Усталость, сонливость и лишний вес: 5 ошибок в питании при сидячей работе

Малоподвижный образ жизни часто приводит к набору веса, чувству усталости и вялости после еды. И дело тут не только в отсутствии тренировок, но и в том, что привычный рацион «для активных» не подходит тем, кто большую часть дня проводит за компьютером. Фастфуд, сладости и обильные ужины при низких энергозатратах быстро превращаются в лишние килограммы.