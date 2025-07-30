Огород вместо стадиона: звезды спорта, которые сбежали от суеты в деревню

Эти спортсмены выбрали уединенную жизнь: вместо шума спортзалов — пение птиц, а вместо небоскребов — бескрайние поля, озера и жизнь в регионе. Достигнув вершин карьеры, они разводят пчел, выращивают клубнику и бегают по утрам не на стадионе, а по собственным тропинкам. В нашей подборке — 5 спортсменов, которые не хотят жить в мегаполисе.
Александр Большунов: лыжня за окном вместо московской суеты
«Король лыж», трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов родился в селе в Брянской области и начинал тренироваться там же под руководством своего отца. Поэтому он с детства знает, что такое спокойная деревенская жизнь и не собирается ее менять на Москву.
«Жить в столице мне некомфортно совершенно», — говорит Большунов. Для своей семьи он построил дом в Подмосковье. Он находится на достаточно просторном участке — Большунов даже нарезает по нему круги на лыжах. Но для полноценных тренировок он сделал персональную лыжную трассу возле дома длиной более 10 километров.
Специалисты сделали ему два круга: для конькового хода (3,5 км) и для классического (1,5 км), а саму трассу проложили так, чтобы на ней были подъемы и спуски. Большунов выходит утром из дома — и уже на лыжне. А перед этим расчищает снег на своем участке — в качестве разминки.
Роджер Федерер: тихая жизнь с видом на горы
У теннисиста Роджера Федерера есть недвижимость в Дубае и Нью-Йорке, но сам он предпочитает жить в родной и тихой Швейцарии. Здесь у него несколько объектов недвижимости и земельные участки. Федерер вместе с семьей живет в муниципалитете Воллерау в горах с видом на Цюрихское озеро. Это местечко расположено в 30 км от Цюриха в окружении природы: куда ни глянь — открываются живописные виды, которые теннисист не променяет ни на что.
«Я очень рад, что построил дом в горах. Это мой оазис. Здесь я могу отдыхать, отключаться от суеты больших городов. Мне нравится это спокойствие. Тут можно совершать пешие походы, и это чудесно… Чем больше я путешествую по миру, тем сильнее моя привязанность к дому», — признается теннисист.
В планах у Федерера построить еще один дом с теннисным кортом — и тоже в уединенном месте подальше от шума городов.
Виталий Минаков: не променял родной Брянск на Москву и США
Российский самбист, четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо Виталий Минаков тоже не хочет жить в столице, хотя ему неоднократно предлагали уехать из родного Брянска и обещали квартиру в Москве и других городах, звали в США. И хотя предложения были очень заманчивы, Минаков от всего отказался и живет по принципу «где родился, там и пригодился».
«Я не уеду из Брянска. Я хочу жить и работать здесь», — признается спортсмен. Тут ему комфортно и спокойно: он разводит пчел и называет это «очень увлекательным и крайне ответственным» занятием.
Татьяна Навка: живет в Подмосковье и выращивает клубнику
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка много лет жила в Москве. Здесь у нее есть 5-комнатная квартира, которую она получила после победы на Олимпиаде в Турине, за спортивные заслуги перед Отечеством. Но московская суета в какой-то момент ей надоела.
В 2015 году фигуристка купила дом в поселке премиум-класса на Новорижском шоссе и два земельных участка. Здесь Татьяна Навка живет вместе с мужем Дмитрием Песковым и младшей дочерью.
В социальных сетях Навка иногда показывает свою деревенскую жизнь: например, сад, где у нее растут малина, крыжовник, смородина и клубника. И кажется, это ей по душе: «Каждый год наблюдаю потрясающее цветение садовых деревьев и кустарников, а к концу лета — началу осени с удовольствием с семьей наслаждаемся плодами нашего сада. Свое всегда лучше», — пишет Татьяна Навка в своих соцсетях.
Дэвид Бекхэм: ведет сельскую жизнь и разводит кур
Футболист Дэвид Бекхэм, бывший капитан сборной Англии, тоже ведет сельский образ жизни. У Бекхэма есть загородный дом в Котсуолдсе — одном из самых живописных и спокойных мест в Англии. Здесь он разводит кур, занимается садоводством и держит пасеку.
Дэвид Бекхэм увлекся фермерством во время пандемии. Он начал выращивать лук, редьку, капусту и картофель. Потом в его саду появились розы, а около дома пасека. А когда футболист начал разводить кур, жена Виктория Бекхэм подарила ему на Рождество курятник.
Теперь Дэвид с удовольствием копается в огороде, собирает свежие яйца на завтрак и даже изучает литературу о том, как правильно разводить кур. Свою деревенскую жизнь он часто показывает в соцсетях, и по его довольной улыбке видно: он счастлив.
Чемпионский дух можно сохранить не только на аренах, но и среди полей и лесов. Спортсмены, привыкшие к жесткому графику и постоянному вниманию публики, нашли утешение в простых радостях деревенской жизни. Природа, тишина, собственный труд — все это становится для них источником сил и вдохновения.