Звезды массово отказываются от сахара — вот почему и как это влияет на тело

Супермодель Белла Хадид неоднократно рассказывала о связи питания и состояния кожи. В интервью Vogue в 2021 году она призналась, что после отказа от рафинированного сахара заметила значительные улучшения. У нее на лице и теле исчезли воспаления и прекратились высыпания, которые особенно беспокоили модель перед показами. Также Белла отмечает, что после отказа от сладкого у нее снизилась отечность лица по утрам.