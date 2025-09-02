Фитнес на гастролях: как Джей Ло, Пинк и Гарри Стайлс тренируются даже в туре

Гастроли — это всегда испытание на выносливость. Концерты сменяют друг друга, перелеты из страны в страну вызывают джетлаг, а график расписан буквально по минутам. Кажется, что в таких условиях нет места ни отдыху, ни регулярным тренировкам. Но многие знаменитости уверены: именно спорт помогает выдерживать бешеный ритм и выкладываться на сцене на 100%. Рассказываем о трех популярных исполнителях, кто тренируется прямо в мировых турне.
Дженнифер Лопес — фитнес-зал в гримерке
Дженнифер Лопес известна своей железной дисциплиной и феноменальной выносливостью. Певица танцует в грандиозных шоу больше, чем профессиональные балерины за весь спектакль, поэтому поддержка спортивной формы — залог успеха. На гастролях Джей Ло буквально «строит» временные фитнес-залы: в гримерке или в отдельном помещении всегда стоят гантели, эластичные ленты, коврики для йоги, а иногда и кардиотренажеры.
Лопес тренируется каждый день, чаще всего утром или за несколько часов до концерта. Она признается, что спорт помогает ей не только разогреть мышцы, но и сфокусироваться. Перед выходом на сцену поп-дива делает короткие силовые комплексы и элементы растяжки, а после концертов — занимается йогой для восстановления. Когда тело в тонусе, она чувствует себя сильной и свободной.
Пинк — воркаут на стадионах
Энергия Пинк на сцене поражает — во время концертов певица может одновременно петь, выполнять акробатические трюки и «летать» под куполом арены. Чтобы выдерживать такие нагрузки, стандартных тренировок ей недостаточно. Поэтому Пинк превращает каждый стадион или арену в площадку для воркаута.
На импровизированных тренировках можно увидеть отжимания на скамейках, прыжки на трибуны, бег по лестницам и силовые упражнения с подручными средствами. В этом есть и символический момент: работая именно там, где через несколько часов появятся тысячи зрителей, Пинк чувствует атмосферу шоу заранее. Она признается, что такие мини-тренировки помогают настроиться психологически и в то же время зарядиться драйвом площадки.
Гарри Стайлс — бег в каждом городе тура
Экс-солист группы One Direction Гарри Стайлс выбрал другой путь — спокойный, но не менее дисциплинированный. Во время напряженных гастролей он отдает предпочтение пробежкам. В каждом новом городе тура певец старается выделить время, чтобы выйти на улицу и пробежать пару километров. Для Гарри бег — не только спорт, но и медитация. Турне для артиста быстро превращается в «замкнутый круг» из гостиниц, аэропортов и концертных залов, и именно бег дает ему возможность почувствовать землю под ногами в буквальном смысле.
Поклонники не раз замечали Гарри в парках и на набережных, где он тренируется без охраны и лишней показухи. Пробежки помогают певцу поддерживать выносливость, необходимую для концертов и «заземлиться».
Герои статьи показывают, что спорт во время гастролей — это не прихоть и не способ подчеркнуть статус, а настоящая необходимость для души и тела. Их объединяет понимание, что физическая форма напрямую связана с эмоциональным состоянием и качеством шоу. Именно поэтому на сцене они выглядят так, словно у них бесконечный запас энергии.
Автор: Казакова Елизавета