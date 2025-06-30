Секрет плоского живота — в спине: почему без нее пресс не работает

Почти каждый, кто мечтает о плоском животе, бросается делать упражнения на пресс. Но на самом деле он «торчит» не из-за лишнего жира и слабого пресса. Даже если у вас минимальная жировая прослойка, то эта проблема все равно остается из-за слабой спины. Именно из-за нее живот визуально выпирает вперед, а фигура выглядит не так стройно, как могла бы.