Как похудеть за месяц: реальные цифры и рабочие методы

Сбросить больше 4 кг за месяц можно, но это зависит от изначального веса, уровня физической активности, метаболических нарушений и водного баланса. Люди с ожирением действительно могут терять до 6−8 кг в первые 4 недели — но значительная часть уходит за счет жидкости и гликогена, а не жира. Это стоит учитывать, чтобы не обмануться быстрым результатом и не сорваться после.