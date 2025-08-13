КБЖУ куриной грудки: состав и пищевая ценность продукта

В 100 граммах сырой куриной грудки в среднем около 110−113 ккал, 23−24 г белков, 1−1,5 г жиров и практически нет углеводов. Это продукт с высоким содержанием легкоусвояемого белка, минимальным количеством жира и хорошим набором витаминов группы B, а также минералов — калия, фосфора и селена. В статье разберем данные для сырого и готового филе, покажем, как способ приготовления меняет КБЖУ куриной грудки, и расскажем, с какими продуктами ее лучше сочетать.