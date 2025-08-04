Топ-10 лучших BCAA в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Протеин — это база, строительный материал для всей мышечной массы. Он обеспечивает организм полным спектром аминокислот. Без достаточного количества белка из пищи или протеиновых добавок говорить о серьезном росте просто нет смысла. BCAA же — это три конкретные аминокислоты, которые особенно важны для быстрого восстановления и предотвращения разрушения мышц, особенно во время тренировки или в условиях дефицита калорий. Креатин, в свою очередь, дает взрывную силу и выносливость, поэтому спортсмен может выполнить лишний повтор или поднять больший вес.