Топ-10 лучших спортивных шейкеров в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В подборку вошли лучшие шейкеры в 2025 году — модели, которые не просто красиво выглядят презентабельно, а реально удобны в использовании. Мы оценивали их по нескольким параметрам: герметичность, качество материалов, удобство мытья, наличие дополнительных отсеков и механизмов для смешивания. Также изучили отзывы, разобрались, какие бренды оправдывают цену, а какие завышают цену за бренд. В статье — рейтинг с плюсами и минусами каждой модели и короткий гид, как выбрать шейкер под свои цели.
Рейтинг лучших спортивных шейкеров
Перед вами — лучшие из лучших. Выделили модели, которые подойдут для разных целей — от интенсивных тренировок до обычных перекусов на ходу. Все с примерами, краткими характеристиками и пояснениями.
1. FitRule Twist
Металлический шейкер из нержавеющей стали с двойными стенками и пластиковым венчиком. Объем 700 мл: этого хватит и для протеинового коктейля после тренировки, и для воды на долгой прогулке. Сталь не впитывает запахи, стенки дольше держат температуру и напиток останется холодным даже в жару. Крышка с фиксатором плотно закручивается, на корпусе — силиконовая петля, за которую шейкер можно повесить на рюкзак. Венчик пластиковый, не гремит, как металлические аналоги, но и перемешивает чуть мягче.
Чаще всего покупатели в отзывах хвалят герметичность и качество сборки — он действительно не протекает, даже если бросить в сумку вверх дном. Отмечают приятный внешний вид, удобство в руке и то, что корпус не царапается от частого мытья. Из минусов — при питье с крышки иногда капли попадают на одежду, так как носик цельный, без съемной части. Еще некоторые замечают, что пластиковый венчик можно случайно потерять, если мыть бутылку неаккуратно.
Характеристики
|Материал
|Нержавеющая сталь с двойными стенками
|Объем
|700 мл
|Система смешивания
|Пластиковый венчик
|Цвет
|Белый, черный, серый, красный, коричневый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Не впитывает запахи
- Хорошо сохраняет температуру
- Устойчив к ударам и падениям
- Не гремит при смешивании
- Удобная петля для переноски
- Качественная сборка
Минусы:
- При питье с крышки могут капать капли
- Венчик можно легко потерять
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2. Vplab Nutrition
Эта спортивная емкость рассчитана на 700 мл и сделана из безопасного пластика без вредных примесей. Внутри металлический шарик, который разбивает смесь до однородной текстуры. Крышка плотно закручивается, благодаря чему можно смело класть бутылку в сумку после тренировки. На стенке нанесена мерная шкала — в миллилитрах и унциях, удобно следить за дозировкой, особенно если вы используете добавки с точной нормой.
Корпус легкий и не занимает много места, подойдет тем, кто привык носить инвентарь с собой. Подходит для замешивания порошков с плотной структурой — шарик справляется даже с густыми коктейлями. Мытье вручную не вызывает трудностей.
Характеристики
|Материал
|Пищевой пластик без BPA и DEHP
|Объем
|700 мл
|Система смешивания
|Металлический шар внутри емкости
|Цвет
|Голубой, зеленый, розовый, черный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Не содержит вредных примесей
- Надежно закрывается
- Удобно следить за дозировкой
- Компактный и легкий
- Эффективно перемешивает плотные смеси
Минусы:
- Не сохраняет температуру
- Не подходит для мытья в посудомоечной машине
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3. Maxler Essence
Шейкер с металлическим венчиком сделан из прочного пластика Tritan — материал не боится падений, не мутнеет и не впитывает запахи даже при частом использовании. Объем 700 мл подходит не только для спортпита после тренировки, но и для обычной воды — удобно брать в зал, на прогулку или в дорогу. Встроенная шкала помогает отмерять нужное количество жидкости без мерного стакана. Шарик внутри справляется с перемешиванием — результат зависит от плотности смеси, но для стандартного порошка усилий хватает. Мыть можно в посудомойке.
Из отзывов, емкость удобно лежит в руке, не скользит. Крышка закручивается плотно, но если не приложить усилия, возможны подтеки, особенно при активном встряхивании. Пользователям нравится внешний вид и легкость пластика, но некоторые покупатели столкнулись с проблемой — бутылка может приобретать неприятный запах, если ее не помыть сразу после использования. Встречались и жалобы на слишком гибкий корпус. Тем не менее, многие берут модель повторно, что говорит о доверии к качеству.
