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Топ-10 лучших спортивных шейкеров в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Как выбрать шейкер, который не протекает в сумке, легко моется и не превращает протеин в комки? Мы изучили рынок, протестировали новинки и составили топ-10 лучших шейкеров в 2025 году, чтобы вы нашли своего идеального помощника для тренировок.

Оксана Задворнова
Автор Спорт Mail
Мужчина пьет напиток из шейкера.
Источник: Freepik

В подборку вошли лучшие шейкеры в 2025 году — модели, которые не просто красиво выглядят презентабельно, а реально удобны в использовании. Мы оценивали их по нескольким параметрам: герметичность, качество материалов, удобство мытья, наличие дополнительных отсеков и механизмов для смешивания. Также изучили отзывы, разобрались, какие бренды оправдывают цену, а какие завышают цену за бренд. В статье — рейтинг с плюсами и минусами каждой модели и короткий гид, как выбрать шейкер под свои цели.

Рейтинг лучших спортивных шейкеров

Перед вами — лучшие из лучших. Выделили модели, которые подойдут для разных целей — от интенсивных тренировок до обычных перекусов на ходу. Все с примерами, краткими характеристиками и пояснениями.

1. FitRule Twist

Шейкер FitRule Twist.
Источник: Озон

Металлический шейкер из нержавеющей стали с двойными стенками и пластиковым венчиком. Объем 700 мл: этого хватит и для протеинового коктейля после тренировки, и для воды на долгой прогулке. Сталь не впитывает запахи, стенки дольше держат температуру и напиток останется холодным даже в жару. Крышка с фиксатором плотно закручивается, на корпусе — силиконовая петля, за которую шейкер можно повесить на рюкзак. Венчик пластиковый, не гремит, как металлические аналоги, но и перемешивает чуть мягче.

Чаще всего покупатели в отзывах хвалят герметичность и качество сборки — он действительно не протекает, даже если бросить в сумку вверх дном. Отмечают приятный внешний вид, удобство в руке и то, что корпус не царапается от частого мытья. Из минусов — при питье с крышки иногда капли попадают на одежду, так как носик цельный, без съемной части. Еще некоторые замечают, что пластиковый венчик можно случайно потерять, если мыть бутылку неаккуратно.

Характеристики

Материал
Нержавеющая сталь с двойными стенками
Объем
700 мл
Система смешивания
Пластиковый венчик
Цвет
Белый, черный, серый, красный, коричневый

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Не впитывает запахи
  • Хорошо сохраняет температуру
  • Устойчив к ударам и падениям
  • Не гремит при смешивании
  • Удобная петля для переноски
  • Качественная сборка

Минусы:

  • При питье с крышки могут капать капли
  • Венчик можно легко потерять

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2. Vplab Nutrition

Шейкер Vplab Nutrition.
Источник: Яндекс Маркет

Эта спортивная емкость рассчитана на 700 мл и сделана из безопасного пластика без вредных примесей. Внутри металлический шарик, который разбивает смесь до однородной текстуры. Крышка плотно закручивается, благодаря чему можно смело класть бутылку в сумку после тренировки. На стенке нанесена мерная шкала — в миллилитрах и унциях, удобно следить за дозировкой, особенно если вы используете добавки с точной нормой.

Корпус легкий и не занимает много места, подойдет тем, кто привык носить инвентарь с собой. Подходит для замешивания порошков с плотной структурой — шарик справляется даже с густыми коктейлями. Мытье вручную не вызывает трудностей.

