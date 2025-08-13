Ричмонд
КБЖУ куриной грудки: состав и пищевая ценность продукта

Филе куриной грудки популярно благодаря высокому содержанию белка и низкой калорийности. Его КБЖУ интересует не только спортсменов, но и приверженцев сбалансированного питания.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Сырая куриная грудка
Куриная грудка — отличный источник полноценного белка, который легко усваивается организмомИсточник: Freepik

В 100 граммах сырой куриной грудки в среднем около 110−113 ккал, 23−24 г белков, 1−1,5 г жиров и практически нет углеводов. Это продукт с высоким содержанием легкоусвояемого белка, минимальным количеством жира и хорошим набором витаминов группы B, а также минералов — калия, фосфора и селена. В статье разберем данные для сырого и готового филе, покажем, как способ приготовления меняет КБЖУ куриной грудки, и расскажем, с какими продуктами ее лучше сочетать.

Калории, белки, жиры и углеводы в сырой куриной грудке

Куриная грудка считается эталоном диетического белкового продукта: она содержит минимум жира и углеводов при высокой питательной ценности. Благодаря такому составу ее часто используют в спортивном питании, программах снижения веса и лечебных диетах.

ПоказательНа 100 г продукта% от суточной нормы
Калорийность113 ккал5,6%
Белки23,1 г
46%
Жиры
1,2 г
1,7%
Углеводы
0,0 г
0%

Процент суточной нормы рассчитан для среднего рациона в 2000 ккал.

Калорийность вареной куриной грудки выше, чем сырой, поскольку после тепловой обработки мясо теряет влагу, и питательные вещества концентрируются в меньшем объеме.

Вареная куриная грудка

Отваривание сохраняет почти весь белок, но немного снижает количество жиров и калорий по сравнению с запеканием и жаркой.

ПоказательНа 100 г продукта% от суточной нормы
Калорийность137 ккал6,9%
Белки29,8 г59,6%
Жиры1,9 г2,7%
Углеводы0,0 г0%

Запеченная куриная грудка

Запекание без масла дает более концентрированный вкус и немного выше калорийность за счет потери влаги.

ПоказательНа 100 г продукта% от суточной нормы
Калорийность165 ккал8,25%
Белки31,0 г62%
Жиры3,6 г5,1%
Углеводы0,0 г0%

Жареная куриная грудка (без панировки)

При жарке белок сохраняется, но жиры и калорийность возрастают из-за масла и более плотной текстуры мяса.

ПоказательНа 100 г продукта% от суточной нормы
Калорийность187 ккал9,35%
Белки32,0 г64%
Жиры5,0 г7,1%
Углеводы0,0 г0%

Копченая куриная грудка

Копченая грудка сохраняет высокий уровень белка, но ее пищевая ценность меняется за счет меньшей влажности и наличия соли.

ПоказательНа 100 г продукта% от суточной нормы
Калорийность165–180 ккал8,25–9%
Белки29–31 г58–62%
Жиры4–6 г5,7–8,5%
Углеводы0,0 г0%

Особенности:

  • копчение делает мясо более ароматным и увеличивает срок хранения, но вместе с тем повышает содержание натрия, что может быть нежелательно при гипертонии или отеках;
  • при горячем копчении часть витаминов группы B разрушается, при холодном — сохраняется больше;
  • лучше выбирать продукт без искусственных ароматизаторов и минимальным количеством соли.

Витамины и минералы в составе куриной грудки

Куриная грудка, богатая витаминами и минералами
Куриная грудка содержит витамины группы В, которые важны для работы нервной системыИсточник: Freepik

Куриная грудка — это не только источник полноценного белка, но и продукт, богатый витаминами группы B и важными минералами, которые поддерживают обмен веществ, нервную систему и иммунитет. Ниже — содержание основных веществ на 100 г сырого филе и их приблизительная доля от рекомендуемой суточной нормы (РСН) для взрослого человека.

