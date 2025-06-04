Необычные спортивные объекты и сооружения: часть два

В 2007 году в заливе Марина Бей в Сингапуре было построено футбольное поле на плавучей платформе. Оно стало временной заменой главной арене Сингапура, где проводились парады и другие мероприятия. Пока там шло строительство, которое длилось семь лет, плавучая платформа в Марина Бей превратилась в достопримечательность.