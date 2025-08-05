Топ-10 лучших спортивных сумок в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни, уделяют время тренировкам. Они могут посещать спортзал, фитнесс-центр, бассейн или выходить на беговую дорожку стадиона. Неотъемлемым атрибутом таких занятий могут стать лучшие спортивные сумки 2025 года. При составлении рейтинга учитывались характеристики моделей, их удобство и эргономичность, качество материалов, рекомендации специалистов и мнения пользователей.
Обзор лучших спортивных сумок
Предлагаем лучшие спортивные сумки с кратким описанием моделей. В перечне представлены варианты для мужчин и женщин.
Мужские спортивные сумки
|Nike Vapor Sprint
|Универсальная сумка для тренировок и поездок
|Puma Challenger Duffel Bag S
|Стильная сумка с широким ремнем и декорированной символикой
|Jogel JHD-1801-091
|Вместительная многофункциональная сумка с вентилируемым отсеком для обуви
|Wenger Mini Soft Duffle 52744165
|Удобная спортивная и дорожная сумка с внутренними и внешними карманами
|OGIO Endurance 4.0
|Вместительная сумка для спорта и туризма с технологией Flex Form
Женские спортивные сумки
|Sarabella C113
|Легкая сумка для спорта и повседневного использования
|POLAR 7069с
|Спортивная и дорожная сумка с четырьмя отделениями
|Loui Vearner
|Женская сумка для спорта и пляжа
|Russian Sport 7867230
|Универсальная сумка со спортивным дизайном
|Sweet Bags
|Сумка для фитнеса, бассейна и путешествий
Рейтинг лучших спортивных сумок для мужчин
Начинаем с описаний лучших спортивных сумок для представителей сильного пола. Мужчины могут выбрать наиболее подходящую для себя модель.
1. Nike Vapor Sprint
Универсальная модель от известного бренда подойдет для тренировок и туристических поездок. В сумке есть отделение для обуви, регулируемый ремешок и две ручки, которые можно соединить для удобства. Предусмотрен специальный карман для бутылочки с водой. Сумка сделана из полиэстера, отталкивающего воду и грязь.
Покупатели отмечают вместительность, практичность, прочность и непромокаемость этой модели. Также нравится удобный отсек для обуви, возможность легко упаковывать вещи и качество материалов. При этом сумку критикуют за мягкое дно.
Характеристики
|Материал
|Полиэстер, нейлон
|Габариты
|46 × 25 × 23 см
|Объем
|26 л
|Особенности
|Отделение для обуви, регулируемый ремешок, двойные ручки, карман для бутылки с водой, пропитка для защиты от влаги и грязи
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Универсальность — для тренировок и поездок
- Отделение для обуви и карман для бутылочки
- Материал, отталкивающий воду и грязь
Минусы:
- По отзывам, мягкое дно
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2. Puma Challenger Duffel Bag S
Сумка классического дизайна подходит для тренировок, поездок и повседневного использования. Это модель для удобного размещения спортивной экипировки. В основном отделении двусторонняя молния. Боковой отсек для обуви со специальной вставкой, поглощающей запахи. На дне сумки подложка из полиуретана. Функциональная подкладка выполнена из полиэстера. Для ношения через плечо предлагается широкая лямка, ручки для переноски соединяются кнопочным захватом. Отдельного упоминания заслуживает декорированная символика производителя.
Покупателям нравится качество ткани, влагозащитная пропитка, длинный наплечный ремень, удобные замки и прочные ручки. Также сумку хвалят за вместительность, в нее легко помещаются спортивная одежда, обувь и различные аксессуары. Однако некоторым спортсменом не хватает отсека для влажного белья.
Характеристики
|Материал
|Полиэстер, полиуретан
|Габариты
|27 × 51 × 25 см
|Объем
|35 л
|Особенности
|Двусторонняя молния основного отсека, широкая лямка, вставка для поглощения запаха, защита от влаги, декорированная символикой PUMA, D-образные кольца на корпусе
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Мужская модель, но может использоваться и женщинами
- Символика PUMA
- Широкий ремень
Минусы:
- Из отзывов, нет отсека для влажного белья
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3. Jogel JHD-1801−091
Многофункциональная сумка может использоваться для спорта и туристических поездок. У модели регулируемый ремень для ношения через плечо и две ручки. Дно жесткое — удобно, если носить много вещей. Благодаря мягкой манжете сумку удобно переносить. В центральном отсеке есть верхняя крышка на молнии. Предусмотрен вентилируемый карман для обуви. Передняя часть сумки украшена принтом.
