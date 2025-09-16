Как выбрать термобелье для мотоциклистов: ключевые критерии, практичные советы и лучшие модели

Для активных поездок и межсезонья выбирайте комплекты из полиэстера и полиамида с добавлением эластана — они долговечны и подходят для ношения под мотоэкипировкой. Если катаетесь зимой, ищите модели с шерстью или плотными синтетическими волокнами, рассчитанными на морозы до −15°C и ниже.