Характеристики
|Материал
|Пластик Tritan без вредных примесей
|Объем
|700 мл
|Система смешивания
|Металлический шарик внутри корпуса
|Цвет
|Бежевый, зеленый, синий, красный, розовый и прочие
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Не впитывает посторонние запахи
- Устойчив к падениям и царапинам
- Удобно отмерять порции по шкале
- Легкий и компактный для повседневного использования
Минусы:
- Крышка может слегка подтекать при слабой фиксации
- Не всем хватает жесткости корпуса
- У некоторых пользователей был запах нового пластика
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4. Be First Shaker 3-в-1 TS1352
Модель с объемом 500 мл подойдет тем, кто предпочитает носить с собой не только жидкости, но и спортивные добавки в капсулах или порошке. Два съемных контейнера — один обычный, второй с двойным отделением — крепятся к основному корпусу, но при желании их можно отсоединить и взять отдельно. Внутри находится плоская сетка с мелкими ячейками, она разбивает порошок до однородной консистенции. Пластик — экологичный, без вредных компонентов, по ощущениям крепкий и легкий. Модель выпускается в большом количестве оттенков, так что найти цвет под рюкзак или форму — не проблема.
В отзывах чаще всего отмечают удобство конструкции и то, что система смешивания не гремит. Отдельно хвалят возможность носить капсулы и порошок с собой, особенно это удобно в дороге или на работе. Однако встречались комментарии, что питьевой носик туго открывается, а мерная шкала почти не видна на корпусе. Некоторые жалуются на протекание, если крышка закрыта не до щелчка. В остальном емкость называют компактной, не пахнущей пластиком, и рекомендуют тем, кому важна универсальность.
Характеристики
|Материал
|Прочный пищевой пластик без BPA
|Объем
|500 мл
|Система смешивания
|Съемная сетка с мелкими ячейками
|Цвет
|Белый, желтый, фиолетовый, черный, оранжевый и прочие
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Есть отдельные контейнеры для порошков и капсул
- Компактный размер, подходит для ежедневного использования
- Не скользит в руке
- Пластик без постороннего запаха
- Подходит для смешивания жидких составов без комков
- Выпускается в разных цветах на выбор
Минусы:
- Мерную шкалу трудно разглядеть
- Пробка может открываться с усилием
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5. SKILLS Nutrition SHAKER
Пластиковый шейкер на 600 мл с эргономичной формой — он удобно лежит в руке и не скользит даже при активном встряхивании. За смешивание отвечает плоская сетка, которая вставляется под крышку — она хорошо справляется с растворением добавок в жидкости, особенно если использовать воду или сок комнатной температуры. Весит шейкер всего 120 г, поэтому его удобно брать с собой на тренировку, прогулку или в дорогу.
Судя по отзывам, эта модель достойно справляется с основной задачей — порошковые смеси не сбиваются в комки, даже при использовании гейнера или протеина с густой текстурой. Отмечают, что крышка не протекает, но ее нужно фиксировать плотно — в противном случае возможны брызги. Пользователи также хвалят плотность пластика: он не впитывает запахи и не трескается от перепадов температуры. Среди минусов чаще всего упоминают шкалу, которую плохо видно.
Характеристики
|Материал
|Пищевой пластик
|Объем
|600 мл
|Система смешивания
|Внутренняя пластиковая сетка
|Цвет
|Черный, белый, черно-белый, черно-зеленый, синий и прочие
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Не пропускает жидкость при правильном закрытии
- Устойчив к перепадам температур
- Компактный и легкий
- Не впитывает посторонние запахи
- Хорошо справляется с плотными коктейлями
- Подходит для переноски в рюкзаке или сумке
- Удобная форма корпуса для удержания
Минусы:
- Не видна шкала измерений на темном корпусе
- Требует особой точности при закрытии клапана
- При сильном взбалтывании нужно придерживать крышку
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6. THE 21
На первый взгляд — просто спортивная емкость с крышкой, но здесь собрано все для комфортного использования на тренировках и вне зала. Пластик без запаха, плотная крышка с клапаном и продуманная петля для переноски делают модель удобной в повседневном использовании. Сетка внутри заменяет стандартный шарик и разбивает порошок без усилий, особенно если не перегружать объемом. Карабин на корпусе — скорее приятный бонус, чем реальный способ крепления, но велосипедисты приспособились носить этот вариант в держателе для фляги. Матовое покрытие придает строгости.
