Почему летом лень даже думать о спорте — и как вернуть энергию

Наступило лето, и планы с тренировками разбиваются о чувство усталости и внутреннего нежелания двигаться. Но это не повод сдаваться. Наоборот, поняв причины летней апатии, можно найти простые решения, которые помогут сохранить форму и хорошее самочувствие. В этой статье разберем, почему летом все чаще хочется прилечь, и что можно сделать, чтобы не растерять свои результаты.