базовый скейтерский трюк, наравне с олли, независимо от формы и размеров вашей доски. Основное отличие от первого — прыжок осуществляется с носа скейта, в нашем случае, фингерборда, а не с хвоста. Изначально он и назывался «nose-ollie», то есть «носовой олли».
Техника выполнения
Вам нужно поставить указательный палец на нос доски, а средний — на центральную часть, ближе к носу. Когда начнете передвигать фингерборд вперед, нужно выполнить щелчок указательным пальцем. Средний в этом случае играет роль ноги, которая выравнивает доску. Приземление идет на кончики пальцев.
Частые ошибки при выполнении трюка
Такой же принцип, что и с олли — щелчок должен выполняться одновременно с движением среднего пальца. Запрещено приземление на ладонь или кулак.
3. Олли 180
Также базовый трюк для любителей фингерборда. Цель спортсмена в этом случае — сделать олли и вращение на 180 градусов.
Техника выполнения
Сначала — олли. В середине выполнения элемента (то есть, когда доска находится в воздухе) нужно повернуть руку на 180 градусов, не отрывая пальцы от фингерборда. Приземление также идет на кончики пальцев.
Частые ошибки при выполнении трюка
Не нужно делать поворот слишком рано или слишком поздно. В остальном главные правила такие же, как и в олли.
4. Кикфлип
Еще одна вариация базового прыжка. Здесь вы делаете олли, а потом совершаете вращение на 360 градусов.
Техника выполнения
Делаете прыжок с помощью щелчка, как в олли. В воздухе доску нужно закрутить. Делается это указательным пальцем. Для этого его нужно перевести на ближний к себе край фингера (левый), после чего выполнить им движение «вверх и влево». Средний палец до момента вращения находится на тейле. После совершения одного оборота фингерборд ловится кончиками пальцев, вы приземляете его на поверхность.
Частые ошибки при выполнении трюка
Ошибки те же, что и в олли. Главный момент, который нужно натренировать в этом трюке — вращение. Найти момент, после которого вы ловите фингерборд, можно только после нескольких тренировок.
5. 50−50 гринд
Это базовый трюк со скольжением. Скользить доской нужно по рейлу (трубе) или по какой-либо грани.
Техника выполнения
Вы подводите фингерборд к препятствию и выполняете олли. Далее нужно попасть скейтом на рейл. Доска ставится туда подвеской, параллельно препятствию. Когда вы попали на «трубу», выполняйте скольжение. Съехать с нее можно также с помощью олли.
Частые ошибки при выполнении трюка
Ошибки могут заключаться как в технике выполнения прыжка, так и в скольжении. Наверняка, вам понадобится время для того, чтобы правильно запрыгнуть на препятствие. В этом трюке важна точность.
Топ-5 трюков на фингерборде средней сложности
Освоив базовые прыжки, можно переходить к более интересным для себя задачам. Следующие трюки на фингерборде для новичка уже не подойдут. А вот для уверенного в себе мини-райдера — вполне.
1. 5−0 гринд
Это то же скольжение по рейлу или препятствию, но выполняется чуть сложнее — на одной подвеске, а не на двух.
Техника выполнения
Сначала вы подъезжаете к рейлу и делаете олли. Фингерборд нужно приземлить на препятствие одним траком (подвеской). Именно на этой части выполняется скольжение. После этого вы съезжаете, делая олли. Чаще выполняется на задней подвеске.
Частые ошибки при выполнении трюка
С первого раза бывает сложно попасть на рейл и удержать на нем равновесие. Этот навык нарабатывается практикой.
2. Хилфлип
Этот трюк можно пытаться тренировать только после того, как научитесь делать кикфлип и олли. Прыжковый элемент отличается продольным вращением доски на 360 градусов. И идет оно в противоположную от кикфлипа сторону.
Техника выполнения
Средний палец нужно поставить на тейл скейта, но не на самый край. Указательный — на середину доски. Пальцами совершается щелчок, который выталкивает фингерборд и закручивает его. Указательный палец должен быть слегка согнут. Это позволит при выведении доски закрутить ее, выпрямив палец. После оборота нужно поймать доску и приземлить кончиками пальцев.
Частые ошибки при выполнении трюка
В моменте, когда нужно делать щелчок, рука должна помогать указательному пальцу закрутить доску. Иначе трюк выполнить намного сложнее.
3. Хардфлип
Этот трюк является комбинацией кикфлипа и толчка в 180 градусов вокруг вертикальной оси. Ниже расскажем, как сделать эти трюки на фингерборде в одном элементе.
