Джаз-фанк: стиль, который превращает движение в шоу

Джаз-фанк подходит тем, кто хочет не просто двигаться, а выступать. Этот стиль — про сценическую подачу, яркость, энергетику и харизму. Он отлично подойдет вам, если вы стремитесь развить артистичность, улучшить координацию и научиться контролировать тело в динамике. При этом необязательно иметь спортивную или танцевальную подготовку — многие приходят в джаз-фанк «с нуля». Главное — регулярность, интерес к музыке и готовность немного выйти из зоны комфорта.