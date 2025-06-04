Необычные спортивные объекты и сооружения: часть два

Олимпийский стадион Монреаля
Арена была построена к Олимпийским играм 1976 года. На стадионе прошли церемонии открытия и закрытия Игр. Также здесь провели соревнования по легкой атлетике, конному спорту и футболу.
Башня, которая стоит рядом со стадионом, является самой высокой наклонной башней в мире. Ее высота — 175 метров. Содержание сооружения обходится властям в крупную сумму. В 1976 году правительство ввело налог на табак и на протяжении 30 лет 8% с продаж шли на содержание арены.
В 2012 году стадион был закрыт на реконструкцию, которая продлилась пять лет. В настоящее время на стадионе проводятся футбольные и бейсбольные матчи.
Плавучий стадион в Сингапуре
В 2007 году в заливе Марина Бей в Сингапуре было построено футбольное поле на плавучей платформе. Оно стало временной заменой главной арене Сингапура, где проводились парады и другие мероприятия. Пока там шло строительство, которое длилось семь лет, плавучая платформа в Марина Бей превратилась в достопримечательность.
Платформа изготовлена из стали. Она имеет длину 120 метров и ширину 83 метра. Сооружение может выдержать вес 1070 тонн, примерно девять тысяч человек.
Единственная трибуна вмещает 30 тысяч человек. Она сконструирована так, чтобы не перекрывать вид постояльцам ближайших отелей. Между трибуной и плавучей платформой с 2008 года проходит участок гоночной трассы «Формулы-1».
Футбольный матч на плавучей платформе в Марина Бей провели лишь однажды. Сыграли полупрофессиональные клубы «Туан Гемук Атлетик» и «ВННТУ».
«Авичи Арена»
Арена была построена в 1989 году к чемпионату мира по хоккею. Она расположена в Стокгольме. Стадион выделяется особой формой. Он построен в виде сферы и символизирует Солнце в Шведской солнечной системе.
Название «Авичи Арена» получила в 2021 году в память об умершем музыканте и диджее Тиме Берглинге, который был известен под псевдонимом Авичи. До этого арена несколько лет называлась «Эриксон Глоб».
В 2013 году сборная Швеции по хоккею завоевала титул чемпиона перед домашними трибунами.
Альпинистский центр «Полур»
Центр был построен в 2014 году бюро New Wave Architecture на севере Тегерана. Проект является частью района горы Демавенд. Дизайн объекта отражает связь между искусственной жизнью и природой. Спортивный центр построен в форме глыбы. Белый цвет фасада отсылает к заснеженной вершине Демавенда.
Теннисный корт в «Иль Сан Пьетро ди Позитано»
Корт расположен на одном из роскошных курортов к югу от Неаполя. Он предназначен для посетителей отеля «Иль Сан Пьетро ди Позитано». С площадки открывается вид на Средиземное море.
Размеры теннисного корта соответствуют международным стандартам. Играющей на корте была замечена легендарная Мария Шарапова, победительница пяти турниров Большого шлема.
Лыжный трамплин «Бергизель»
Трамплин был построен в австрийском Инсбруке в 1930 году. В 1999 году был организован конкурс на реконструкцию сооружения, который выиграло бюро знаменитого архитектора Захи Хадид. Перестройка обошлась в €15 млн. За эту работу Заха Хадид получила австрийскую государственную архитектурную премию.
Сооружение — популярная туристическая достопримечательность и символ Инсбрука, который видно из многих точек города. Здесь проводят один из этапов Кубка мира по прыжкам с трамплина.