Витамины:

  • Витамин РР (ниацин) — 10,0 мг (56% РСН) → участвует в обмене белков, жиров и углеводов, поддерживает здоровье кожи и нервной системы;
  • Витамин В6 (пиридоксин) — 0,6 мг (44% РСН) → необходим для синтеза нейромедиаторов и нормальной работы мозга;
  • Витамин В12 (кобаламин) — 0,3 мкг (13% РСН) → играет ключевую роль в кроветворении и работе нервной системы;
  • Витамин В5 (пантотеновая кислота) — 1,0 мг (20% РСН) → участвует в синтезе гормонов и обмене энергии;
  • Витамин В2 (рибофлавин) — 0,1 мг (8% РСН) → поддерживает здоровье кожи, зрения и усвоение железа;
  • Фолаты (B9) — 4 мкг (1% РСН) → необходимы для синтеза ДНК и профилактики анемии.

Минералы:

  • Калий — 256 мг (7% РСН) → регулирует работу сердца и водно-солевой баланс;
  • Фосфор — 210 мг (30% РСН) → укрепляет кости и зубы, участвует в энергетическом обмене;
  • Селен — 27,6 мкг (50% РСН) → мощный антиоксидант, защищает клетки от повреждений;
  • Магний — 29 мг (7% РСН) → важен для сокращения мышц, работы нервной системы и усвоения белка;
  • Цинк — 1,0 мг (9% РСН) → необходим для иммунитета и заживления тканей;
  • Железо — 0,7 мг (5% РСН) → участвует в транспорте кислорода в крови;
  • Медь — 0,04 мг (4% РСН) → поддерживает работу ферментов и обмен железа;
  • Кальций — 5 мг (0,5% РСН) → участвует в формировании костной ткани и работе мышц.

Куриная грудка особенно ценится за высокий уровень ниацина и селена — веществ, которые играют ключевую роль в защите клеток и поддержании энергетического обмена.

С чем сочетается куриная грудка при правильном питании, а с чем нет

Куриная грудка хорошо сочетается со многими продуктами, благодаря своему нейтральному вкусу и нежной текстуре
Куриная грудка хорошо сочетается со многими продуктами, благодаря своему нейтральному вкусу и нежной текстуреИсточник: Freepik.com

Чтобы куриная грудка приносила максимум пользы, важно подбирать продукты, которые дополняют ее состав и улучшают усвоение белка, витаминов и минералов. Некоторые сочетания усиливают пищевую ценность блюда, другие — могут ее снизить.

Что хорошо сочетается с куриной грудкой:

  • овощи и зелень — богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, улучшают пищеварение и помогают усвоению минералов;
  • крупы и цельнозерновые продукты (гречка, киноа, бурый рис) — дополняют аминокислотный профиль и обеспечивают сложные углеводы для энергии;
  • орехи, семена и растительные масла — добавляют полезные ненасыщенные жиры и витамин Е, способствующие усвоению жироворастворимых витаминов;
  • кисломолочные продукты (йогурт, кефир) — помогают разнообразить белковую составляющую рациона и поддерживают здоровую микрофлору кишечника;
  • фрукты и ягоды с высоким содержанием витамина С (цитрусовые, киви, смородина) — улучшают усвоение железа, содержащегося в мясе.

Что не рекомендуют сочетать с куриной грудкой:

  • слишком жирные и жареные блюда — повышают калорийность и замедляют переваривание белка;
  • сладкие газированные напитки — могут вызывать избыточную нагрузку на пищеварительную систему и мешать нормальной работе ферментов;
  • чай и кофе сразу после еды — содержат таннины, которые связывают железо и снижают его усвояемость;
  • большие количества продуктов с высоким содержанием фитатов (сырые бобовые, неферментированные злаки) — могут связывать минералы и делать их менее доступными.

Куриная грудка универсальна и подходит для большинства типов рационов, но правильные сочетания помогают раскрыть ее пищевой потенциал, улучшить обмен веществ и сделать блюда более сбалансированными.