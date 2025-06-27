Спорт как школа жизни: 4 привычки, которые пригодятся нам еще и на работе

Спорт в нашей жизни — далеко не всегда по любви, но внедрять приходится. Здоровье и форма сами себя не поддержат. Так формируется привычка делать «через не хочу», и желание все бросить постепенно пропадает. И этот навык не остается в стенах зала — он идет с нами по жизни, в том числе и на работу.