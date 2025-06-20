Корсет вместо купальника: 4 российские чемпионки, которые удивили откровенными съемками

Обычно мы видим их на пьедестале — в форме, с медалью и сосредоточенным взглядом. Но вне спорта они могут быть другими: мягкими, дерзкими, чувственными. В этом тексте — четыре российских чемпионки, которые однажды снялись в эффектных и откровенных фотосессиях. И каждая история — не про эпатаж, а про силу, уверенность и право быть разной.
Светлана Хоркина: когда гимнастка выбрала корсет вместо купальника
Еще в начале 2000-х, когда фотосессии в белье для спортсменок были редкостью, Светлана Хоркина снялась для журнала MAXIM. На фото она — в черном корсете, чулках и на фоне спортивных снарядов. Это был настоящий фурор: СМИ писали, что «гимнастка сменила купальник на кружево».
На тот момент Хоркина была на пике спортивной карьеры. Ее образ — сильной, но женственной — стал прорывом и вдохновил многих. Спустя годы кадры из той съемки стали культовыми и до сих пор вспоминаются как символ дерзких «нулевых».
Евгения Медведева: путь от скромности к раскрепощенности
Фигуристка Евгения Медведева долгое время избегала откровенных фотосессий, предпочитая оставаться в рамках более скромного образа. Однако ее фотосессия для MAXIM стала настоящим событием и шоком для многих поклонников. Когда-то Евгения признавалась, что не готова к таким смелым экспериментам, но многое изменилось.
Сейчас Медведева чувствует себя уверенно и комфортно в роли светской дивы и звезды мужского глянца. В интервью она делилась, что сначала стеснялась, но потом вспомнила, что на спортивных соревнованиях ее тело уже не раз было на виду, и эта мысль помогла ей принять себя. Реакция фанатов была смешанной, но в основном позитивной. Пользователи отмечали естественность Медведевой, отсутствие излишних украшений и наигранности.
Мария Шарапова: минимализм и сила под прицелом Vogue
Теннисистка Мария Шарапова — олицетворение силы и изящества. Для многих она всегда была прежде всего спортсменкой, редко позволяющей себе демонстрировать тело в откровенных образах. Но в 2017 году легендарный фотограф Энни Лейбовиц пригласил Марию принять участие в фотосессии для Vogue. На снимках Мария предстала в облегающем купальнике телесного цвета — образе, который больше напоминает гимнастический костюм, нежели классический пляжный наряд.
Этот выбор стал своеобразным символом гармонии силы и женственности. Балетная поза Шараповой, изящные мышцы и словно светящаяся изнутри кожа вызвали восхищение подписчиков. В социальных сетях под снимками посыпались восторженные комментарии: «Античная скульптура», «Мария — богиня спорта», «Очень эффектно!».
Алина Загитова: грация и собственный стиль
В одной из фотосессий для журнала Hello! Алина Загитова предстала перед камерой в бордовом бра-топе, сочетая его с серыми мини-шортами и уютным кардиганом. Волосы спортсменки были распущены, а на губах — нежная нюдовая помада, подчеркивающая естественную красоту. Этот стильный лук стал частью новой фотосессии, показывающий грацию Алины.
Загитова всегда была внимательна к своему внешнему виду — в интервью она неоднократно говорила, что мода для нее — способ выразить настроение и внутреннее состояние. Она активно ведет свои соцсети, где делится достижениями, стильными фотографиями с отдыха в купальнике и фотосессиями в различных образах.
Истории этих спортсменок — не просто примеры откровенных фотосессий. Это примеры нового взгляда на себя, про прощание с прошлым или начало нового пути.
Общество реагирует по-разному: от аплодисментов до критики. Но ясно одно: спортсменки могут быть разными. И образы, в которых они позируют, вовсе не отменяет побед, титулов и многолетнего труда.