Характеристики

Материал
Пищевой пластик без BPA и DEHP
Объем
700 мл
Система смешивания
Металлический шар внутри емкости
Цвет
Голубой, зеленый, розовый, черный

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Не содержит вредных примесей
  • Надежно закрывается
  • Удобно следить за дозировкой
  • Компактный и легкий
  • Эффективно перемешивает плотные смеси

Минусы:

  • Не сохраняет температуру
  • Не подходит для мытья в посудомоечной машине

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3. Maxler Essence

Шейкер Maxler Essence.
Источник: wildberries

Шейкер с металлическим венчиком сделан из прочного пластика Tritan — материал не боится падений, не мутнеет и не впитывает запахи даже при частом использовании. Объем 700 мл подходит не только для спортпита после тренировки, но и для обычной воды — удобно брать в зал, на прогулку или в дорогу. Встроенная шкала помогает отмерять нужное количество жидкости без мерного стакана. Шарик внутри справляется с перемешиванием — результат зависит от плотности смеси, но для стандартного порошка усилий хватает. Мыть можно в посудомойке.

Из отзывов, емкость удобно лежит в руке, не скользит. Крышка закручивается плотно, но если не приложить усилия, возможны подтеки, особенно при активном встряхивании. Пользователям нравится внешний вид и легкость пластика, но некоторые покупатели столкнулись с проблемой — бутылка может приобретать неприятный запах, если ее не помыть сразу после использования. Встречались и жалобы на слишком гибкий корпус. Тем не менее, многие берут модель повторно, что говорит о доверии к качеству.

Характеристики

Материал
Пластик Tritan без вредных примесей
Объем
700 мл
Система смешивания
Металлический шарик внутри корпуса
Цвет
Бежевый, зеленый, синий, красный, розовый и прочие

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Можно мыть в посудомоечной машине
  • Не впитывает посторонние запахи
  • Устойчив к падениям и царапинам
  • Удобно отмерять порции по шкале
  • Легкий и компактный для повседневного использования

Минусы:

  • Крышка может слегка подтекать при слабой фиксации
  • Не всем хватает жесткости корпуса
  • У некоторых пользователей был запах нового пластика

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4. Be First Shaker 3-в-1 TS1352

Шейкер Be First Shaker 3-в-1 TS1352.
Источник: wildberries

Модель с объемом 500 мл подойдет тем, кто предпочитает носить с собой не только жидкости, но и спортивные добавки в капсулах или порошке. Два съемных контейнера — один обычный, второй с двойным отделением — крепятся к основному корпусу, но при желании их можно отсоединить и взять отдельно. Внутри находится плоская сетка с мелкими ячейками, она разбивает порошок до однородной консистенции. Пластик — экологичный, без вредных компонентов, по ощущениям крепкий и легкий. Модель выпускается в большом количестве оттенков, так что найти цвет под рюкзак или форму — не проблема.

В отзывах чаще всего отмечают удобство конструкции и то, что система смешивания не гремит. Отдельно хвалят возможность носить капсулы и порошок с собой, особенно это удобно в дороге или на работе. Однако встречались комментарии, что питьевой носик туго открывается, а мерная шкала почти не видна на корпусе. Некоторые жалуются на протекание, если крышка закрыта не до щелчка. В остальном емкость называют компактной, не пахнущей пластиком, и рекомендуют тем, кому важна универсальность.

Характеристики

Материал
Прочный пищевой пластик без BPA
Объем
500 мл
Система смешивания
Съемная сетка с мелкими ячейками
Цвет
Белый, желтый, фиолетовый, черный, оранжевый и прочие

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Есть отдельные контейнеры для порошков и капсул
  • Компактный размер, подходит для ежедневного использования
  • Не скользит в руке
  • Пластик без постороннего запаха
  • Подходит для смешивания жидких составов без комков
  • Выпускается в разных цветах на выбор

Минусы:

  • Мерную шкалу трудно разглядеть
  • Пробка может открываться с усилием

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5. SKILLS Nutrition SHAKER

Шейкер SKILLS Nutrition SHAKER.
Источник: Яндекс Маркет

Пластиковый шейкер на 600 мл с эргономичной формой — он удобно лежит в руке и не скользит даже при активном встряхивании. За смешивание отвечает плоская сетка, которая вставляется под крышку — она хорошо справляется с растворением добавок в жидкости, особенно если использовать воду или сок комнатной температуры. Весит шейкер всего 120 г, поэтому его удобно брать с собой на тренировку, прогулку или в дорогу.

