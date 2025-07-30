Огород вместо стадиона: звезды спорта, которые сбежали от суеты в деревню

У теннисиста Роджера Федерера есть недвижимость в Дубае и Нью-Йорке, но сам он предпочитает жить в родной и тихой Швейцарии. Здесь у него несколько объектов недвижимости и земельные участки. Федерер вместе с семьей живет в муниципалитете Воллерау в горах с видом на Цюрихское озеро. Это местечко расположено в 30 км от Цюриха в окружении природы: куда ни глянь — открываются живописные виды, которые теннисист не променяет ни на что.