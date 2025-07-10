Пляжный рацион: 5 продуктов, которые спасают от переедания и жары

Ешьте фрукты небольшими порциями в течение дня, чтобы не перегружать желудок и не допустить резких скачков сахара в крови. Они богаты витаминами и содержат клетчатку, что помогает дольше чувствовать себя сытым. Только не забывайте: фрукты лучше брать с собой уже вымытыми, чтобы не искать, где это лучше сделать на пляже.