Судя по отзывам, эта модель достойно справляется с основной задачей — порошковые смеси не сбиваются в комки, даже при использовании гейнера или протеина с густой текстурой. Отмечают, что крышка не протекает, но ее нужно фиксировать плотно — в противном случае возможны брызги. Пользователи также хвалят плотность пластика: он не впитывает запахи и не трескается от перепадов температуры. Среди минусов чаще всего упоминают шкалу, которую плохо видно.

Характеристики

Материал
Пищевой пластик
Объем
600 мл
Система смешивания
Внутренняя пластиковая сетка
Цвет
Черный, белый, черно-белый, черно-зеленый, синий и прочие

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Не пропускает жидкость при правильном закрытии
  • Устойчив к перепадам температур
  • Компактный и легкий
  • Не впитывает посторонние запахи
  • Хорошо справляется с плотными коктейлями
  • Подходит для переноски в рюкзаке или сумке
  • Удобная форма корпуса для удержания

Минусы:

  • Не видна шкала измерений на темном корпусе
  • Требует особой точности при закрытии клапана
  • При сильном взбалтывании нужно придерживать крышку

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6. THE 21

Шейкер THE 21.
Источник: wildberries.ru

На первый взгляд — просто спортивная емкость с крышкой, но здесь собрано все для комфортного использования на тренировках и вне зала. Пластик без запаха, плотная крышка с клапаном и продуманная петля для переноски делают модель удобной в повседневном использовании. Сетка внутри заменяет стандартный шарик и разбивает порошок без усилий, особенно если не перегружать объемом. Карабин на корпусе — скорее приятный бонус, чем реальный способ крепления, но велосипедисты приспособились носить этот вариант в держателе для фляги. Матовое покрытие придает строгости.

Пользователи в отзывах чаще всего пишут, что шейкер не протекает даже при активной тряске в рюкзаке. Его удобно держать в руке и легко промывать и использовать. Однако при нечетком закрытии клапан может течь — об этом предупреждают те, кто столкнулся с брызгами. Пластик у некоторых экземпляров оказался не самым износостойким — на корпусе появлялись царапины и даже трещины. Зато сетка внутри не забивается, хоть и ловит мелкие остатки, если добавлять что-то с волокнами. Модель подходит тем, кто ищет универсальность, но не придирается к мелочам.

Характеристики

Материал
Пластик без запаха
Объем
600 мл
Система смешивания
Сетка для разбивания порошка
Цвет
Белый, черный, хаки, серый, бирюзовый с матовой поверхностью

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Не протекает при плотном закрытии
  • Удобно лежит в руке
  • Легко мыть даже без щетки
  • Подходит для разных типов напитков
  • Есть петля и карабин для ношения
  • Сетка справляется с перемешиванием без комков

Минусы:

  • Цифры на шкале почти не видны
  • Карабин не особо полезен для повседневного использования
  • Сетка задерживает мелкие частицы при сложных смесях

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7. Demix

Шейкер Demix.
Источник: demix.ru

У этой емкости три изолированных отсека: один — под жидкость, второй — для порции порошка, а третий разбит на две части, где удобно носить капсулы или таблетки. Такая компоновка позволяет собрать все необходимое в одной бутылке и не таскать с собой лишние баночки. Шкала помогает не переливать, если нужно отмерить точный объем. А карабин на крышке позволяет закрепить изделие на рюкзак или даже на петлю в раздевалке. Мыть можно в посудомоечной машине.

Покупатели в отзывах пишут про удобство конструкции и продуманную систему хранения: все по местам, и ничего не рассыпается. Сеточка внутри справляется с перемешиванием и протеин растворяется без комков. Среди минусов — жалобы на закручивание крышки, когда она встает неровно. В остальном покупатели довольны: считают материал крепким, форму — удобной, а модель — функциональной.

