Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спартакиада «Моспром» 2025 — для настоящих любителей спорта

Сотрудники промышленных предприятий Москвы, а также студенты промышленных вузов и колледжей могут стать частью масштабного спортивного события и испытать себя в любимом виде спорта.

Спартакиада «Моспром» 2025 продлевает регистрацию, а это значит, что у вас есть шанс присоединиться к жарким соревнованиями и ярким играм!

Крупнейший корпоративный спортивный проект столицы вновь объединил сотрудников ведущих промышленных компаний Москвы. Его цель — популяризация здорового образа жизни, развитие корпоративной культуры и формирование прочных связей между коллективами.

Участники соревнуются в личных и командных дисциплинах, демонстрируя не только спортивную подготовку, но и командный дух, стратегическое мышление и волю к победе.

Дисциплины, на которые открыта дополнительная регистрация:

  • Падел-теннис — Lunda padel
  • Плавание — бассейн «Динамо»
  • Дартс — ЛД «Сокольники»
  • Бадминтон — Newton Arena
  • Настольный теннис — Newton Arena
  • Киберспорт — VK Play Арена
  • Лёгкая атлетика — ОЦ им. Знаменских
  • Футбол — CityFootball «Тульская»
  • Шахматы — Федерация шахмат Москвы
  • Баскетбол 3×3 — Campus
  • Волейбол — Campus
  • Бильярд — Московская академия бильярда.

Подать заявку можно на сайте Спартакиады или по телефону +7 495 744−11−45.

Регистрация открыта на короткий срок — не упустите свой шанс!