Пользователи в отзывах чаще всего пишут, что шейкер не протекает даже при активной тряске в рюкзаке. Его удобно держать в руке и легко промывать и использовать. Однако при нечетком закрытии клапан может течь — об этом предупреждают те, кто столкнулся с брызгами. Пластик у некоторых экземпляров оказался не самым износостойким — на корпусе появлялись царапины и даже трещины. Зато сетка внутри не забивается, хоть и ловит мелкие остатки, если добавлять что-то с волокнами. Модель подходит тем, кто ищет универсальность, но не придирается к мелочам.
Характеристики
|Материал
|Пластик без запаха
|Объем
|600 мл
|Система смешивания
|Сетка для разбивания порошка
|Цвет
|Белый, черный, хаки, серый, бирюзовый с матовой поверхностью
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Не протекает при плотном закрытии
- Удобно лежит в руке
- Легко мыть даже без щетки
- Подходит для разных типов напитков
- Есть петля и карабин для ношения
- Сетка справляется с перемешиванием без комков
Минусы:
- Цифры на шкале почти не видны
- Карабин не особо полезен для повседневного использования
- Сетка задерживает мелкие частицы при сложных смесях
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7. Demix
У этой емкости три изолированных отсека: один — под жидкость, второй — для порции порошка, а третий разбит на две части, где удобно носить капсулы или таблетки. Такая компоновка позволяет собрать все необходимое в одной бутылке и не таскать с собой лишние баночки. Шкала помогает не переливать, если нужно отмерить точный объем. А карабин на крышке позволяет закрепить изделие на рюкзак или даже на петлю в раздевалке. Мыть можно в посудомоечной машине.
Покупатели в отзывах пишут про удобство конструкции и продуманную систему хранения: все по местам, и ничего не рассыпается. Сеточка внутри справляется с перемешиванием и протеин растворяется без комков. Среди минусов — жалобы на закручивание крышки, когда она встает неровно. В остальном покупатели довольны: считают материал крепким, форму — удобной, а модель — функциональной.
Характеристики
|Материал
|Полиэтилен, полипропилен, алюминий
|Объем
|600 мл
|Система смешивания
|Внутренняя сеточка
|Цвет
|Зеленый, оранжевый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Три отдельных контейнера для порошков, таблеток и воды
- Карабин для фиксации на рюкзаке или в раздевалке
- Подходит для мытья в посудомоечной машине
- Удобная мерная шкала для точного дозирования
- Прочный пластик без постороннего запаха
Минусы:
- У некоторых пользователей крышка закручивается не с первого раза
- Возможны сколы и царапины при доставке
- Если засыпать протеин до воды, он скапливается в уголках
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8. Animal
Компактная бутылка с венчиком выполнена из легкого прочного пластика и помещается даже в маленький рюкзак. Металлический шарик внутри не просто болтается — он действительно разбивает порошок до однородного состояния, даже если вы смешиваете протеин с густым молоком или добавками. Яркий цвет корпуса заметен в сумке, а рельефные грани помогают держать емкость мокрой рукой. Крышка закручивается без усилий, при этом закрытие герметичное — можно не бояться, что напиток разольется при транспортировке.
Судя по отзывам, пользователи ценят удобство использования, отсутствие запаха пластика и плотную посадку крышки. Многим нравится, что модель универсальна — с таким стаканом удобно пить воду на беговой дорожке или развести сухую смесь перед тренировкой. Некоторые отмечают, что объем чуть меньше заявленного, и в редких случаях крышка закрывается туже, чем хотелось бы. В остальном — это надежный вариант для зала и повседневного спорта.
Характеристики
|Материал
|Пищевой пластик
|Объем
|500 мл
|Система смешивания
|Металлический шарик
|Цвет
|Желтый с черным
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удобно держать в руке
- Шарик из металла
- Компактный объем
- Идеален для носки в сумке или рюкзаке
- Разметка на корпусе помогает точно отмерить жидкость
- Стильный контрастный дизайн легко заметен
Минусы:
- Объем может быть меньше, чем указан в описании
- Для кого-то цена кажется завышенной
- Не всегда легко откручивается крышка после встряхивания
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9. Body Form SHB03−700
В этой модели вместо классического венчика используется необычный пластиковый элемент с лопастями. Он крепко фиксируется на дне и эффективно разбивает смесь при встряхивании. Форма шейкера удобна для захвата, а прозрачный корпус позволяет контролировать количество жидкости без лишних усилий.
Модель объемом 700 мл выполнена в нежной цветовой гамме и отличается закручивающейся крышкой с плотным фиксатором. Благодаря специальному крючку-держателю ее можно повесить на рюкзак или турник в зале. По отзывам, шейкер подходит для людей, которым важна компактность, легкость и простота в использовании.