Характеристики

Материал
Полиэтилен, полипропилен, алюминий
Объем
600 мл
Система смешивания
Внутренняя сеточка
Цвет
Зеленый, оранжевый

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Три отдельных контейнера для порошков, таблеток и воды
  • Карабин для фиксации на рюкзаке или в раздевалке
  • Подходит для мытья в посудомоечной машине
  • Удобная мерная шкала для точного дозирования
  • Прочный пластик без постороннего запаха

Минусы:

  • У некоторых пользователей крышка закручивается не с первого раза
  • Возможны сколы и царапины при доставке
  • Если засыпать протеин до воды, он скапливается в уголках

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8. Animal

Шейкер Animal.
Источник: animalpak.ru

Компактная бутылка с венчиком выполнена из легкого прочного пластика и помещается даже в маленький рюкзак. Металлический шарик внутри не просто болтается — он действительно разбивает порошок до однородного состояния, даже если вы смешиваете протеин с густым молоком или добавками. Яркий цвет корпуса заметен в сумке, а рельефные грани помогают держать емкость мокрой рукой. Крышка закручивается без усилий, при этом закрытие герметичное — можно не бояться, что напиток разольется при транспортировке.

Судя по отзывам, пользователи ценят удобство использования, отсутствие запаха пластика и плотную посадку крышки. Многим нравится, что модель универсальна — с таким стаканом удобно пить воду на беговой дорожке или развести сухую смесь перед тренировкой. Некоторые отмечают, что объем чуть меньше заявленного, и в редких случаях крышка закрывается туже, чем хотелось бы. В остальном — это надежный вариант для зала и повседневного спорта.

Характеристики

Материал
Пищевой пластик
Объем
500 мл
Система смешивания
Металлический шарик
Цвет
Желтый с черным

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Удобно держать в руке
  • Шарик из металла
  • Компактный объем
  • Идеален для носки в сумке или рюкзаке
  • Разметка на корпусе помогает точно отмерить жидкость
  • Стильный контрастный дизайн легко заметен

Минусы:

  • Объем может быть меньше, чем указан в описании
  • Для кого-то цена кажется завышенной
  • Не всегда легко откручивается крышка после встряхивания

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9. Body Form SHB03−700

Шейкер Body Form SHB03-700.
Источник: domsporta.com

В этой модели вместо классического венчика используется необычный пластиковый элемент с лопастями. Он крепко фиксируется на дне и эффективно разбивает смесь при встряхивании. Форма шейкера удобна для захвата, а прозрачный корпус позволяет контролировать количество жидкости без лишних усилий.

Модель объемом 700 мл выполнена в нежной цветовой гамме и отличается закручивающейся крышкой с плотным фиксатором. Благодаря специальному крючку-держателю ее можно повесить на рюкзак или турник в зале. По отзывам, шейкер подходит для людей, которым важна компактность, легкость и простота в использовании.

Характеристики

Материал
Полипропилен и полиэтилен
Объем
700 мл
Система смешивания
Пластиковая вставка с лопастями
Цвет
Прозрачный корпус с фиолетовой, голубой, серой, розовой крышкой

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Надежная крышка с фиксатором не допускает протечек
  • Лопастная вставка быстро справляется с комками
  • Увеличенный объем удобен для интенсивных тренировок
  • Легкий по весу и не занимает много места
  • Подходит для подвешивания на сумку или крюк

Минусы:

  • Пластиковая система смешивания может не подойти для плотных смесей
  • Шкала на корпусе незаметна при наполнении цветной жидкостью

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10. Sports Element Onix

Шейкер Body Form SHB03-700.
Источник: Яндекс Маркет

Шейкер для спортивных смесей от российского бренда выполнен в лаконичном черном цвете и собран без лишних деталей. Внутри корпуса объемом 600 мл металлический венчик, с помощью которого можно быстро размешать порошок в однородный напиток. Материал не впитывает запахи, а мерная шкала на боковой стороне помогает точно дозировать воду или молоко. Клапан открывается одной рукой, а диаметр 10 см делает модель устойчивой даже на неровной поверхности.

