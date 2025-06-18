Топ-10 лучших спортивных шейкеров в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Пользователи в отзывах чаще всего пишут, что шейкер не протекает даже при активной тряске в рюкзаке. Его удобно держать в руке и легко промывать и использовать. Однако при нечетком закрытии клапан может течь — об этом предупреждают те, кто столкнулся с брызгами. Пластик у некоторых экземпляров оказался не самым износостойким — на корпусе появлялись царапины и даже трещины. Зато сетка внутри не забивается, хоть и ловит мелкие остатки, если добавлять что-то с волокнами. Модель подходит тем, кто ищет универсальность, но не придирается к мелочам.