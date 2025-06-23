5 способов, как не испортить фигуру летом — ешьте и отдыхайте без срывов

Летний период часто становится испытанием для тех, кто следит за фигурой. Мороженое, ароматное барбекю и освежающие газировки поджидают нас на каждом шагу. В такие моменты легко забыть про режим, тренировки и здоровое питание. Но есть 5 проверенных лайфхаков, как наслаждаться летними вкусами, не срываясь с режима и не теряя контроль над своим рационом. Подробнее о них в нашей статье.