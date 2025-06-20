Корсет вместо купальника: 4 российские чемпионки, которые удивили откровенными съемками

Сейчас Медведева чувствует себя уверенно и комфортно в роли светской дивы и звезды мужского глянца. В интервью она делилась, что сначала стеснялась, но потом вспомнила, что на спортивных соревнованиях ее тело уже не раз было на виду, и эта мысль помогла ей принять себя. Реакция фанатов была смешанной, но в основном позитивной. Пользователи отмечали естественность Медведевой, отсутствие излишних украшений и наигранности.