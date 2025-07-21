Фитнес-день Дженнифер Лопес: секреты ее идеальной формы в 55 лет

Все эти действия не занимают больше 10−15 минут, но помогают построить планы на день и снизить уровень стресса от грядущих дел. Если вы никогда не медитировали, но хотите начать, утром включите спокойную и расслабляющую песню. Главное — не заходите в мессенджеры и соцсети, чтобы случайно «не залипнуть» на час в поисках нужной мелодии.