По словам покупателей, сумка прочная, с хорошо прошитыми ремнями, замки не заедают, внутрь легко помещается сменка, спортивная форма и бутылка с водой. Однако некоторым не нравится пластиковый карабин.
Характеристики
|Материал
|Полиэстер, пластик
|Габариты
|56 × 26 × 32 см
|Объем
|47 л
|Особенности
|Вентилируемый сетчатый отсек для обуви, регулируемый карабин, съемный карабин, принт в передней части
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Многофункциональность
- Вентилируемый отсек для обуви
- Манжета для удобного ношения
Минусы:
- По мнению некоторых пользователей, карабин из пластика не самый прочный
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4. Wenger Mini Soft Duffle 52744165
Спортивная сумка, которая может использоваться и в роли дорожной. Модель выполнена из полиэстера. В центральном отделении используется широкий клапан на двусторонней молнии. В сумке есть различные внутренние и внешние карманы, а также отделение для обуви. Для комфортной транспортировки предусмотрены три боковых ручки, а на регулируемом плечевом ремне есть мягкая накладка.
По отзывам, сумка хорошо подходит для занятий спортом, она не очень громоздкая, но вместительная. Также покупатели отмечают качество фурнитуры и материалов, удобное отделение для обуви и 3-летнюю гарантию от производителя. Однако есть мнение, что сумка стоит дороже некоторых аналогов.
Характеристики
|Материал
|Полиэстер
|Габариты
|52 × 25 × 30 см
|Объем
|39 л
|Особенности
|Широкий клапан на двусторонней молнии, внутренние и внешние карманы, три боковых ручки, ремень с мягкой накладкой
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для спорта и поездок
- Внутренние и внешние карманы
- Три ручки и ремень с мягкой накладкой
Минусы:
- По отзывам, относительно высокая цена
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5. OGIO Endurance 4.0
Вместительная сумка предназначена для занятий спортом и туристических поездок. Она отличается прочностью и надежностью, обладает устойчивостью к растяжению. Благодаря технологии Flex Form основное отделение долго сохраняет форму в открытом состоянии. В боковом отсеке помещаются две пары обуви. Также в сумке используется непромокаемая вставка. Предусмотрены карманы для ценных вещей, аксессуаров и бутылки с водой, мягкая ручка для удобной переноски и износоустойчивое дно.
Сумка нравится благодаря большой вместительности, вентилируемому боковому отделению, множеству карманов. Покупатели отмечают, что модель очень удобная, в потайном кармане можно хранить ценные вещи. Однако встречаются жалобы на маркую подкладку.
Характеристики
|Материал
|Синтетические ткани
|Габариты
|32 × 68,5 × 33 см
|Объем
|59 л
|Особенности
|Технология Flex Form, вентилируемый боковой отсек, различные карманы, износоустойчивое дно
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для спорта и туризма
- Большая вместительность — объем 59 л
- Множество карманов
Минусы:
- По некоторым отзывам, маркая подкладка
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Рейтинг лучших женских спортивных сумок
Переходим к описанию лучших спортивных сумок для представительниц прекрасного пола. Эти модели можно использовать как в тренировочных, так и других целях.
1. Sarabella C113
Женская сумка для спортзала и повседневного ношения. Модель выполнена из полиэстера с водоотталкивающей пропиткой. Сумка достаточно компактная, в ней одно отделение, внутренний и внешний карманы. Высота ручки составляет 20 см, есть застежка на молнии.
По словам покупателей, сумка легкая, при этом прочная и вместительная. Она легко стирается и быстро сохнет. Также отмечают качественные швы. Среди недостатков называют незакрепленное дно.
Характеристики
|Материал
|Полиэстер
|Габариты
|32 × 68,5 × 33 см
|Объем
|25 л
|Особенности
|Для спорта и повседневности, водоотталкивающая пропитка, застежка на молнии, одно отделение
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для спорта и повседневного ношения
- Водоотталкивающая пропитка
- Легкость и компактные размеры
Минусы:
- По отзывам, незакрепленное дно
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2. Polar 7069с
Вместительная сумка подойдет для спортивных занятий и поездок. Модель состоит из четырех отделений, конструкция мягкая. Основной отсек закрывается на молнию, одну из боковых секций можно использовать для обуви или мокрых вещей. Предусмотрен дополнительный наружный карман. В комплекте также идет съемный ремень, позволяющий носить сумку через плечо.