В отзывах отмечают, что изделие не пахнет пластиком и легко отмывается после протеина. Пользователи пишут, что крышка закручивается плотно, но есть комментарии о неидеальной герметичности — например, при горизонтальном положении часть жидкости может просачиваться. Несмотря на это, покупатели продолжают выбирать модель за счет простоты и невысокой цены.

Характеристики

МатериалПищевой пластик без бисфенола А
Объем600 мл
Система смешиванияМеталлический венчик внутри
ЦветЧерный, розовый, серый, золотой, белый и прочие

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Легко открыть даже одной рукой
  • Быстро моется и в раковине и в посудомойке
  • Металлический шарик помогает растворить смесь до гладкой текстуры
  • Материал не удерживает запахи после спортивных напитков
  • Клапан не болтается и хорошо защелкивается
  • Производитель указывает все нужные сертификаты

Минусы:

  • Неудобно класть набок в рюкзак
  • Иногда кладут пластиковую вставку вместо металлического шарика
  • Бывают случаи поврежденной упаковки при доставке

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Как выбрать хороший шейкер для протеина и другого спортивного питания

Выбирая спортивную бутылку, важно учесть не только внешний вид, но и практичность: насколько удобно из нее пить, герметична ли крышка, легко ли очищается от остатков смеси. Некоторые модели подходят только для жидких коктейлей, другие справляются даже с плотными гейнерами. В этом разделе — ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание перед покупкой.

1. Материал корпуса

Самые распространенные материалы — это пластик и металл, но за этими словами скрывается много нюансов.

Пластиковые модели часто легче, стоят дешевле и представлены в большом количестве цветов. Однако не весь пластик одинаков: безопасным считается пищевой пластик без BPA, он не выделяет вредных соединений в напиток и не впитывает запахи. Также важно, чтобы поверхность не мутнела со временем и не покрывалась царапинами после мытья.

Металлические модели — это чаще всего нержавеющая сталь, и здесь выигрывает все: прочность, устойчивость к запахам, сохранение температуры. Такие модели можно взять летом на пробежку — напиток останется прохладным. Но при этом они ощутимо тяжелее и часто дороже. Если вы часто носите бутылку с собой, например, в сумке или рюкзаке, этот вес может стать ощутимым недостатком. И имейте в виду, что при сильных падениях на металле могут оставаться вмятины.

2. Объем

Объем — это не просто цифра на упаковке, а вопрос личного комфорта и образа жизни.

500 мл — хороший выбор для тех, кто делает порцию коктейля один раз в день и не любит таскать с собой лишнее. Такие бутылки компактные, их можно засунуть в любой рюкзак или держать в руке на беговой дорожке.

Однако, если вы пьете больше воды, используете добавки несколько раз в день или просто не хотите доливать напиток — стоит присмотреться к моделям от 700 мл. Большие емкости подойдут тем, кто занимается интенсивно и регулярно. Особенно если в планах — не только спортпит, но и обычная вода, аминокислоты или гейнер. Главное — учесть, удобно ли держать такую бутылку в руке и не кажется ли она громоздкой.

Чем больше объем, тем важнее герметичность крышки и надежность фиксаторов.

3. Механизм смешивания

Разные модели используют разные системы: от металлических шариков до сеток и лопастей.

Металлический венчик — классика, он хорошо разбивает смесь и чаще всего справляется даже с плотным порошком. Однако он может греметь при тряске, и это раздражает некоторых пользователей. Плюс — иногда шарик теряется при мытье, особенно если модель неразборная.

Сетки и вставки из пластика работают тише. Они чаще всего крепятся под крышкой и подойдут тем, кто предпочитает мягкое перемешивание. Но если вы используете гейнеры или протеин с густой текстурой, стоит убедиться, что система справляется с растворением — иначе останутся комки.

Есть и уникальные варианты: например, вставки с лопастями или гибкие пружинки на дне — они совмещают функции сетки и венчика, и подходят тем, кто ценит тишину и эффективность.

