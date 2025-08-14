Ричмонд
КБЖУ куриного яйца: состав и пищевая ценность продукта

Достаточно взглянуть на КБЖУ куриного яйца, чтобы понять: в этом простом продукте спрятан почти идеальный баланс питательных веществ.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Куриное яйцо, в котором необходимо посчитать КБЖУ
Благодаря высокому содержанию белка, который легко усваивается, а также содержанию витаминов и минералов, яйца — идеальный продукт для правильного питания.Источник: Freepik

В 100 граммах сырого куриного яйца в среднем около 143 ккал, 12,5 г белков, 10,9 г жиров и менее 1 г углеводов. Такой состав обеспечивает продукту высокую питательную ценность: он дает легкоусвояемый белок, полезные жиры и набор витаминов A, D, E, группы B, а также минералы — фосфор, селен и цинк. В статье разберем данные для сырого и приготовленного яйца, посмотрим, как способ термической обработки меняет КБЖУ куриного яйца, и расскажем, с чем его лучше сочетать в рационе.

Калории, белки, жиры и углеводы в сыром яйце

Состав яйца зависит от размера, категории и даже рациона кур, но усредненные значения помогают ориентироваться в питательной ценности продукта. В расчетах чаще всего используют данные на 100 г и на 1 штуку среднего размера категории С1 (около 55 г без скорлупы). Проценты в таблице приведены для 100 г продукта, исходя из дневной нормы 2000 ккал.

Показатель
На 100 г
% от суточной нормы
На 1 яйцо (≈55 г)

Калорийность
143 ккал
7 %
79 ккал

Белки
12,5 г
17 %
6,9 г

Жиры
10,9 г
15 %
6,0 г

Углеводы
0,7 г
<1 %
0,4 г

КБЖУ готового яйца на 100 граммов продукта

Термическая обработка влияет на калорийность и состав яйца. При варке показатели меняются незначительно, а вот жарка или приготовление омлета с молоком и маслом увеличивает энергетическую ценность за счет дополнительных ингредиентов. Данные в таблицах приведены в среднем и могут незначительно отличаться в зависимости от сорта яиц, масла и молока, используемых при готовке.

Вареное яйцо

Вареное яйцо
Чтобы сохранить в яйце все питательные вещества, достаточно просто его сваритьИсточник: Freepik.com

Варка — самый щадящий способ приготовления, при котором сохраняются практически все питательные вещества. Таблица ниже показывает, сколько энергии и белка вы получите из вареного яйца среднего размера.

ПоказательНа 100 г% от суточной нормыНа 1 яйцо (≈55 г)
Калорийность155 ккал8 %77 ккал
Белки12,8 г17 %6,4 г
Жиры10,6 г15 %5,3 г
Углеводы1,1 г<1 %0,55 г

Жареное яйцо (на небольшом количестве масла)

Жарка увеличивает калорийность за счет жиров из масла. Смотрите, как это отражается на составе.

ПоказательНа 100 г% от суточной нормыНа 1 яйцо (≈55 г)
Калорийность196 ккал10 %98 ккал
Белки13,6 г18 %6,8 г
Жиры15,0 г21 %7,5 г
Углеводы1,2 г<1 %0,6 г

Омлет без молока (только яйца, немного масла)

Омлет сохраняет белок яйца, но калорийность растет за счет жиров. Эти же показатели подходят и для скрамбла — блюда из взбитых яиц, быстро обжаренных на сковороде до мягкой, слегка кремовой консистенции.

ПоказательНа 100 г% от суточной нормыНа порцию 150 г
Калорийность194 ккал10 %291 ккал
Белки13,5 г18 %20,3 г
Жиры15,0 г21 %22,5 г
Углеводы1,0 г<1 %1,5 г

Омлет с молоком (2 яйца + 50 мл молока, немного масла)

Добавление молока увеличивает содержание углеводов и калорийность. Показатели будут меняться в зависимости от вида и жирности молока.

ПоказательНа 100 г% от суточной нормыНа порцию 180 г
Калорийность154 ккал8 %277 ккал
Белки10,5 г14 %18,9 г
Жиры11,6 г17 %20,9 г
Углеводы2,0 г<1 %3,6 г

Яйцо пашот

Яйцо пашот
Яйцо пашот оценят гурманы, которые следят за калорийностью рационаИсточник: Unsplash.com

Пашот готовится без скорлупы в воде, без добавления масла, поэтому по КБЖУ оно почти идентично вареному яйцу. Этот способ особенно полезен для тех, кто следит за калориями, но хочет мягкую текстуру белка и желтка.