Характеристики
|Материал
|Полипропилен и полиэтилен
|Объем
|700 мл
|Система смешивания
|Пластиковая вставка с лопастями
|Цвет
|Прозрачный корпус с фиолетовой, голубой, серой, розовой крышкой
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Надежная крышка с фиксатором не допускает протечек
- Лопастная вставка быстро справляется с комками
- Увеличенный объем удобен для интенсивных тренировок
- Легкий по весу и не занимает много места
- Подходит для подвешивания на сумку или крюк
Минусы:
- Пластиковая система смешивания может не подойти для плотных смесей
- Шкала на корпусе незаметна при наполнении цветной жидкостью
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10. Sports Element Onix
Шейкер для спортивных смесей от российского бренда выполнен в лаконичном черном цвете и собран без лишних деталей. Внутри корпуса объемом 600 мл металлический венчик, с помощью которого можно быстро размешать порошок в однородный напиток. Материал не впитывает запахи, а мерная шкала на боковой стороне помогает точно дозировать воду или молоко. Клапан открывается одной рукой, а диаметр 10 см делает модель устойчивой даже на неровной поверхности.
В отзывах отмечают, что изделие не пахнет пластиком и легко отмывается после протеина. Пользователи пишут, что крышка закручивается плотно, но есть комментарии о неидеальной герметичности — например, при горизонтальном положении часть жидкости может просачиваться. Несмотря на это, покупатели продолжают выбирать модель за счет простоты и невысокой цены.
Характеристики
|Материал
|Пищевой пластик без бисфенола А
|Объем
|600 мл
|Система смешивания
|Металлический венчик внутри
|Цвет
|Черный, розовый, серый, золотой, белый и прочие
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легко открыть даже одной рукой
- Быстро моется и в раковине и в посудомойке
- Металлический шарик помогает растворить смесь до гладкой текстуры
- Материал не удерживает запахи после спортивных напитков
- Клапан не болтается и хорошо защелкивается
- Производитель указывает все нужные сертификаты
Минусы:
- Неудобно класть набок в рюкзак
- Иногда кладут пластиковую вставку вместо металлического шарика
- Бывают случаи поврежденной упаковки при доставке
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Как выбрать хороший шейкер для протеина и другого спортивного питания
Выбирая спортивную бутылку, важно учесть не только внешний вид, но и практичность: насколько удобно из нее пить, герметична ли крышка, легко ли очищается от остатков смеси. Некоторые модели подходят только для жидких коктейлей, другие справляются даже с плотными гейнерами. В этом разделе — ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание перед покупкой.
1. Материал корпуса
Самые распространенные материалы — это пластик и металл, но за этими словами скрывается много нюансов.
Пластиковые модели часто легче, стоят дешевле и представлены в большом количестве цветов. Однако не весь пластик одинаков: безопасным считается пищевой пластик без BPA, он не выделяет вредных соединений в напиток и не впитывает запахи. Также важно, чтобы поверхность не мутнела со временем и не покрывалась царапинами после мытья.
Металлические модели — это чаще всего нержавеющая сталь, и здесь выигрывает все: прочность, устойчивость к запахам, сохранение температуры. Такие модели можно взять летом на пробежку — напиток останется прохладным. Но при этом они ощутимо тяжелее и часто дороже. Если вы часто носите бутылку с собой, например, в сумке или рюкзаке, этот вес может стать ощутимым недостатком. И имейте в виду, что при сильных падениях на металле могут оставаться вмятины.
2. Объем
Объем — это не просто цифра на упаковке, а вопрос личного комфорта и образа жизни.
500 мл — хороший выбор для тех, кто делает порцию коктейля один раз в день и не любит таскать с собой лишнее. Такие бутылки компактные, их можно засунуть в любой рюкзак или держать в руке на беговой дорожке.
Однако, если вы пьете больше воды, используете добавки несколько раз в день или просто не хотите доливать напиток — стоит присмотреться к моделям от 700 мл. Большие емкости подойдут тем, кто занимается интенсивно и регулярно. Особенно если в планах — не только спортпит, но и обычная вода, аминокислоты или гейнер. Главное — учесть, удобно ли держать такую бутылку в руке и не кажется ли она громоздкой.
Чем больше объем, тем важнее герметичность крышки и надежность фиксаторов.
3. Механизм смешивания
Разные модели используют разные системы: от металлических шариков до сеток и лопастей.
Металлический венчик — классика, он хорошо разбивает смесь и чаще всего справляется даже с плотным порошком. Однако он может греметь при тряске, и это раздражает некоторых пользователей. Плюс — иногда шарик теряется при мытье, особенно если модель неразборная.
