Топ-10 лучших спортивных сумок в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Спортивная сумка, которая может использоваться и в роли дорожной. Модель выполнена из полиэстера. В центральном отделении используется широкий клапан на двусторонней молнии. В сумке есть различные внутренние и внешние карманы, а также отделение для обуви. Для комфортной транспортировки предусмотрены три боковых ручки, а на регулируемом плечевом ремне есть мягкая накладка.