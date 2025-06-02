Фитнес на балконе: 5 лайфхаков, чтобы никому не мешать и добиваться результата

Для начала составьте список из 6−8 упражнений на каждую группу мышц. Повторите каждое 10−15 раз, сделайте 2−3 круга. А если совсем лень что-то придумывать — в интернете достаточно готовых тренировок. Также можно присмотреться к петлям TRX. Они не требуют много места, просты в использовании и помогут проработать все тело.