Техника выполнения
Средний палец должен стоять на тейле, его часть должна немного свисать с доски. Этим же пальцем нужно вместе с указательным выщелкнуть доску от себя, закрутив ее. После того, как она совершила оборот, скейт ловится, осуществляется приземление.
Частые ошибки при выполнении трюка
Очень важно правильно поставить средний палец. То, что он немного свисает с доски во время выполнения трюка помогает выщелкнуть доску. Также вам наверняка понадобится практика, чтобы успевать ловить фингерборд после оборота. Делать это лучше двумя пальцами.
4. Ноу комплай
При выполнении этого трюка основным элементом, как и во многих других, является олли. Доска после щелчка вытягивается одним пальцем.
Техника выполнения
Указательный палец ставьте на нос, а средний — на тейл (с самого края). Далее средним пальцем нужно выполнить «щелчок» — удар по доске. В момент щелчка указательный палец необходимо переносить по доске вперед, таким образом доска будет выравниваться. Руку при этом нужно оторвать от поверхности, приподнять вверх. Приземление осуществляется на кончики пальцев.
Частые ошибки при выполнении трюка
Этот трюк не надо пытаться изучать в движении. Самая лучшая практика — с места. Можно поставить заднее колесо фингерборда в щель или выемку на поверхности, неплохо подходит покрытие напоминающее траву, ковролин.
5. Фронтсайт поп шоуит
Это прыжок, во время которого доска делает оборот в 180 градусов в вертикальной плоскости. Он является базой для более сложных элементов, поэтому его обучение обязательно, если вы плотно подсели на этот спорт.
Техника выполнения
Пальцы нужно поставить следующим образом: указательный палец на нос, средний — на тейл, его часть немного заходит за пределы скейта (примерно пол фаланги). Поставив пальцы на фингерборд, делайте щелчок, средним пальцем, указательный ловит доску. Средний палец при этом делает движение вперед, закручивает доску против часовой стрелки. Далее происходит приземление.
Частые ошибки при выполнении трюка
Бывает, что доска перекручивается или наоборот, случается недокрут. Учитывайте смещение борда во время его приземления.
Топ-5 сложных трюков на фингерборде для профессионалов
Пройдя основные элементы и те, что посложнее, вы уже будете готовы к настоящему «харду». Ниже покажем, как делать трюки на фингерборде, которые недоступны для начинающих спортсменов. Основой для этих элементов останутся базовые трюки, но в каждом из них будет свое усложнение.
1. Вэриал кикфлип
Первый сложный элемент в нашем списке. Спортсмену нужно сначала выполнить олли, затем сделать оборот 180 градусов по горизонтали и 360 — по вертикали.
Техника выполнения
Сначала вы выполняете олли, далее — поп шоуит (в отличие от варианта фронтсайт поп шоуита вращение 180 градусов идет в горизонтальной плоскости). Как только оборот будет завершен на 30−40 градусов, доску нужно выкручивать на кикфлип (указательным пальцем). Палец переводится на левый край фингера, после чего нужно сделать движение «вверх и влево». Средний палец до момента вращения находится на тейле. Когда вы совершили обороты в 180 и 360 градусов, приземляйте фингерборд.
Частые ошибки при выполнении трюка
Первое время вам может быть очень сложно выгадать нужный момент для перехода в кикфлип. С тренировками этот недочет можно устранить. Важно успеть словить доску пальцами и правильно приземлиться.
2. Вэриал хилфлип
Этот трюк является совмещением фронтсайт поп шоуита и хилфлипа. Поэтому он точно заслуживает того, чтобы быть в нашем топе.
Техника выполнения
Нужно поставить фингерборд на стол или любую подходящую плоскость. Пальцы ставятся стандартно, как при фронтсайт поп шоуите. Начинайте движение, делайте щелчок. В воздухе нужно сделать движение на хилфлип. Делается это указательным пальцем, при этом нужно придавать дополнительное движение кистью. Указательный палец придает вращение фингерборду. После того, как оба вращения выполнились, осуществляется приземление.
Частые ошибки при выполнении трюка
Самые частые ошибки тут тоже связаны с перекрутами или недокрутами. Если вы с этим столкнулись — оттачивайте навык. Контролируйте доску, чтобы правильно чувствовать момент прыжка, вращения и приземления.
3. 360 флип
Еще один непростой элемент из нашего списка. Трюк совмещает в себе упомянутый ранее кикфлип и поп шоуит с оборотом в 360 градусов.
Техника выполнения
Лучше всего выполнять с места. Доска после щелчка должна прокрутиться на один кикфлип и один поп шоуит в 360 градусов. В моменте, когда скейт окажется в воздухе, средним пальцем нужно сделать движение в сторону на себя. Указательный палец придает вращение в другую сторону. Далее нужно поймать фингерборд и приземлить.