Покупатели хвалят удобные карманы, также отмечают качество фурнитуры, отсутствие заеданий молнии. В сумке легко помещаются необходимые вещи. При этом кто-то считает ее слишком большой для спортзала.
Характеристики
|Материал
|Полиэстер
|Габариты
|47 × 31 × 25 см
|Объем
|35 л
|Особенности
|Для тренировок и поездок, четыре отделения, три боковых секции, ремень в комплекте
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Несколько карманов
- Дополнительная наружная секция
- Съемный ремень в комплекте
Минусы:
- По мнению некоторых пользователей, сумка слишком большая для спортзала
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3. Loui Vearner
Небольшая женская сумка, которая подходит для занятий спортом и повседневного применения. Внутри два больших отделения: одно можно использовать для формы и влажных вещей, другое — для обуви. Также есть карманы для ключей, очков и различных аксессуаров. Анатомические лямки делают сумку удобной при переноске. В комплекте идет плечевой ремень.
Покупателям нравится стильный внешний вид, удобство и практичность этой модели. Внутри сумки помещаются форма, кроссовки, шлепки, купальник и бутылка с водой. Также отмечают удобство отделений для обуви и мокрой одежды. Однако некоторые женщины жаловались на торчащие нитки.
Характеристики
|Материал
|Полиэстер
|Габариты
|21 × 42 × 20 см
|Объем
|17 л
|Особенности
|Для спорта, пляжа и повседневного ношения, два основных отделения, несколько карманов, секция для мокрой одежды, ремень в комплекте
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Небольшие размеры
- Для тренировок и пляжа
- Секция для мокрой одежды
Минусы:
- По некоторым отзывам, встречаются торчащие нитки
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4. Russian Sport 7867230
Сумка для спорта сделана из прочного износостойкого материала и может использоваться в течение длительного срока. Внутри можно хранить одежду, обувь, полотенце, бутылочку с водой и различные принадлежности. Для удобства предусмотрены эргономичные ручки и регулируемый ремень. Сумка выполнена в спортивном стиле, с принтом и логотипом бренда.
По отзывам, сумка удобная, вместительная, подходит для разных целей. Отмечают, что ее легко носить через плечо. Также подчеркивают прочность материала и аккуратность швов. Однако не нравится малое количество отделений.
Характеристики
|Материал
|Полиэстер
|Габариты
|47 × 28 × 24 см
|Объем
|31 л
|Особенности
|Многофункциональная, спортивный дизайн, эргономичные ручки, регулируемый ремень
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Универсальность — для тренировок, пикника, поездок
- Спортивный дизайн
- Эргономичные ручки
Минусы:
- По словам покупателей, мало отделений
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5. Sweet Bags
Сумка подойдет для поездок и занятий спортом, в том числе для тренировок в бассейне. Внутри находится специальный карман для хранения мокрых вещей, а также дополнительный отсек для обуви. Есть дополнительная секция для документов. Модель выполнена из прочного влагостойкого материала. Отдельного упоминания заслуживают удобные широкие ручки и регулируемый ремень.
По мнению пользователей, сумка сочетается с любым стилем одежды, удобна и практична. Она вместительна для своих габаритов. Однако встречаются жалобы на ненадежный карабин ремня.
Характеристики
|Материал
|Полиэстер и текстиль
|Габариты
|25 × 28 × 46 см
|Объем
|26 л
|Особенности
|Универсальность, отсек для мокрых вещей, отделение для документов, широкие ручки, регулируемый ремень
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для фитнеса, бассейна и поездок
- Отсек для мокрых вещей
- По отзывам, сочетается с любым стилем одежды
Минусы:
- По мнению некоторых покупателей, у ремня слабый карабин
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Как выбрать хорошую сумку для спортзала
Выбор хорошей сумки индивидуален и зависит от личных предпочтений спортсмена. Однако существуют объективные критерии, которые помогут в этом вопросе.
1. Размер и вместительность
Сумка должна быть достаточно вместительной (примерно 20—40 литров), чтобы в нее можно було положить все необходимые вещи:
- Спортивная форма (футболка, шорты/леггинсы — занимают ~3—5 л)
- Обувь (кроссовки — ~5−7 л)
- Полотенце (стандартное банное — ~2—3 л)
- Бутылка с водой (0,5—1 л)
- Прочие мелочи (ключи, телефон, влажные салфетки — ~1—2 л)
Оптимальный размер — 30—35 литров: этого хватит для базового набора, но сумка не будет слишком громоздкой.
