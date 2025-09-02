Фитнес на гастролях: как Джей Ло, Пинк и Гарри Стайлс тренируются даже в туре

Лопес тренируется каждый день, чаще всего утром или за несколько часов до концерта. Она признается, что спорт помогает ей не только разогреть мышцы, но и сфокусироваться. Перед выходом на сцену поп-дива делает короткие силовые комплексы и элементы растяжки, а после концертов — занимается йогой для восстановления. Когда тело в тонусе, она чувствует себя сильной и свободной.