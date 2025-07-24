Спартакиада «Моспром» 2025 — для настоящих любителей спорта

Спартакиада «Моспром» 2025 продлевает регистрацию, а это значит, что у вас есть шанс присоединиться к жарким соревнованиями и ярким играм!
Крупнейший корпоративный спортивный проект столицы вновь объединил сотрудников ведущих промышленных компаний Москвы. Его цель — популяризация здорового образа жизни, развитие корпоративной культуры и формирование прочных связей между коллективами.
Участники соревнуются в личных и командных дисциплинах, демонстрируя не только спортивную подготовку, но и командный дух, стратегическое мышление и волю к победе.
Дисциплины, на которые открыта дополнительная регистрация:
- Падел-теннис — Lunda padel
- Плавание — бассейн «Динамо»
- Дартс — ЛД «Сокольники»
- Бадминтон — Newton Arena
- Настольный теннис — Newton Arena
- Киберспорт — VK Play Арена
- Лёгкая атлетика — ОЦ им. Знаменских
- Футбол — CityFootball «Тульская»
- Шахматы — Федерация шахмат Москвы
- Баскетбол 3×3 — Campus
- Волейбол — Campus
- Бильярд — Московская академия бильярда.
Подать заявку можно на сайте Спартакиады или по телефону
Регистрация открыта на короткий срок — не упустите свой шанс!