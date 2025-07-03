Звезды массово отказываются от сахара — вот почему и как это влияет на тело

Когда-то сахар был роскошью, и многие мечтали есть его каждый день. Теперь продукты с сахаром продаются в каждом магазине, но многие люди избегают их. В статье выясняем, что дает отказ от сладкой еды и почему некоторые звезды спорта и шоу-бизнеса практикуют его много лет.
Белла Хадид — отказ от сахара ради здоровой кожи
Супермодель Белла Хадид неоднократно рассказывала о связи питания и состояния кожи. В интервью Vogue в 2021 году она призналась, что после отказа от рафинированного сахара заметила значительные улучшения. У нее на лице и теле исчезли воспаления и прекратились высыпания, которые особенно беспокоили модель перед показами. Также Белла отмечает, что после отказа от сладкого у нее снизилась отечность лица по утрам.
Хадид подчеркивает, что не придерживается строгих запретов, но минимизирует в рационе сладкие напитки, промышленные десерты и белый хлеб. Вместо этого она выбирает фрукты с низким гликемическим индексом (ягоды, зеленые яблоки), овощи с высоким содержанием клетчатки и здоровые жиры (авокадо, орехи).
«Это не диета, а осознанный выбор», — отмечает модель. По словам ее диетолога, такой рацион помогает поддерживать ровный цвет лица без радикальных мер.
Криштиану Роналду — отказ от сахара как пример детям
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду известен своей дисциплиной в питании. «Я никогда не пью колу и не ем фастфуд» — заявил он в интервью Sky Sports в 2020 году. Тогда же футболист признался, что не употребляет сахар более 10 лет. Он запрещает его и детям. На пресс-конференции с сыном в 2021 Роналду убрал бутылки Coca-Cola со стола, сказав: «Вода лучше».
По словам тренера Роналду, банку колы приходится отрабатывать на дополнительной тридцатиминутной тренировке. Исследования PFA (Ассоциации профессиональных футболистов) показывают, что сахар замедляет регенерацию тканей на 15−20%.
Избегающий сахара Роналду в 38 лет демонстрировал физические данные 25-летнего. Сладкие напитки ему заменяют кокосовая вода, свежевыжатые соки без добавленного сахара и протеиновые коктейли.
Кортни Кардашьян — отказ от сахара ради здоровья кишечника
В подкасте The Kardashians в 2023 году Кортни Кардашьян раскрыла детали своего отказа от сахара. По ее словам, решение было принято после консультации с гастроэнтерологом. Тот сказал, что сахар разрушает кишечник Кортни. Звезда призналась, что страдала от вздутия и нерегулярного стула, а также ощущала, как после сладкого наступала резкая усталость.
После отказа от сахара Кардашьян почувствовала положительные изменения: исчезли проблемы с ЖКТ, появилась стабильная энергия от низкоуглеводных перекусов, улучшилось состояние кожи.
Кортни полностью исключила из рациона промышленные десерты, ест фрукты только до 16:00 и ежедневно употребляет пробиотики.
Анна Курникова — отказ от сахара как здоровая привычка
Экс-теннисистка Анна Курникова в интервью Shape в 2021 рассказала, что после завершения карьеры сохранила спортивный подход к питанию. «Сахар — это пустые калории» — принцип, который она применяет в собственной семье. Вместе с Энрике Иглесиасом они приучили детей к фруктам вместо конфет.
Курникова заменяет сладкое финиками и медом в минимальных количествах, на завтрак ест белковые продукты, например, яйца с авокадо для стабильной энергии.
В результате такой системы питания Анне удается поддерживать вес без жестких ограничений и получать нужную энергию для пяти тренировок в неделю.
Пользователи соцсетей — до и после 30 дней без сахара
От сахара отказываются не только звезды и титулованные спортсмены. Обычные люди тоже замечают изменения. Многие ставят себе цель — продержаться 30 дней без сахара. Это непросто, особенно в первое время, но потом становится легче.
Пользователи соцсетей отмечают, что отказ от сладкого дает стабильную энергию. Им становится легче просыпаться рано утром, а после обеда они не чувствуют упадок сил и их не тянет полежать.
Еще один бонус, который получают те, кто отказался от сахара — отсутствие отечности. Даже с утра лицо не выглядит одутловатым, а глаза заплывшими. Некоторые люди отмечают, что потеряли несколько килограммов именно из-за того, что в организме перестала застаиваться жидкость.
Отказ от сладкого влияет на качество сна: перестает тянуть на ночные перекусы, засыпать легче, а сон глубже и качественнее. Меняются и пищевые привычки: «Даже морковка кажется сладкой» — отмечают пользователи соцсетей, которые перестали есть конфеты и сладкую выпечку.
У многих людей, которые не употребляют сахар месяц и более, уменьшаются или исчезают высыпания на коже, снижается тревожность и нормализуется давление.
Отказ от сахара не может избавить от болезней и решить все проблемы. Но по свидетельству миллионов людей, он влияет на качество жизни: добавляет бодрости и активности, помогает хорошо спать и рано вставать, быть в хорошем настроении и продуктивно работать. Нужно только совершить волевое усилие, особенно в первые дни челленджа — и вы перестанете зависеть от сахара.