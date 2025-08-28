Третий тур четырнадцатого сезона Pro Anglers League (PAL) — Mix Day

PAL — это строгий регламент и чистая спортивная интрига. Турнир проводится по принципу «No Kill»: в зачёт принимается только живая рыба с обязательным бережным обращением и возвратом в водоём. Это способствует сохранению экосистемы и устойчивому развитию рыболовного спорта. Формат туров добавляет тактики: Pike Day (зачёт только щуки), Zander Day (только судака) и Mix Day, где к зачету принимается практически вся хищная рыба. В каждом туре экипаж может предъявить максимум 5 трофеев, поэтому решают скорость принятия решений, чтение акватории и командная сыгранность.