КБЖУ гречки: состав и пищевая ценность продукта

В 100 граммах сухой гречки в среднем около 313 ккал, 12−13 г белков, 3 г жиров и 68−71 г углеводов. Это продукт с низким гликемическим индексом, богатый витаминами группы B, магнием и железом, поэтому крупа подходит как для повседневного питания, так и для диет с контролем калорий. В статье разберем данные для сухого и готового продукта, расскажем о составе и лучших сочетаниях гречки с другими продуктами.