КБЖУ куриного яйца: состав и пищевая ценность продукта

В 100 граммах сырого куриного яйца в среднем около 143 ккал, 12,5 г белков, 10,9 г жиров и менее 1 г углеводов. Такой состав обеспечивает продукту высокую питательную ценность: он дает легкоусвояемый белок, полезные жиры и набор витаминов A, D, E, группы B, а также минералы — фосфор, селен и цинк. В статье разберем данные для сырого и приготовленного яйца, посмотрим, как способ термической обработки меняет КБЖУ куриного яйца, и расскажем, с чем его лучше сочетать в рационе.