Сетки и вставки из пластика работают тише. Они чаще всего крепятся под крышкой и подойдут тем, кто предпочитает мягкое перемешивание. Но если вы используете гейнеры или протеин с густой текстурой, стоит убедиться, что система справляется с растворением — иначе останутся комки.
Есть и уникальные варианты: например, вставки с лопастями или гибкие пружинки на дне — они совмещают функции сетки и венчика, и подходят тем, кто ценит тишину и эффективность.
4. Герметичность и конструкция крышки
То, как закрывается шейкер, напрямую влияет на ваш рюкзак, одежду и настроение после тренировки. Самая частая проблема — протечки, особенно если крышка закрывается не до конца или клапан неудобно устроен. Лучше, если конструкция предусматривает щелчок или уплотнительное кольцо, которое дополнительно защищает от протеканий. Некоторые модели идут с клапанами, которые можно открыть одной рукой — удобно, если вы пьете на ходу, но важно, чтобы они не болтались и не открывались от случайного касания.
Также стоит обращать внимание на форму носика. Бывает, что цельный корпус без отдельной «поилки» приводит к тому, что капли попадают на одежду. Если вы планируете пить прямо из шейкера, убедитесь, что форма крышки удобна, а поток регулируется. Чем меньше деталей — тем проще мыть, но не всегда проще использовать.
5. Дополнительные функции и удобство хранения
Современные модели уже давно перестали быть просто бутылками для воды.
Отдельные отсеки для капсул и порошков особенно удобны, если вы принимаете несколько видов добавок или не хотите нести с собой баночки. Некоторые шейкеры идут с выдвижными контейнерами, которые можно отсоединять, это удобно в дороге или в офисе. Но важно проверить, насколько плотно они прикручиваются к основному корпусу — встречаются жалобы на рассыпавшийся порошок или открутившийся отсек.
Еще один момент — петли и карабины. Они пригодятся тем, кто любит носить шейкер снаружи рюкзака или цеплять его на турник. Однако не все крепления одинаково надежны: тонкие пластмассовые кольца быстро ломаются, а декоративные карабины могут не выдержать вес. Лучше выбирать модели с силиконовой петлей или крепким кольцом, особенно если шейкер полный и тяжелый.
Комментарий эксперта
Карина Фадеева, фитнес-инструктор по йоге с опытом работы более 7 лет, поделилась своим взглядом на нюансы, которые обычно остаются за кадром при выборе спортивной посуды:
«На занятиях я часто вижу, что многие берут с собой все подряд — от обычных бутылок до шейкеров с громоздкими крышками. При этом некоторые крышки при резком движении открываются, особенно если клапан без защелки. А это минус один коктейль и плюс одно отстирывание рюкзака.
Если планируете использовать шейкер для горячих напитков или холодной воды с лимоном, обратите внимание на температурный диапазон. Не все модели выдерживают кипяток или контакт с цитрусовыми кислотами — это может повредить пластик. У меня был случай, когда от лимонного сока пластик стал липким внутри. Так что обращайте внимание не только на состав, но и на назначение: универсальность — это не всегда плюс».
Обзор лучших спортивных шейкеров
Мы собрали здесь самое интересное: что за модель, чем выделяется и кому подойдет. Если нет времени читать весь рейтинг — эта таблица-саммари поможет выбрать прямо сейчас.
|FitRule Twist
|Металлический корпус, дольше сохраняет температуру и не впитывает запахи
|Vplab Nutrition
|Шарик из нержавейки, компактный корпус и мерная шкала в мл и унциях
|Maxler Essence
|Прочный пластик Tritan, можно мыть в посудомойке, устойчива к падениям
|Be First Shaker 3-в-1 TS1352
|Съемные контейнеры для порошков и капсул, удобно брать с собой
|SKILLS Nutrition SHAKER
|Простая модель с плоской сеткой, подходит для густых смесей
|THE 21
|Карабин, матовый пластик и сетка вместо венчика — минимализм и удобство
|Demix
|Три отсека и карабин, идеален для тех, кто не хочет носить отдельные банки
|Animal
|Компактный, с ярким дизайном и металлическим шариком внутри
|Body Form SHB03-700
|Лопастная вставка вместо шарика, легкий вес и удобный крючок на крышке
|Sports Element Onix
|Черный корпус, клапан открывается одной рукой, шарик справляется с густыми смесями
Эксперт: Карина Фадеева — фитнес-инструктор по йоге с опытом работы более 7 лет