Также лучше выбирать модель с 2—3 основными отделениями и 3—5 внешними карманами — это поможет удобно распределить вещи и быстро находить нужное.
2. Материал и качество изготовления
Материал сумки влияет на внешний вид и определяет ее долговечность. Спортивные модели, как правило, изготавливаются из полиэстера и нейлона, которые устойчивы к влаге и механическим повреждениям.
Также стоит обратить внимание на качество швов, молний и фурнитуры. Они должны быть прочными и надежными, что позволит сумке долго сохранять первоначальный вид.
3. Удобство и цель использования
Главное в спортивной сумке — продуманность деталей. Широкий регулируемый ремень (4—6 см) снимет нагрузку с плеч, а дополнительные ручки позволят нести ее и в руках. Хорошо, если у модели будет 3—5 карманов, включая отдельный для мокрого полотенца или обуви.
Выбор зависит от задач:
- Только для спортзала — легкая сумка (до 1 кг) с вентилируемыми отделениями и креплением для бутылки.
- Для спорта и повседневки — универсальный рюкзак или сумка с отделением под ноутбук и нейтральным дизайном.
- Для поездок — модель-трансформер с отстегивающимися секциями, чтобы не тащить лишнее.
Важные мелочи: водоотталкивающая ткань, прочная фурнитура и дно с усиленной строчкой. Сумка не должна мешать движению — если это рюкзак, важно проверить, не сползает ли он при беге.
4. Вентиляция и водонепроницаемость
В некоторых спортивных сумках используются вентилируемые и водоотталкивающие материалы. Это особенно важно, когда занятия проходят на улице или в помещениях с высокой влажностью.
Также большим плюсом становится наличие отсека для мокрых вещей. В нем можно разместить полотенце и купальные принадлежности. Это особенно актуально при тренировках в бассейне.
5. Внешний вид и дизайн
Хотя для спортивной сумки главное — практичность и удобство, про вопрос внешнего вида тоже не стоит забывать. При выборе сумки обращают внимание на ее цвет, форму, сочетаемость с одеждой. Кто-то предпочитает модели с логотипом бренда, принтами и узорами.
Приобретайте сумку, которая соответствует вашим стилистическим предпочтениям. Однако в погоне за красотой не нужно забывать о функциональности.
Комментарий эксперта
КМС по легкой атлетике Евгений Лященко утверждает:
"Я считаю, что в спортивной сумке, прежде всего, должны быть отдельные секции для одежды и обуви, чтобы кроссовки или ботинки находились отдельно от вещей. Остальное — это уже вопрос удобства.
Лучше чтобы в сумке были и ручки, и съемный ремень, который можно убирать, когда не пользуешься. Если важна крепкость, нужно смотреть, чтобы элементы сумки были хорошо прошиты. Это необходимо для спортсменов, которые носят тяжелую экипировку.
Многое зависит от вида спорта и того, что хочешь поместить внутрь. Так, для пловца важна сумка с отсеком для мокрых вещей. Конечно же, важен и размер сумки: например, будет странным, если она не поместится в шкафчик фитнес-центра, куда ходишь тренироваться.
Некоторые предпочитают многофункциональные сумки, используя их для тренировок, поездок и походов. Но я считаю, что для занятий спортом нужна отдельная сумка, которая будет тебя радовать".
Вопросы и ответы
После выбора сумки возникают вопросы, связанные с ее правильным использованием.
Как правильно стирать спортивную сумку?
Чтобы правильно стирать спортивную сумку, сначала ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Большинство тканевых сумок можно стирать в машинке при 30 (деликатный режим, до 600 оборотов) с мягким моющим средством. Для ручной стирки используйте воду не теплее 40 . Особо грязные места предварительно обработайте щеткой с мыльным раствором.
После стирки тщательно прополощите, аккуратно отожмите, не выкручивая, и сушите в расправленном виде в проветриваемом месте — так сумка прослужит на 2—3 года дольше. Кожаные вставки и металлическую фурнитуру протирайте отдельно влажной тканью.
Что нужно положить в сумку для похода в спортзал?
Для посещения спортзала нужно положить в сумку спортивную одежду и обувь, бутылочку с водой, полотенце, гигиенические принадлежности и необходимые аксессуары. Также стоит взять с собой дезодорант и другие личные вещи, например, наушники для прослушивания музыки. Если вы принимаете спортивное питание, положите в сумку требуемый после тренировки комплекс.
Автор: Евгений Панычев