Частые ошибки при выполнении трюка
Сложности будут вас поджидать в правильном моменте кручения. Важно избежать недокрутов и перекрутов. Посмотрите ролик юного спортсмена, который подскажет вам, как избежать ошибок.
4. Нолли кикфлип
Следующий трюк является сложной комбинацией нолли и кикфлипа.
Техника выполнения
Указательный палец нужно поставить на нос доски, средний — посередине, тут ничего принципиально нового. Начинайте движение и делайте щелчок. Сразу же после него, когда доска окажется в воздухе, нужно сделать движение вверх и чуть-чуть вниз по доске с помощью среднего пальца. Так вы выкрутите фингерборд на кикфлип. После этого выполняет вращение и ловля девайса.
Частые ошибки при выполнении трюка
Самое важное в выполнении трюка — успеть поймать доску в воздухе, когда она примет вертикальное положение. В другой момент будет сложно ее выровнять, сделать вращение.
5. Нолли хилфлип
Последний трюк в нашем рейтинге обязательных для изучения. Мы относим его к сложным, потому что элемент объединяет в себе два прыжка. Но если вы выучили хилфлип и нолли по отдельности, то со временем справитесь и с этим эффектным действием.
Техника выполнения
Указательный палец — на нос, средний — посередине, немного в согнутом виде. Начинайте движение, после нужно сделать щелчок. В моменте, когда доска будет в воздухе, необходимо выпрямить средний палец и вынести вперед руку, чтобы была возможность выйти на хилфлип. После того, как выполните вращение на 360 градусов, нужно поймать борд и приземлиться.
Частые ошибки при выполнении трюка
Во время нахождения доски в воздухе вы выполняете вращение. В этот момент ваша рука может оказаться дальше от фингерборда, чем нужно. Чтобы избежать эту ошибку, нужно закручивать скейт еще и указательным пальцем, сделав им движение вперед.
Советы новичкам: как научиться разным трюкам на фингерборде
Теперь вы знаете, как научиться делать все базовые трюки на фингерборде и их сложные вариации. Но за их изучением скрывается время на тренировки, иногда этих тренировок нужно очень много. Поэтому не забывайте о парочке советов, которые помогут улучшить ваш прогресс.
1. Разминайте пальцы
Все упражнения с фингербордом развивают вашу моторику. Но вы можете сами себе помочь, если будете дополнительно разминать руки с помощью растяжки и других упражнений.
2. Смотрите обучающие видео
Скорее всего, вам будет непросто найти тренера по фингерборду, но интернет знает и помнит все. Вы можете найти кучу обучающих видео как в нашей статье, так и на других просторах сети. Самое главное — подмечайте все, что пытаются вам подсказать ваши коллеги по цеху и старайтесь это повторить.
3. Терпение и труд все перетрут
Банальнее этого совета нет ничего, но все же. Большинство трюков из списка у вас точно не получатся сразу. Даже олли придется тренировать какое-то время, а чем дальше — тем сложнее будут элементы. Не нужно бросать тренировки, если что-то не получилось сходу, терпите и занимайтесь.
4. Обучалки по трюкам на скейтборде помогут и вам
Не секрет, что все трюки на фингерборде позаимствованы от большого скейта. А, значит, если у вас возникают трудности в понимании, как должна двигаться миниатюрная доска, вы можете посмотреть, как это выглядит в оригинале. Тогда и копия со временем тренировок будет исполнять красиво и эффектно.
Что нужно запомнить о выполнении разных трюков на фингерборде
Вот и подошло к концу наше путешествие в недалекое прошлое частички индустрии скейтбординга. Давайте пробежимся по основным вехам в истории этого нетривиального вида спорта.
- Фингерборд сначала был всего лишь аксессуаром, а потом перерос в производную субкультуру скейтбординга. Ничего удивительного, не так давно похожий путь прошел хоббихорсинг.
- Эта доска — уменьшенная, но очень точная копия настоящего скейта. Примерный масштаб 1:8, имеются все запчасти старшего брата.
- Чаще всего на фингерборде используются два пальца — средний и указательный. Иногда три, когда большой палец играет роль руки и держит доску.
- Все трюки на фингерборде заимствованы из скейтбординга. Вот легкие элементы, ваша база: олли, нолли, гринд.
- Если выучили базу, переходите на более сложные элементы: гринды, олли, добавляйте флипы.
- Если и это вам по плечу, комбинируйте прыжки.
- Научиться делать трюки на фингерборде — не самая простая задача. Но тренировки и потраченные усилия не пройдут зря, если вы не сдадитесь на полпути.