4. Герметичность и конструкция крышки

То, как закрывается шейкер, напрямую влияет на ваш рюкзак, одежду и настроение после тренировки. Самая частая проблема — протечки, особенно если крышка закрывается не до конца или клапан неудобно устроен. Лучше, если конструкция предусматривает щелчок или уплотнительное кольцо, которое дополнительно защищает от протеканий. Некоторые модели идут с клапанами, которые можно открыть одной рукой — удобно, если вы пьете на ходу, но важно, чтобы они не болтались и не открывались от случайного касания.

Также стоит обращать внимание на форму носика. Бывает, что цельный корпус без отдельной «поилки» приводит к тому, что капли попадают на одежду. Если вы планируете пить прямо из шейкера, убедитесь, что форма крышки удобна, а поток регулируется. Чем меньше деталей — тем проще мыть, но не всегда проще использовать.

5. Дополнительные функции и удобство хранения

Современные модели уже давно перестали быть просто бутылками для воды.

Отдельные отсеки для капсул и порошков особенно удобны, если вы принимаете несколько видов добавок или не хотите нести с собой баночки. Некоторые шейкеры идут с выдвижными контейнерами, которые можно отсоединять, это удобно в дороге или в офисе. Но важно проверить, насколько плотно они прикручиваются к основному корпусу — встречаются жалобы на рассыпавшийся порошок или открутившийся отсек.

Еще один момент — петли и карабины. Они пригодятся тем, кто любит носить шейкер снаружи рюкзака или цеплять его на турник. Однако не все крепления одинаково надежны: тонкие пластмассовые кольца быстро ломаются, а декоративные карабины могут не выдержать вес. Лучше выбирать модели с силиконовой петлей или крепким кольцом, особенно если шейкер полный и тяжелый.

Комментарий эксперта

Карина Фадеева, фитнес-инструктор по йоге с опытом работы более 7 лет, поделилась своим взглядом на нюансы, которые обычно остаются за кадром при выборе спортивной посуды:

«На занятиях я часто вижу, что многие берут с собой все подряд — от обычных бутылок до шейкеров с громоздкими крышками. При этом некоторые крышки при резком движении открываются, особенно если клапан без защелки. А это минус один коктейль и плюс одно отстирывание рюкзака.

Если планируете использовать шейкер для горячих напитков или холодной воды с лимоном, обратите внимание на температурный диапазон. Не все модели выдерживают кипяток или контакт с цитрусовыми кислотами — это может повредить пластик. У меня был случай, когда от лимонного сока пластик стал липким внутри. Так что обращайте внимание не только на состав, но и на назначение: универсальность — это не всегда плюс».

Обзор лучших спортивных шейкеров

Мы собрали здесь самое интересное: что за модель, чем выделяется и кому подойдет. Если нет времени читать весь рейтинг — эта таблица-саммари поможет выбрать прямо сейчас.

FitRule Twist
Металлический корпус, дольше сохраняет температуру и не впитывает запахи
Vplab Nutrition
Шарик из нержавейки, компактный корпус и мерная шкала в мл и унциях
Maxler Essence
Прочный пластик Tritan, можно мыть в посудомойке, устойчива к падениям
Be First Shaker 3-в-1 TS1352
Съемные контейнеры для порошков и капсул, удобно брать с собой
SKILLS Nutrition SHAKER
Простая модель с плоской сеткой, подходит для густых смесей
THE 21
Карабин, матовый пластик и сетка вместо венчика — минимализм и удобство
Demix
Три отсека и карабин, идеален для тех, кто не хочет носить отдельные банки
Animal
Компактный, с ярким дизайном и металлическим шариком внутри
Body Form SHB03-700
Лопастная вставка вместо шарика, легкий вес и удобный крючок на крышке
Sports Element Onix
Черный корпус, клапан открывается одной рукой, шарик справляется с густыми смесями

Эксперт: Карина Фадеева — фитнес-инструктор по йоге с опытом работы более 7 лет