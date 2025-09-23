Ричмонд
Когда нервы на пределе: 5 простых упражнений, которые быстро сжигают стресс

Когда стресс зашкаливает, помогает не только отдых, но и движение. Расскажем про упражнения, которые снижают уровень тревоги и возвращают ощущение контроля над телом.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Девушка снижает уровень стресса йогой
Йога и физические упражнения помогают быстро снизить уровень стрессаИсточник: Freepik.com

При хроническом стрессе организм постоянно находится в режиме «бей или беги» — ускоряется пульс, повышается уровень кортизола, а мышцы остаются напряженными даже в покое. Легкая физическая активность помогает снять этот фоновый перегруз: улучшает кровообращение, нормализует дыхание и возвращает телу предсказуемый ритм. Главное — не стремиться к изнурительным тренировкам, а выбирать упражнения, которые дают ощущение стабильности и снижают уровень тревожности.

Поза ребенка — полное расслабление

Девушка в позе ребенка
Поза ребенка помогает замедлить дыхание и сбросить мышечное напряжениеИсточник: Freepik.com

Это одно из самых простых и восстанавливающих упражнений в йоге. Нужно сесть на пятки, опустить лоб к полу и вытянуть руки вперед или вдоль тела, позволив спине округлиться. В этом положении замедляется дыхание, расслабляется поясница и снимается напряжение с плеч — именно там чаще всего накапливается стресс.

Медленное дыхание в этой позе активирует парасимпатическую нервную систему — ту самую, которая отвечает за восстановление и успокоение. Даже пара минут в этом положении снижает уровень тревожности и помогает телу выйти из режима «аварийной готовности».

Планка на предплечьях — концентрация и заземление

Девушка в планке на предплечьях
Планка помогает вернуть фокус и ощущение устойчивостиИсточник: Freepik

Планка требует полной сосредоточенности: нужно удерживать тело в прямой линии, напрягая пресс, ягодицы и плечи, не проваливаясь в пояснице. Это базовое статическое упражнение помогает переключить внимание с тревожных мыслей на физические ощущения, а еще стабилизирует дыхание и пульс.

Во время планки активно включаются глубокие мышцы кора — те, что удерживают позвоночник и создают ощущение внутренней опоры. Когда они работают, мозг получает четкий сигнал: «тело в безопасности», и уровень стресса снижается.

Даже короткая планка на 30−60 секунд возвращает концентрацию и помогает почувствовать контроль над собой, когда мысли рассыпаются и все кажется нестабильным.

Глубокие приседания с собственным весом — выпуск напряжения

Девушка приседает с собственным весом
Приседания помогают выплеснуть накопившееся напряжение и вернуть энергиюИсточник: Freepik

Активные движения помогают буквально «сжечь» избыточный стрессовый адреналин в крови, и приседания — один из самых простых способов. При глубоком приседе включаются крупные мышцы ног и ягодиц, усиливается кровоток и ускоряется метаболизм, что снижает уровень кортизола — главного гормона стресса.

Дополнительный плюс — они требуют сосредоточенности на дыхании и координации, поэтому помогают на время выключить внутренний поток тревожных мыслей. Важно двигаться медленно, без рывков, делая акцент на плавном опускании и подъеме. Всего несколько подходов по 10−15 приседаний дают мощный выброс эндорфинов, после чего тело ощущается более легким и свободным.

Диафрагмальное дыхание — замедление и контроль

Девушка практикует диафрагмальное дыхание
Медленное дыхание снижает тревожность и возвращает ясность уму.Источник: Freepik

Этот тип дыхания помогает быстро «погасить» физиологическую реакцию на стресс. Нужно лечь на спину, положить руки на живот и делать медленные вдохи через нос, направляя воздух в нижнюю часть легких так, чтобы при вдохе поднимался живот, а не грудная клетка. Затем сделать плавный выдох ртом, немного длиннее, чем вдох.

Такая техника активирует парасимпатическую нервную систему, замедляет сердцебиение и снижает уровень кортизола. Уже через пару минут снижается тревожность, исчезает ощущение внутренней дрожи, а мысли становятся более собранными.

Растяжка шеи и трапеций — снятие зажимов

Девушка разминает шею и плечи
Мягкая растяжка шеи и плеч снимает зажимы и возвращает ощущение легкости.Источник: https://ru.freepik.com

Стресс почти всегда скапливается в области шеи и плеч: мышцы непроизвольно напрягаются и начинают болеть, даже если не было нагрузки. Эти простые движения помогают снять зажимы, улучшить кровоток и вернуть легкость:

  • Медленно наклоните голову вправо, стремясь ухом к плечу. Задержитесь на 15−20 секунд, затем повторите влево.
  • Опустите подбородок к груди и мягко перекатите голову от плеча к плечу, не запрокидывая назад. Сделайте 4−6 раз.
  • Поднимите плечи вверх к ушам, затем опустите вниз, стараясь как будто «растянуть» шею. Повторите 8−10 раз.
  • Сцепите руки за спиной и аккуратно потяните их вниз, раскрывая грудную клетку и растягивая переднюю часть плеч. Задержитесь на 20 секунд.

Все движения выполняются медленно, без рывков, с плавным дыханием — это ключевой сигнал для нервной системы, что напряжение можно отпустить.