ПоказательНа 100 г% от суточной нормыНа 1 яйцо (≈50 г)
Калорийность155 ккал8 %77 ккал
Белки12,8 г17 %6,4 г
Жиры10,6 г15 %5,3 г
Углеводы1,1 г<1 %0,55 г

Проценты для 100 г продукта рассчитаны при норме 2000 ккал в день.

Витамины и минералы в составе куриного яйца

Яйцо — источник не только белков и жиров, но и широкого спектра витаминов и минералов, которые поддерживают работу мозга, мышц, иммунной системы и обмен веществ. Ниже перечислены основные из них с указанием содержания на 100 г сырого продукта и приблизительного процента от рекомендованной суточной нормы (РСН).

Витамины:

  • Витамин A (ретинол) — 160 мкг (18% РСН) → необходим для здоровья зрения, кожи и иммунитета;
  • Витамин D — 2 мкг (20% РСН) → регулирует усвоение кальция и фосфора, поддерживает здоровье костей;
  • Витамин Е (токоферол) — 1,05 мг (7% РСН) → антиоксидант, защищает клетки от повреждений;
  • Витамин В2 (рибофлавин) — 0,45 мг (25% РСН) → помогает превращать пищу в энергию, участвует в обмене железа;
  • Витамин В5 (пантотеновая кислота) — 1,53 мг (25% РСН) → важен для синтеза гормонов и метаболизма;
  • Витамин В6 (пиридоксин) — 0,17 мг (12% РСН) → участвует в синтезе нейромедиаторов и обмене аминокислот;
  • Витамин B9 (фолаты) — 47 мкг (12% РСН) → необходим для синтеза ДНК и профилактики анемии;
  • Витамин B12 (кобаламин) — 1,1 мкг (46% РСН) → поддерживает здоровье нервной системы и кроветворение.

Куриное яйцо особенно богато витаминами группы B, которые обеспечивают энергетический обмен и работу нервной системы, а также содержит витамин D — редкий для большинства продуктов питания.

Минералы:

  • Фосфор — 198 мг (28% РСН) → важен для здоровья костей и энергетического обмена;
  • Селен — 30,7 мкг (56% РСН) → мощный антиоксидант, защищает клетки и поддерживает иммунитет;
  • Железо — 1,75 мг (10% РСН) → необходимо для транспорта кислорода и профилактики анемии;
  • Цинк — 1,29 мг (12% РСН) → участвует в иммунной защите, синтезе белка и гормонов;
  • Кальций — 56 мг (6% РСН) → укрепляет кости и зубы;
  • Калий — 126 мг (3% РСН) → регулирует работу сердца и мышц;
  • Натрий — 142 мг (10% РСН) → поддерживает водно-солевой баланс и нервную проводимость;
  • Магний — 12 мг (3% РСН) → участвует в более чем 300 ферментативных реакциях, включая синтез белка.

Яйцо выделяется высоким содержанием селена и витамина B12 — двух веществ, которые сложно получить в достаточном количестве из растительных продуктов.

С чем сочетается яйцо при правильном питании, а с чем нет

Продукты, с которыми сочетается яйцо при правильном питании
Яйца хорошо сочетаются со многими продуктами, особенно с овощами и зеленьюИсточник: Freepik

Чтобы куриное яйцо приносило максимум пользы, важно правильно подбирать продукты, с которыми его употребляют. Удачные комбинации помогают лучше усвоить витамины и минералы, а неудачные — наоборот, могут снизить их биодоступность.

Что хорошо сочетается с яйцом:

  • овощи и зелень — источники клетчатки, витаминов и антиоксидантов, которые поддерживают пищеварение и общее здоровье;
  • цельнозерновые продукты (хлеб, тосты, каши) — обеспечивают сложные углеводы, делая блюдо более сытным и сбалансированным;
  • полезные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи) — помогают усваивать жирорастворимые витамины A, D, E, K из желтка;
  • нежирные источники белка (рыба, птица, бобовые) — дополняют аминокислотный профиль и повышают питательную ценность рациона.

Что не рекомендуют сочетать с яйцом:

  • избыточно жирные или жареные продукты (бекон, колбасы) — перегружают ЖКТ и увеличивают калорийность блюда.
  • слишком сладкие продукты и напитки — создают резкие скачки глюкозы, мешая нормальной работе обмена веществ;
  • чай и кофе сразу после еды — дубильные вещества могут снижать усвоение железа.

Правильное сочетание продуктов с яйцом помогает не только разнообразить рацион, но и усилить пользу этого питательного продукта.