Когда нервы на пределе: 5 простых упражнений, которые быстро сжигают стресс

Это одно из самых простых и восстанавливающих упражнений в йоге. Нужно сесть на пятки, опустить лоб к полу и вытянуть руки вперед или вдоль тела, позволив спине округлиться. В этом положении замедляется дыхание, расслабляется поясница и снимается напряжение с плеч — именно там чаще всего накапливается стресс.